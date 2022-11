Le 15 novembre est le 319ème (320ème pour les années bissextiles) jour de l’année.

Le 15 novembre nous souhaitons une bonne fête aux personnes prénommées :

Albert, Adalbert, Alberta, Alberte, Alberti, Albertini, Alberto, Aubert, Aubertin, Bert, Elbert.

Origines du prénom Albert

C’est un prénom d’origine germanique.

Que signifie le prénom Albert

Le prénom Albert vient du germain « al et berht » et signifie « tout et illustre « .

Personne(s) connue(s) prénommée(s) Albert

Albert Camus écrivain français 7/11/1913 – 4/01/1960.

Albert Uderzo auteur français de bandes dessinées 25/04/1927 – 24/03/2020.

Albert II prince de Monaco 14/03/1958.

Personne(s) connue(s) née(s) le 15 novembre

Eléonore de Habsbourg reine du Portugal puis reine de France 15/11/1498 – 18/02/1558.

Claus von Stauffenberg une des figures centrales de la résistance militaire contre le nazisme 15/11/1907 – 21/07/1944.

Viktor Tsyhankow footballeur ukrainien 15/11/1997.

Que s’est-t-il passé un 15 novembre

15 novembre 1793 instauration du pain Egalité qui est l’ancêtre de notre baguette de pain.

15 novembre 1908 l’Etat indépendant du Congo devient colonie belge.

15 novembre 1940 environ 450 000 Juifs sont emmurés dans le ghetto de Varsovie.

Jour et Lune

Le 15 novembre nous perdons 2 minutes de jour par rapport au 14 novembre.

Le 15 novembre la Lune nous montre son troisième quartier.

Fêtes et Cadeaux

Le 15 novembre est également fêtée la journée mondiale des écrivains en prison.

Le 15 novembre vous pouvez faire un cadeau aux Albert, Adalbert, Alberta, Alberte, Alberti, Albertini, Alberto, Aubert, Aubertin, Bert, Elbert de votre entourage pour leur fête, comme :

Casse tête tirelire, Microscope USB ou un livre, …