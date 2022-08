Le rideau métallique est un dispositif automatique qui sert à protéger les portes et les fenêtres. Il fonctionne comme un panneau coulissant sur rails. Il est particulièrement utilisé dans les entrepôts, les magasins, les garages et tout autre type de construction qui combine les exigences fonctionnelles d’utilisation et de sécurité. C’est un dispositif de protection qui a prouvé son efficacité au fil du temps.

Très simple au premier abord, le rideau métallique est une petite invention technique qui vaut la peine qu’on s’y attarde. Petit aperçu des différents modèles et de leur mode de fonctionnement.

Différents types de rideaux métalliques pour différents besoins

Le rideau métallique à lames pleines :

C’est un rideau opaque et impénétrable. Avec un aspect familier, le rideau métallique à lames pleines est très recommandé par les professionnels de la serrurerie vu sa capacité particulière à protéger les locaux et les fenêtres.

Le rideau métallique à lames micro-perforées :

C’est un rideau permettant une protection identique à celle du rideau métallique à lames pleines, avec la possibilité de voir les produits exposés à l’intérieur sans risque d’intrusion. Le rideau métallique à lames micro-perforées est apprécié par les commerçants puisqu’ il assure une protection accrue tout en gardant un aspect attirant à l’ouverture.

Le rideau métallique à tubes ondulés :

Connu aussi sous le nom de grille Cobra ou GTO, ce type de rideau est disponible en tubes d’acier galvanisé ou laqué époxy. Il permet de mettre en valeur tout type de vitrine ou de showroom avec une sécurité optimale.

Le rideau à grille extensible :

Ce rideau est souvent en acier galvanisé offrant une solution simple et économique de sécurisation. La grille extensible est coulissante sur un rail bas guidé par un rail haut.

Le rideau métallique électrique :

Le rideau métallique à moteur électrique est caractérisé par une solidité assurant une bonne fermeture et une bonne protection. La motorisation facilite la manipulation, c’est une solution parfaite pour les rideaux métalliques lourds avec de grandes dimensions.

Comment fonctionne un rideau métallique ?

Un rideau métallique se compose d’un rideau constitué de lames agrafées ou de tubes ondulés avec une dernière lame en dessous.

Le rideau est monté à l’intérieur de guides qui peuvent être montés en surface, en feuillure ou en tunnel.

Les plaques d’enroulement de chaque côté des guides supportent l’arbre d’enroulement.

Un rideau métallique fonctionne selon son type et ses caractéristiques. Il existe différents principes de fonctionnement qui sont présentés comme suit :

Les rideaux métalliques à lames pleines : Ils sont équipés d’une manivelle qui permet de monter et descendre le rideau mécaniquement sans avoir de moteur. Ils peuvent également fonctionner manuellement grâce à des volets.

: Ils sont équipés d’une manivelle qui permet de monter et descendre le rideau mécaniquement sans avoir de moteur. Ils peuvent également fonctionner manuellement grâce à des volets. Les rideaux métalliques à lames micro-perforées : Leur fonctionnement est identique à celui des rideaux métalliques à lames pleines.

: Leur fonctionnement est identique à celui des rideaux métalliques à lames pleines. Les rideaux métalliques GTO ou Cobra : Ce type de rideau peut être équipé de différents moyens de motorisation : moteur tubulaire monophasé ou moteur triphasé latéral à usage industriel. Le rideau en tubes ondulés peut également être actionné par traction directe.

: Ce type de rideau peut être équipé de différents moyens de motorisation : monophasé ou moteur triphasé latéral à usage industriel. Le rideau en tubes ondulés peut également être actionné par traction directe. Le rideau métallique à grille extensible : Il dispose d’un mode de fonctionnement manuel basé sur la traction latérale directe.

: Il dispose d’un mode de fonctionnement manuel basé sur la traction latérale directe. Le rideau métallique motorisé : Son fonctionnement est basé sur un moteur électrique. L’utilisation de ce type de rideau de fer est simple, il ne nécessite pas beaucoup de manœuvres pour l’abaisser ou le relever. Il fonctionne au courant électrique, ce qui peut être coûteux mais très pratique. Il peut être commandé à distance par une télécommande.

Bien choisir son rideau métallique

Le choix d’un rideau métallique n’est pas une tâche à prendre à la légère, d’autant plus que la sécurité de votre entrepôt ou de votre magasin en dépend. Suivez ses conseil pour bien choisir votre rideau métallique

Demandez conseil à un professionnel

La première chose à faire pour choisir le rideau métallique qui vous convient est de demander conseil à un professionnel. Celui-ci connaît mieux chaque type de rideau métallique, son mode fonctionnement et ses atouts.

Ainsi, il pourra vous aider à choisir le rideau qui vous convient. Si vous voulez un rideau avec un système de moteur manuel ou électrique, il pourra vous guider.

Évaluez vos besoins, puis demandez un devis

Contactez différentes entreprises pour connaître le prix du rideau de sécurité et le prix de l’installation. Ainsi, vous pourrez facilement comparer les tarifs pour établir un budget adapté à votre projet. De plus, vous pouvez porter un jugement sur les matériaux et les différents taux de service. Il est recommandé de contacter une entreprise experte du domaine capable de concrétiser votre projet selon les normes de sécurité.