Voici un vieux, même très vieux buzz qui revient sur le devant de la scène avec la mort de Mikhaïl Gorbatchev.

La participation de l’ancien Président de l’Ex-URSS Mikhaïl Gorbatchev à une publicité Pizza Hut jugée gênante.

Celui-ci a longtemps hésité avant de participer mais il dira quelques années plus tard avoir besoin d’argent pour sa fondation, et pour vivre tout simplement peut-être car avec l’effondrement de l’Ex-URSS et de l’économie sa richesse c’était également effondrée. Il certifiera qu’il n’avait pas le choix plus tard car il n’aurait pas pu finir sa fondation n’ayant plus les moyens.

Dans toutes les pubs Pizza Hut le héros, personnage central, de la pub doit croquer dans une part de pizza, mais Mikhail Gorbatchev sera intraitable il participera mais ne croquera pas dans la pizza : « Je ne le ferai pas en tant qu’ancien chef d’État », intraitable.

Il déclarera au magazine Snob « C’était un véritable supplice… De tomber si bas ! », une forme de regret. Mais déjà à l’époque il doutait de sa participation mais n’avait pas vraiment le choix à l’entendre, de même que pour ses réformes dirons certains. En effet il arrivait en retard sur le tournage et traine des pieds à chaque prise.

Voici ce que dit la Pub Pizza Hut

« À cause de lui, nous avons droit aux troubles économiques et à l’instabilité politique » lance un homme qui aperçoit l’ancien président rentré dans Pizza Hut !

« Grâce à lui, nous avons des chances et la liberté ! » rétorque le jeune homme en face de lui qui pourrait être son fils.

Le ton monte et une vieille femme (la grande-mère, la Matriarche) de stopper tout cela en expliquant :

« Nous avons beaucoup de choses grâce à lui… Pizza Hut, par exemple ! »

La pub est-elle une ode à Gorbatchev ?

Finalement les deux hommes adhérents à ce qu’elle dit et l’homme de se lever en s’exclamant : « Chapeau à Gorbatchev ! » avant que tout le restaurant en fasse de même : « Chapeau à Gorbatchev ! » raisonnent dans la rue et sur la place rouge et que nous découvrons auparavant Gorbatchev offrant une part de pizza à sa petite-fille sans en prendre une part ou en manger donc !

Une ode oui mais pour l’Occident, mais cette pub resta un coup marketing mais un fiasco pour la marque et Gorbatchev