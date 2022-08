Nous ne sommes pas dans A.I intelligence artificielle, même si le film porte bien son nom ! Il est pourtant important de constater que cela devient fortement une réalité déconcertante, envoutante, inquiétante pour d’autre. Passons tous les qualificatifs, et que l’intelligence artificielle ou même les intelligences artificielles font partie de notre quotidien et font de plus en plus de choses ! Mais alors quelles sont leurs limites où en sommes-nous quelles sont les nouveautés, tous les domaines sont-ils concernés ? Et l’art dans tout cela ?

L’intelligence artificielle et ses utilisations

Nous avions déjà des exemples avec l’utilisation de l’intelligence artificielle pour battre un joueur d’échecs, ou bien encore lorsqu’il s’agit de faire des calculs que les savants ne trouvaient pas depuis longtemps. Nous avons même eu des intelligences artificielles capables de recréer des images partiellement endommagées, d’autres en capacité d’imaginer des personnes plus vieilles, puis d’autres comme avec le deepfake permettant d’instantanément quasiment intervertir des visages ou d’ajouter un visage ou en modifier le mouvement grâce à une base d’image préalable. Plus récemment nous avons pu découvrir son utilité dans la recherche pour les vaccins et nous avions auparavant une fois encore dans le domaine de l’image et du visuel découvert son importance pour créer des visages n’existant pas mais semblant totalement réel comme avec le site This person doesn’t exist que vous devriez tester si vous ne connaissez pas.

L’intelligence artificielle et l’art visuel

Dernière vous avez certainement et ce depuis quelques mois entendu parler de Dall-E mini qui fait le buzz surtout car même si c’est d’une force et une intelligence rare la qualité du rendu n’est pas absolument pas toujours optimale ce que qui en faire rire plus d’une avec des choses de ce genre sans queue ni tête, mais la machine ou plutôt l’intelligence artificielle doit se nourrir et apprendre et donc essuyer les affres de nombreux essais.

Dernièrement d’ailleurs la beta (dont nous attendons l’accès) pour Dall-e-2 qui est le petit frère ou petite soeur si on parle d’intelligence artificielle donc, de Dall-E Mini et qui donne un résultat bien plus probant faite un buzz monstre. En attendant de le tester pour obtenir ce genre de résultats :

Midjourney et l’A.I une intelligence artificielle au service de l’art visuel

Nous avons pu tester Midjourney en Beta et avons il y a quelques jours de nouveau effectué des tests sur le Discord de Midjourney ou vous pouvez gratuitement tester l’A.I qui est après quelques essais est payante, ce qui au vu du résultat est plutôt logique car la qualité est vraiment aux rendez-vous pour cette intelligence artificielle que nous définirions au service des arts visuels.

Des détails à régler dans les résultats

Il reste beaucoup de choses à améliorer à notre avis (il faut bien critiquer ne nous jeter pas la pierre) en effet nous trouvons dommage d’avoir parfois 3/4 images dont 3 ne servent pas à grand-chose ou reflètent moins bien l’idée que la dernière et ou une autre des 4 images ou encore une décomposition en 4 images de notre demande de départ ceci devrait à notre sens être amélioré.

De même qu’il apparaît bizarrement parfois, avant de voir l’image finale, des images de meilleure qualité juste quelques secondes avant l’image finale comme s’il y avait un choix de l’A.I ou de MidJourney étonnant de dégrader le rendu ou le rendre plus visuel mon réel, plus artistique ou plus en adéquation et moins réussi (pour moins faire peur ?) que ce que pourrait faire l’intelligence artificielle réellement. Ceci est surtout flagrant dans les derniers instants et surtout sur le visage et sous les yeux lorsqu’il s’agit de la génération de visages.

Un résultat dingue, une A.I intelligence artificielle magnifique

Nos tests sont quasi tous probants et vous n’avez pas une image à jeter, bien entendue comme nous l’évoquions il y a quelques altérités, des disparités suivant la demande qui n’est pas assez ou trop spécifique de notre part mais globalement le résultat est à faire pâlir n’importe quel buzz du moment !

Lorsque nous demandons à l’A.I de Midjourney la paix entre Biden, Poutine et Xi Jinping. Pourquoi Poutine est-il toujours mixé dans Biden ou Xi Jinping ? Un choix à faire peut-être. Choix déjà fait d’ailleurs !

Lorsque nous demandons à l’intelligence artificielle d’évoquer la grossesse ou la naissance le résultat est fou.

Le résultat le plus mignon de Midjourney lorsque nous lui demandons le Roi Lion ou plutôt un enfant jouant avec le roi lion.

Un super résultat lorsque nous demande à l’A.I un lion façon photographe.

Le résultat lorsque nous demande à l’A.I de créer un visuel jolie cyber punk façon jeu-vidéo.

Le résultat lorsque nous demande à l’A.I de générer une image de Rihanna sur un lion façon Katy Perry.

Le résultat de la génération de la vision de l’A.I de sa projection concernant de la fin de la guerre en Ukraine avec une victoire Ukrainienne façon Banksy.

Le résultat de la génération par l’A.I d’une image suite à notre requête de la fin de la guerre en Ukraine avec une victoire de la Russie façon Banksy.

Une vision artistique d’une femme prise en photo par un photographe devant une table ou dansant suivant notre demande.

Ici un résultat impressionnant et que nous adorons d’un mix de Star Wars et de la série Space 2063. Une série que nous aimerions bien revoir sur Netflix et même une nouvelle version.

La vision d’un jour au paradis pour cette même A.I, vision intéressante c’est donc au choix Londres (ce que nous y voyons nous) avec un coucher de soleil ou une forêt et un lac mais toujours un avec un coucher de soleil. Chanceux à Londres 😉

La génération par l’intelligence artificielle d’une photo d’une jolie jeune femme façon portrait de photographe sans rien préciser de plus

Le résultat lorsque nous demande à l’A.I de Midjourney une photo à la façon de la photographe camilledcgs

Le résultat lorsque nous demande à l’A.I une photo à la façon de la photographe camilledcgs en précisant cette fois que la femme doit se trouver dans un bain afin de coller au plus près de la réalité du travail de cette photographe.

La vision de l’intelligence artificielle sur le travail de photographe de JCPieri

Ou bien encore il est possible de lui demander Goku dans un bain et selon l’A.I cela donne ceci :

Et pour finir si nous demandons à l’A.I de générer de comment elle se perçoit en tant qu’intelligence artificielle et donc à quoi elle ressemble. Ce qui est donc majoritairement une image féminine et même sur le visage masculin un aspect proche du visage féminin, mais cela montre bien qu’elle ne se détermine pas totalement.

Conclusion du test d’une nouvelle A.I intelligence artificielle

Il faut bien penser que d’une part cela est subjectif et dépend d’une part de notre demande, de la vision des équipes travaillant derrière en partie aussi, du machine learning et donc de son propre apprentissage et de ce qui va lui être demandé sur la durée et ce qu’elle va en retirer mais aussi et surtout de la prise en main.

En effet il existe des termes qui changent la donne, une façon d’écrire et de demander aussi, du moment de la demande etc. Une personne qui va demander /imagine a girl seat front the sea ne va pas obtenir la même chose que quelqu’un demandant imagine a girl, look like Laetitia Casta, seat on chair, front beautiful sea, hyper realistic, 8k, environnement details.

Alors envie de tester l’AI de MidJourney ?