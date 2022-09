Le 19 septembre, le Piton de la Fournaise a commencé à s’agiter une nouvelle fois. Une éruption volcanique confirmée est en cours.

C’est au cratère de Rivals à environ 2200m d’altitude sur le flanc sud-sud-ouest que l’éruption a débutée selon l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

Une météo qui joue les troubles fêtes et ne permet aucune observation

L’OVPF n’apporte ce jour aucun visuel sur le déclenchement de l’éruption volcanique du fait un d’un temps très mauvais. Les scientifiques d’ajouter donc que pour le moment il est impossible de « confirmer l’arrivée de lave en surface ».

Mais la sismicité ne trompe pas et prouve l’émission de gaz chauds et incandescents en surface ce qui équivaut à dire que même si ce n’est pas visible ou pas le cas il y aura le rejet et l’émission de lave à court terme.

6h23 19 septembre 2022 le début du réveil

L’observatoire volcanique du Piton de la fournaise indique des troubles sismiques à 6h23, avec des déformations rapides ce qui laisse à penser que le magma comme nous l’évoquions quitte son réservoir et va (ou se) répondre en surface.

Le Piton de la Fournaise a donc commencé son éruption moins de deux heures après le début de l’épisode sismique.

6H45 déclenchement de la phase 2 avec éruption en cours.

Le préfet la réunion avait déjà déclenché tôt ce matin l’alerte niveau 1 du fait de l’activité sismique du volcan.

Mais avec le passage en phase 2 ou niveau 2 et une éruption en cours mais sans atteinte à la sécurité des personnes des biens ou de l’environnement c’est la mise en place d’un dispositif ORSEC afin de prévenir l’après si nécessaire.

Pour le moment dans cette phase la RN est toujours accessible, mais cela va t’il durer ?

Le site du Piton de la Fournaise est lui totalement interdit aux visiteurs.

16h45 le 7 septembre un premier éveil sans suite

Au petit matin du 7 septembre. A 5h donc le Piton avait déjà fait des siennes avec le déclenchement de la phase 1 du niveau d’alerte par le préfet de la Réunion.

En effet, un évènement sismique avait déjà alerté sur un réveil possible mais en moins de 2h l’activité du volcan s’était calmé.

Pour le moment les chercheurs de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise n’écartent aucune possibilité pour la suite de cet évènement volcanique. Celui-ci pourrait donc se dérouler comme la dernière éruption la plus longue de décembre 2020 juste avant noël jusqu’au 17 janvier 2021, ou même être bien plus violente ?