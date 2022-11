Les tenues entièrement noires sont élégantes, élégantes et toujours assorties, mais elles peuvent aussi être un peu difficiles à porter. Après tout, le noir peut être une couleur très impitoyable. Une erreur de style et vous pouvez passer d’un look chic à un look terne et triste digne d’un enterrement.

Heureusement, il existe quelques trucs et astuces simples que vous pouvez suivre pour vous assurer que votre tenue entièrement noire soit à son apogée. Continuez à lire pour en savoir plus!

Tout d’abord choisissez les bons tissus

Lorsque vous portez du noir, le tissu que vous choisissez est tout aussi important que la coupe et le style de vos vêtements. Après tout, certains tissus peuvent être notoirement difficiles à garder sans plis et personne ne veut avoir l’air de sortir du lit.

Dans la mesure du possible, optez pour des tissus lisses comme la soie, le satin ou le coton. Ces matériaux sont moins susceptibles de se froisser que les tissus plus rugueux comme la laine ou le lin. Si vous choisissez d’opter pour un tissu en laine, assurez-vous qu’il est bien ajusté afin qu’il n’ajoute pas de volume indésirable à votre look.

Accessoirisez stratégiquement

Quand il s’agit d’accessoiriser une tenue entièrement noire, moins c’est définitivement plus. Vous ne voulez pas en faire trop et finir par avoir l’air d’en faire trop. Quelques bijoux simples ou une paire de lunettes de soleil stylées devraient suffire à donner du peps à votre tenue sans en faire trop. Des bijoux fantaisies peuvent être super, l’on pense à la bague de pouce par exemple.

Et en cas de doute, rappelez-vous que le noir va avec tout, alors n’ayez pas peur d’expérimenter différentes couleurs et textures lorsque vous accessoirisez. Une touche de couleur peut vraiment aider une tenue entièrement noire à se démarquer !

Les tenues entièrement noires sont la quintessence du chic, mais seulement si elles sont bien faites. Choisissez des tissus lisses et adaptez vos vêtements afin qu’ils n’ajoutent pas de volume indésirable. Et quand il s’agit d’accessoiriser, moins c’est définitivement plus. Quelques bijoux simples ou une paire de lunettes de soleil devraient suffire à donner du peps supplémentaire à votre tenue sans en faire trop. Suivez ces conseils et vous serez sûr de faire tourner les têtes partout où vous irez !