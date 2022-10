Les frises décoratives sont ces dessins utilisés en guise d’ornement dans les lieux d’habitation. Vous pouvez les trouver sur les murs d’une maison, sur les plafonds ou pour décorer des meubles, les fenêtres, etc. Bref, l’utilisation des frises n’est limitée que par votre imagination.

Comment faire des frises décoratives?

Vous pouvez réaliser des frises comme vous l’entendez ou vous essayez d’appliquer les techniques utilisées par les professionnels du métier. Dans le premier cas, quel que soit le support sur lequel vous allez mettre les frises, il n’y a pas de règles bien précises. Vous pouvez les dessiner même à main levée si vous avez des mains d’artiste. C’est surtout pour le second qu’il y a différentes techniques et méthodes à suivre pour obtenir à la fin de belles frises décoratives. Pour commencer, précisons un peu ce qu’on a besoin pour leur réalisation. En premier lieu, il y a l’imagination, c’est l’élément primordial pour avoir des frises originales que personne d’autre n’aurait jamais inventé. A défaut de l’imagination, vous pouvez chercher des motifs dans les magasins, dans les livres ou sur internet et la plupart du temps, vous trouverez des motifs de petite taille.

Puis, pour fabriquer le deuxième élément nécessaire qui est le pochoir, vous pouvez commencer par agrandir l’image en la photocopiant par exemple. Quand vous aurez une idée assez précise de la forme, si vous avez l’intention de décorer une très grande surface, le mieux c’est de chercher de gros cartons ou des feuilles de grandes dimensions comme les papiers emballages afin d’essayer de reproduire la forme voulue et ainsi obtenir un pochoir. Si la surface à décorer est vraiment large, il n’y a pas d’autres moyens que de procéder par étape.

Supposons que vous avez l’intention de dessiner une très grande fleur, vous devriez fabriquer un pochoir pour la partie haute où il y a les feuilles et un autre pochoir pour la tige. Dans la fabrication de la frise également, vous pouvez utiliser la bonne et vieille méthode du calquage. Bien sûr, cela n’est possible que si la frise est de dimension raisonnable. Prenez une feuille ou un carton qui va servir de pochoir, mettez-le en dessous du modèle en prenant soin de placer un calque entre les deux. Un bon crayon est aussi nécessaire pour ne pas abîmer le modèle et pour bien reproduire le dessin sur le papier qui va servir de pochoir. Pour le choix du papier, le kraft est le plus souvent utilisé. Enfin, ayez à proximité une bonne quantité de gomme laque qui est nécessaire pour solidifier votre pochoir et le rendre ainsi imperméable lorsque vous allez appliquer de la peinture dessus. Une fois que le papier est sec et le dessin reproduit, vous finissez l’étape de découpage. Si vous avez trouvé votre motif sur internet, il vous faut alors l’imprimer et ensuite procéder de la même façon. Une fois que le motif est prêt avec le pochoir, il faut le découper. Pour cela, il vous faut un cutter ou une paire de ciseaux.

Quel outil utiliser pour des frises décoratives?

L’utilisation de l’un ou de l’autre de ces outils est à votre soin. S’il vous semble que le ciseau passe mieux sur un endroit que le cutter, utilisez-le et vice versa. Vous aurez également besoin de gomme pour rectifier les erreurs de tracés. Enfin, vous avez maintenant votre pochoir, alors vous pouvez procéder à la pose de la frise sur le support de votre choix. Un petit conseil, si vous êtes amené à utiliser différents pochoirs sur un même support avec un risque de superposition de couleurs, commencez par peindre les pochoirs avec les couleurs allant du plus claires au plus foncées.

Lors de l’application de la peinture, veillez à bien fixer le pochoir pour que la peinture ne passe pas à l’intérieur des parties qui seraient mal collées au support. Un dernier conseil, pour mener à bien la réalisation de vos frises décoratives, armez-vous de patience, ne vous précipitez pas et soyez méthodique. Et pour terminer, il faut noter qu’il existe sur le marché des frises toutes faites pour décorer par exemple les plafonds ou pour mettre en valeur le bord des murs ainsi que les fenêtres. Il existe également des professionnels qui peuvent fabriquer pour vous des pochoirs selon les motifs de votre choix et qui sont fabriqués avec du plâtre et prêts à l’emploi.