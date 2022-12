Au fil des années, la peau du visage a tendance à perdre son élasticité et on assiste à un relâchement des muscles. Cela favorise la formation de rides et de cernes ainsi qu’un affaissement de la peau. Des facteurs comme le stress, le soleil et le tabagisme sont aussi susceptibles d’accélérer le vieillissement cutané. Pour obtenir à nouveau un visage jeune et plus resplendissant, beaucoup de femmes se tournent vers le lifting du visage. Cette alternative permet non seulement de le rajeunir, mais aussi de conserver une belle apparence pendant de longues années. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’intervention de lifting du visage.

Qu’est-ce qu’un lifting du visage ?

En vieillissant, le collagène de la peau se décompose, entraînant ainsi un affaiblissement des tissus faciaux. Cela se constate au niveau des joues, des yeux et des bajoues qui sont les régions du visage les plus sujettes au développement des rides. Elles subissent en effet plus de mouvements et lorsque la peau et la graisse se déplacent, cela favorise le développement des pommettes grasses et un aspect enfoncé des joues. Le lifting du visage consiste alors à soulever et à resserrer la peau affaissée qui gagne de nouveau en tonicité et en jeunesse. Le fait de couper l’excès de peau et de resserrer les tissus restants permet de lisser et de réduire les rides.

Le lifting du visage permet de repositionner la graisse au niveau des joues et le long des mâchoires pour un contour facial amélioré. Encore appelé rhytidectomie, il s’agit ainsi d’une opération de restructuration des couches profondes du visage qui offre un résultat très naturel. L’incision est réalisée dans la racine capillaire et autour de l’oreille, ce qui permet de ne pas laisser de cicatrice apparente sur le visage. Ainsi, pour celles qui veulent une apparence plus fraîche et moins fatiguée, l’opération de lifting de visage constitue une solution intéressante.

Comment se déroule l’intervention ?

Il existe de nombreuses méthodes utilisées par les chirurgiens pour l’intervention de lifting du visage. Pendant les entretiens préopératoires, le patient choisira avec le spécialiste la technique qui convient le plus. L’intervention chirurgicale peut durer entre 3 et 5 heures. Si des procédures supplémentaires sont prévues (lifting du cou, lifting des sourcils…), alors le processus sera plus long.

Pour commencer, le patient sera conduit en salle d’anesthésie. Il aura en amont discuté du type d’anesthésie à effectuer avec le chirurgien : anesthésie locale ou générale. L’anesthésie générale permet de dormir en toute sécurité tout au long de l’intervention. Quant à l’anesthésie locale, elle engourdit seulement la zone de traitement et un sédatif sera en même temps donné au patient pour lui permettre de se détendre.

Le lifting facial consistera à faire une incision le long de la racine capillaire et devant l’oreille. La taille et l’emplacement des incisions dépendent en général de la méthode employée. Le chirurgien nettoie la zone de traitement et sépare la peau du tissu sous-jacent avant d’effectuer le retrait de l’excès de graisse. Il resserre ensuite les tissus et se sert des points de suture afin de procéder à la fixation du tissu soulevé à sa nouvelle position. Il a la possibilité de faire un repositionnement de l’excès de graisse pour que les contours du visage soient rehaussés. Dans le cas où la graisse serait insuffisante, alors l’expert peut utiliser la méthode de la liposuccion pour récupérer de la graisse sur d’autres parties du corps.

La dernière étape de l’intervention de lifting du visage est la fermeture des incisions. Le chirurgien va soulever et enlever la peau restante avant de la placer dans sa nouvelle position. Les fils de suture résorbables et non résorbables serviront à fermer l’incision. Par la suite, le médecin appliquera un pansement léger sur le visage pour réduire les gonflements et les ecchymoses.

Y a-t-il des risques associés à un lifting facial ?

Avant de faire un lifting facial, il est essentiel de s’informer sur les risques et éventuelles complications liées à cette opération. Parmi les complications chirurgicales, il y a :

la perte de sang,

la réaction à l’anesthésie,

les nausées ,

, la formation de caillots de sang,

les vomissements,

les réactions allergiques

Une douleur postopératoire…

La formation des ecchymoses au niveau de la partie traitée est par ailleurs fréquente après l’intervention. Celles-ci devraient toutefois disparaître pendant les deux premières semaines. En cas de douleurs, d’ecchymoses ou de gonflement importants, il est conseillé de prévenir immédiatement le chirurgien.

Il arrive également que la peau de la zone concernée change de couleur après l’opération. Elle devrait revenir à la normale en quelques mois. En attendant, le maquillage peut permettre de cacher cette décoloration cutanée. Il est aussi possible qu’il y ait une perte et déformation des cheveux, selon l’endroit où le médecin a réalisé les incisions.

Si pendant l’opération des nerfs ont été affectés, cela peut se répercuter sur la sensibilité ou la mobilité du visage. Le plus souvent, c’est un problème temporaire. Il y a rarement une perte de mouvement ou de sensation sur le long terme.

Les risques d’infections suite à un lifting du visage ne sont pas nuls, même si tous les efforts sont faits pour les réduire au cours de l’intervention. Il peut donc arriver qu’une infection survienne au niveau de la zone traitée. Concernant les points de suture, ils peuvent être visibles, irritables ou traverser la peau. Dans ce cas de figure, le chirurgien doit les enlever.

Quel est le coût moyen d’un lifting du visage ?

Le coût moyen d’un lifting du visage dépend de la complexité de la technique utilisée, du temps opératoire estimé, des risques opératoires et la durée de l’hospitalisation. Le devis est donc fourni au cas par cas, en précisant pour chaque poste le tarif précis ainsi que le montant total de l’intervention.

De manière globale, le prix du lifting du visage varie entre 2500 et 10 000 euros en fonction de la zone à traiter. Il est par ailleurs important de savoir que, quel que soit le coût, il est totalement à la charge du patient. Le lifting étant en effet une opération à objectif esthétique, il n’est pas remboursable par la Sécurité sociale.

Comment savoir si on est éligible à cette intervention ?

Les meilleurs candidats au lifting facial sont les personnes dont la peau a commencé à s’affaisser, mais qui garde cependant un bon niveau d’élasticité. Certains patients sont alors plus qualifiés que d’autres pour cette intervention. Par ailleurs, les conditions suivantes doivent également être remplies :

une bonne santé générale ,

, une structure osseuse solide,

une peau affaissée, des plis profonds et des rides,

ne pas fumer.

Il reviendra au chirurgien après examen de conclure quant à l’éligibilité du patient ou non pour cette chirurgie.

À quoi s’attendre pendant la période de soins postopératoires ?

Après le lifting facial, un rendez-vous est programmé afin d’enlever les points de suture non résorbables. Le médecin peut conseiller au patient de porter un pansement de compression autour du visage durant les premières semaines qui suivent l’intervention.

Il est recommandé d’éviter une trop forte exposition au soleil pour ne pas assombrir la zone de traitement. Le fait de dormir et de se détendre la tête appuyée par des oreillers pendant les deux premières semaines aidera à soulager les ecchymoses et les enflures.

La période de récupération dépend de la méthode utilisée et de l’étendue de l’opération de lifting du visage. Quelle que soit l’activité du patient, il est interdit de soulever une charge lourde durant au moins 4 semaines.

La durée des résultats du lifting du visage varie selon les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux, la méthode utilisée et la qualité des tissus. Les effets d’un lifting complet peuvent durer plus de 10 ans, ce qui veut dire que la plupart des personnes effectuent un seul lifting facial au cours de leur vie.