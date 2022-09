Lorsque tout est en place, passez à présent à la conception proprement dite de l’annonce . Vous devez veiller à ce que chaque étape de l’annonce du titre jusqu’à la dernière ligne se fasse autour du mot-clé choisi. N’oubliez pas que votre communication ou campagne est un appel à l’action . Vous devez donc utiliser des verbes qui poussent les internautes à cliquer sur votre annonce. Enfin, pensez à ajouter des extensions à l’annonce . Ceci vous permet d’avoir plus de visibilité pour votre plateforme en ligne.

Pour la réussite de votre campagne, n’optez pas pour les mots-clés génériques. Ils conduisent l’internaute vers un contenu parfois inapproprié. Une analyse sur les mots clés les plus recherchés dans votre domaine s’impose alors.

Les mots clés représentent l’ensemble des termes ou mots auxquels sera rattachée la campagne . Ainsi, lorsque la cible saisie ce mot dans la barre de recherche Google, il est susceptible de voir votre annonce dans le SERP. Il est recommandé de choisir des mots-clés plus étendus. Cela vous permet d’élargir le champ d’action de votre campagne. Par contre, si vous décidez de rester concis, optez pour un mot-clé exact qui ne prête pas à confusion à d’autres thématiques.

Après les objectifs, vous devez établir un budget pour la mise en œuvre de la campagne. Pour ce faire, établissez non seulement un budget journalier, mais mettez également en place un budget mensuel . Le principe de fonctionnement de l’outil google Ads est que vous payez une somme à chaque fois qu’un clic est fait sur votre annonce.

Vous pouvez, pour une campagne google Ads vous fixer plusieurs objectifs. Il suffit que chacun d’eux respecte le principe énoncé plus haut. Par exemple, vous pouvez vous imposer un but sur 3 mois ou sur une année. Ce sera à vous de veiller à ce qu’il soit atteint.

La campagne Google Ads fait partie des armes que le moteur Google met à la disposition des propriétaires de site web. L’objectif est de leur permettre d’augmenter leurs chiffres d’affaires notamment en vente et en trafic. Dans l’un ou dans l’autre cas, vous devez savoir comment mener à bien la politique Google ads au profit de votre business en ligne.

