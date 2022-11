Nettoyer sa maison peut être une tâche intimidante, mais ce n’est pas une fatalité. Selon les experts, il existe quelques astuces simples qui peuvent vous aider à nettoyer votre maison rapidement et efficacement.

Premièrement, assurez-vous d’avoir toutes les fournitures dont vous avez besoin avant de commencer à nettoyer. Cela comprend tout, de l’aspirateur en passant par les détergents (écologique ou fait maison encore mieux) et les lingettes réutilisables de nettoyage.

Deuxièmement, établissez un calendrier et respectez-le. Consacrez certains jours de la semaine ou certaines heures de la journée au nettoyage de différentes parties de votre maison. Et ne vous laissez pas distraire par d’autres tâches.

Troisièmement, décomposez la tâche en petites parties. N’essayez pas de nettoyer toute votre maison en une seule fois. Concentrez-vous plutôt sur une tâche à la fois. La tâche sera ainsi moins écrasante et plus facile à gérer si vous la répétez à l’identique dans chaque pièce.

La meilleure façon de nettoyer votre maison

La meilleure façon de nettoyer votre maison est de suivre les conseils dont nous avons parlé aux pros. En divisant la tâche en petites parties et en respectant un calendrier, vous pouvez nettoyer votre maison rapidement et efficacement. Et n’oubliez pas de rassembler toutes vos fournitures avant de commencer !

Travaillez intelligemment et non durement

Il est également important de se rappeler de travailler intelligemment, pas durement. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à récurer tous les coins et recoins de votre maison. Concentrez-vous plutôt sur les zones qui en ont le plus besoin : les sols, les surfaces de la cuisine, les salles de bains, les fenêtres et les miroirs. Une fois que vous aurez nettoyé ces zones en profondeur, vous pourrez passer à l’étape suivante.

Utiliser la méthode globale

Le nettoyage de la maison peut être plus efficace si vous effectuez la même tâche dans chaque pièce de la maison avant de changer de tâche. De cette façon, vous n’aurez pas à changer continuellement et pourrez terminer plus rapidement.

Il est donc préférable d’après les professionnel d’utiliser la méthode tache par tache plutôt que pièce par pièce.

Le guide ultime du nettoyage

Commencer d’abord par la salle de bain, et toujours commencer par les points hauts comme les ventilateurs de plafond et les fenêtres. N’oubliez pas non plus de dépoussiérer et de passer l’aspirateur sur les tapis !

Passez ensuite au salon, en nettoyant les fenêtres, les meubles et tous les appareils électroniques qui ont besoin d’attention.

Enfin, dirigez-vous vers la cuisine où vous pourrez faire un nettoyage en profondeur de tous les comptoirs, appareils et armoires.

Enfin, n’oubliez pas de attaquez toutes les autres pièces de votre maison comme la chambre, le bureau et le sous-sol.

En suivant ces conseils, vous devriez être en mesure de nettoyer votre maison rapidement et efficacement ! Non seulement cela contribuera à donner une belle apparence à votre maison, mais cela peut également réduire le stress en vous permettant de rester en tête des tâches de nettoyage régulières.

Top 7 des étapes pour nettoyer rapidement et efficacement votre maison

Étape 1 : Dépoussiérez votre maison

La poussière est l’une des principales causes de la saleté et de la crasse dans votre maison. L’époussetage doit être effectué régulièrement !

Étape 2 : Nettoyer le tissu des meubles

Les tissus d’ameublement, comme les canapés et les chaises, doivent d’abord être aspirés. Utilisez ensuite un nettoyant doux pour nettoyer les taches éventuelles.

Étape 3 : Nettoyer les miroirs et les vitres

Les surfaces vitrées, y compris les fenêtres et les miroirs, doivent être nettoyées avec un chiffon en microfibres. S’il y a des marques tenaces, essayez d’utiliser un nettoyant ou une solution vinaigrée douce.

Étape 4 : Nettoyer les surfaces

Les comptoirs, tables et autres surfaces doivent être essuyés avec un chiffon humide. Pour désinfecter la zone, utilisez un nettoyant tout usage.

Étape 5 : Nettoyer la cuisine et la salle de bains

Les zones de la cuisine et de la salle de bain nécessitent plus d’attention. Commencez par les sols, puis passez aux murs, à la quincaillerie et aux accessoires.

Étape 6 : Passez l’aspirateur dans la maison

Passer l’aspirateur dans la maison est un excellent moyen de se débarrasser de la saleté et des débris. Commencez par un coin et faites le tour de la maison.

Étape 7 : Nettoyer les sols

L’étape finale consiste à nettoyer les sols. Passez la serpillière sur les planchers de bois franc et les carreaux, et balayez les zones extérieures.

Pour le nettoyage pas besoin de milliers de produits coûteux et polluants du commerce : il vous faut de l’eau pas forcément brûlante (plus est la chaude plus vous avez des traces), du vinaigre, du savon noir (pour les tâches tenaces et le sol), du bicarbonate de soude. Et c’est tout ! A eux seuls ils nettoient, désinfectent et désodorisent.

Vous pouvez éventuellement y ajouter aux besoins des Cristaux de soude, du savon de Marseille et vraiment pas indispensables des huiles essentielles.

Pour nettoyer votre maison rapidement et efficacement, suivez ces étapes simples : Dépoussiérez régulièrement votre maison, passez l’aspirateur sur le tissu des meubles, nettoyez les miroirs et les surfaces vitrées, essuyez les comptoirs et les tables, passez l’aspirateur dans toute la maison et enfin nettoyez les sols de la cuisine et de la salle de bain.

En suivant ces conseils, vous devriez être en mesure d’avoir une maison propre et bien rangée en un rien de temps !