Vous passez trop de temps à soigner les articles de votre blog, mais vous générez quand même très peu de trafic ? Quelle frustration ! Alors vous vous interrogez certainement à propos de la manière à adopter pour la rédaction d’un article bien référencé en SEO. Rassurez-vous, il existe des moyens efficaces pour optimiser le contenu de votre blog et générer le maximum de trafic.

Voici les étapes à suivre pour rédiger un article bien référencé SEO en 2022.

Etape N°1 : choisir un sujet à forte valeur ajoutée

Trouver une thématique à traiter est à la portée de tous. Néanmoins, trouver un sujet apportant une forte valeur ajoutée est beaucoup plus difficile.

En effet, le web est aujourd’hui bourré d’articles SEO se faisant concurrence les uns aux autres. Les sujets novateurs sont très rapidement repris par un grand nombre de sites. Il est donc difficile de produire un contenu informatif et attractif à la fois.

La concentration sur l’intention de l’internaute est donc primordiale pour attirer le maximum de trafic, et se positionner dans les premières pages de Google.

Etape N°2 : préparer un plan de rédaction

La deuxième étape consiste à préparer le plan de rédaction de l’article qui doit comporter toutes les consignes à suivre : le ton à utiliser, le format, les mots-clés à utiliser, les balises (H1, H2, H3, …) qui représentent le squelette de l’article, etc.

Pour que les balises soient pertinentes, il faut que le lecteur puisse comprendre le sujet de l’article en lisant simplement leurs contenus. On répond ainsi naturellement aux interrogations des lecteurs.

Etape N°3 : choisir des titres accrocheurs et optimisés

Les titres et sous-titres doivent être accrocheurs et optimisés pour les moteurs de recherche. Ils doivent être clairs et concis et bien pensés pour répondre à ce que les internautes cherchent.

Les titres et les sous-titres doivent également contenir les mots clés que vous allez insérer dans votre contenu. Parmi les outils les plus utilisés en marketing digital pour la recherche de mots clés, on cite Sum Rush, Google ads, Screaming frog, etc.

Etape N°4 : rédiger un contenu riche et qualitatif

La quatrième étape consiste à rédiger un texte bien soigné : sans fautes d’orthographe ou de conjugaison, pas de répétitions, des tournures de phrases naturelles et correctes, des paragraphes espacés, etc.

Il faut profondément comprendre le sujet traité pour pouvoir rédiger un article bien référencé en SEO et informatif, qui peut séduire la curiosité des lecteurs et générer le maximum de trafic. Le texte doit être riche en champs sémantique et lexical.

Etape N°5 : optimiser la balise title et méta-description

L’optimisation d’un article SEO passe avant tout par la balise-title et la balise méta-description. Ces derniers doivent être uniques et attractifs. Ils doivent, en outre, contenir le mot clé principal.

Il s’agit de balises utilisées par les robots de Google pour comprendre le contenu d’un texte. Il est alors très important de les optimiser pour se positionner dans les premiers classements sur Google.

Etape N°6 : intégrer des images dans son contenu

Selon les statistiques, les pages web contenant des images, des GIF ou des vidéos sont mieux positionnées sur Google. De plus, elles génèrent beaucoup plus de trafics que celles qui ne comportent pas d’images.

Pour attirer l’attention des lecteurs web, il ne faut pas seulement miser sur un contenu textuel de qualité. En effet, pour faire passer le message du texte aux internautes, il est conseillé d’intégrer des images attractives dans son contenu.

Etape N°7 : faire le maillage interne de l’article

La dernière étape consiste à faire le maillage interne de l’article. Il s’agit de créer un lien qui part d’une page d’un site web pour amener l’internaute vers une autre page du même site. C’est l’ensemble de ces liens qui crée le maillage interne du site.

Également appelé le maillage de linking interne, le maillage interne permet aux internautes de naviguer facilement et de rester plus longtemps sur le site web. C’est pour cette raison que ce maillage doit être bien pensé pour attirer toute l’attention des lecteurs.