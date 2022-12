Le lit mezzanine est un lit en suspension ou en hauteur disposé sur une structure solide. Souvent installé dans la chambre, le lit mezzanine est accessible grâce à une échelle ou des marches. Ce type de meuble s’invite dorénavant dans toutes les décorations d’intérieur et permet de donner une touche spéciale à une pièce. Il en existe différents modèles, dans des tailles variées pour s’adapter à toutes les configurations. Voici 5 bonnes raisons de préférer un lit mezzanine.

Un lit mezzanine pour optimiser l’espace d’une pièce

La première raison d’opter pour un lit mezzanine est en général d’optimiser la superficie de la pièce. En privilégiant ce type de couchage, on a un peu plus de liberté pour la décoration de sa chambre à coucher. Le lit mezzanine est notamment un choix astucieux pour les petits appartements ou les petites pièces. Pour l’aménagement de sa chambre, on peut choisir un lit mezzanine avec bureau intégré.

De même, l’espace en dessous du lit peut être utilisé pour d’autres besoins. Il peut par exemple servir de meuble de rangement ou encore de canapé. Exploiter l’espace sous le lit permet de réaliser un gain de place considérable pour d’autres usages. Bien qu’un lit soit installé dans la pièce, on n’en ressent pas les contraintes. L’espace sous le lit mezzanine peut servir de différentes manières, notamment :

comme espace de rangement,

pour installer un bureau,

pour installer un canapé ou un sac de couchage,

pour aménager un coin détente,

pour l’installation d’un dressing, etc.

Très pratique, le lit mezzanine 1 ou 2 places est un lit gain de place par excellence. Pour commander un lit mezzanine solide et esthétique pour une chambre à coucher d’adulte, il faut se rendre sur un site spécialisé en ameublement. Les fabricants en proposent différents styles d’une ou plusieurs places, avec escalier ou échelle, pour aménager et optimiser l’espace d’une pièce à vivre.

Exploiter sa hauteur sous plafond

Ceux qui disposent d’une belle hauteur sous plafond peuvent la mettre en valeur en optant pour un lit mezzanine. Il s’agit d’un meuble fonctionnel et pratique. Non seulement l’espace en hauteur sera bien couvert, mais l’espace au sol sera aussi dégagé. Une fois les dimensions de la hauteur sous plafond connues, le lit mezzanine est facile à mettre en place, car l’utilisateur aura choisi le modèle adapté à sa pièce. Ce meuble existe en bois massif avec échelle ou escalier souvent accompagné de rangements. Il n’est alors plus nécessaire d’installer d’autres meubles pour la décoration de la pièce.

Il est également possible d’aménager une petite chambre en hauteur. Dans ce cas, il faudra choisir une grande mezzanine. Quoiqu’il ne soit pas possible d’installer le lit trop élevé, il est possible de choisir un modèle adapté à sa hauteur pour gagner de l’espace au sol. Pour éviter que l’utilisateur ne se cogne la tête en voulant se lever de son lit, il faut qu’il y ait au moins 60 centimètres entre le plafond et son matelas. En ce qui concerne la largeur de l’espace en hauteur, tout va dépendre de la superficie de la pièce. Attention toutefois à ne pas couvrir plus de la moitié de la pièce afin de ne pas l’assombrir.

Le lit mezzanine pour une chambre épurée et originale

On choisit aussi les lits mezzanines pour leur style unique. Ils se déclinent en différents designs et dimensions pour répondre à tous les besoins et à toutes les attentes. En effet, ce type de couchage possède une conception particulière qui fait de lui un meuble innovant pour la décoration d’intérieur. Il vient sublimer les pièces et s’intègre parfaitement dans tous les styles de déco. Il existe sur le marché de nombreuses configurations de lit mezzanine. On peut notamment citer :

le lit mezzanine une place ou deux places,

le lit avec escalier intégré à la structure ou avec échelle,

le lit simple ou avec un bureau intégré,

différents coloris comme le blanc, le noir, etc.

Faire le choix d’un lit mezzanine aide à apporter de la gaieté à une chambre à coucher. Le lit mezzanine avec des rangements intégrés est idéal pour garantir une bonne tenue de l’espace. Il est possible de mettre dans les tiroirs les livres, les vêtements, le linge de maison, les bijoux, etc. Outre les modèles de lits mezzanines avec espace bureau intégré dont le prix est un peu plus élevé, le modèle libre en bas est un choix intéressant à coût abordable. Il offre un plus de liberté dans le choix de l’aménagement d’intérieur.

Dans ce cas, on peut installer un petit salon ou une pièce à vivre en dessous du couchage, ce qui est très pratique. Avec le lit mezzanine, chaque espace de vie bénéficie d’un style particulier et moderne. C’est aussi le choix idéal pour apporter une petite touche originale à l’ambiance d’une chambre à coucher. Ce type de couchage permet de créer des décors différents selon les envies de chacun. Pour obtenir un style campagne ou une décoration « façon nature », il faut opter pour le lit mezzanine en bois. Quant au lit mezzanine en métal, il offre un style plus moderne et s’adapte parfaitement à n’importe quelle décoration intérieure.

Un lit mezzanine pour une facilité d’installation

Les lits mezzanines sont aussi simples à utiliser qu’à installer. À la livraison, l’utilisateur reçoit différents éléments de la structure en kit. Tout le monde peut s’en sortir pour le montage d’un lit mezzanine, même un amateur en bricolage. Les fabricants livrent souvent le produit avec un guide d’installation bien détaillé. En cas de difficulté, il est toujours possible de les contacter pour bénéficier d’une assistance.

La structure de ce lit est solide et sécurisée et on peut dormir en toute tranquillité. Le lit mezzanine doit être muni de bords ou barreaux fixes et résistants pour éviter les risques de chute durant le sommeil. Ces derniers doivent être à une hauteur minimum de 26 centimètres et 16 centimètres à partir du matelas. Les supports du lit mezzanine sont conçus pour supporter le poids d’une personne ou de deux adultes pour un lit de deux places. L’utilisateur devra toutefois veiller à bien mettre les vis de fixation lors du montage.

De préférence, le lit mezzanine se place contre le mur. C’est une technique classique de l’aménagement intérieur qui permet de mieux valoriser l’espace. L’utilisateur doit veiller à accrocher solidement son lit au mur afin que la structure ne bascule pas. Il est possible de disposer le lit mezzanine dans un coin de la chambre à coucher ou près d’une fenêtre. Pour l’aménagement tendance d’un espace intérieur, ce type de couchage est pratique et rapide à installer. Les lits mezzanines sont adaptés pour la décoration d’une chambre d’enfant, mais aussi pour l’aménagement d’un appartement de petite taille pour adulte.

Un lit mezzanine pour plus d’intimité

Un lit mezzanine permet de bénéficier de plus d’intimité. Il sera plus difficile de voir l’occupant dormir s’il est en hauteur plutôt qu’au niveau du sol. Cela assurera également un peu plus de confort à l’utilisateur du lit. Ce dernier sera plus à l’aise pour se détendre, pour se reposer, pour lire, etc. En plus, il pourra garder un œil sur son environnement à tout instant. Les lits mezzanines se déclinent de nos jours en plusieurs tailles. On en trouve le plus souvent pour les enfants, mais il existe aussi des lits mezzanines pour adulte à prix très abordable.

Il faut prévoir environ 300 euros pour un lit mezzanine simple et un peu plus pour des modèles plus travaillés, tant au niveau du design que des équipements. En plus de ses nombreux atouts, ce type de couchage est une solution économique. Même si le prix peut paraître plus élevé à l’achat que celui d’un lit classique, l’achat séparé d’un lit, d’un bureau, de rangements spécifiques constitue un budget plus important. Pour des raisons de sécurité, le lit mezzanine n’est pas recommandé avant l’âge de 6 ans. Les enfants en bas âge font beaucoup de mouvements dans leur lit, ce qui n’est pas très rassurant, notamment en raison des risques de chute. Malgré la rambarde qui est présente sur le côté du lit surélevé, ils pourraient tomber.