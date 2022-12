La campagne publicitaire de Louis Vuitton avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en vedette a été lancée en même temps que la Coupe du Monde au Qatar. Les deux superstars du football sont présentées dans une série d’affiches et de vidéos promotionnelles pour la marque de luxe.

La campagne publicitaire de Louis Vuitton avec Ronaldo et Lionel Messi a été lancée en même temps que la Coupe du Monde Qatar. Les deux superstars du football ont été photographiées par le célèbre photographe Annie Leibovitz dans une mise en scène parfaite devant un échiquier dans une photo iconique.

La campagne a été très bien accueillie par le public et a permis à la marque de se positionner de façon parfaite pour la coupe du monde. Elle a également montré que la marque est capable de s’adapter à différents types de consommateurs et de leur offrir des produits qui leur correspondent.

C’est bientôt 8 millions de Likes sur le compte Instagram de Louis Vuitton pour cette photo :

Une publication partagée par Louis Vuitton (@louisvuitton)

La campagne vise à promouvoir la marque Louis Vuitton pendant la Coupe du Monde Qatar 2022.

Louis Vuitton est une marque de luxe française qui est connue pour ses produits de haute qualité. La marque est particulièrement célèbre pour ses sacs à main, ses vêtements et ses chaussures. En plus de ses produits de mode, Louis Vuitton propose également une gamme complète de produits pour hommes, femmes et enfants. La marque est présente dans le monde entier et possède des boutiques dans de nombreuses grandes villes.

La FIFA est l’organisation mondiale du football. Elle a été fondée en 1904 et compte plus de 200 millions de membres dans le monde entier. La FIFA est responsable de l’organisation de la Coupe du Monde de Football, qui est l’un des événements sportifs les plus populaires au monde. La FIFA est également impliquée dans la promotion du football dans le monde entier et travaille à développer le sport dans les pays où il est moins populaire.

La Coupe du Monde Qatar 2022 est la dernière édition en date de la Coupe du Monde de Football. Elle a lieu au Qatar en 2022. C’est la première fois que la Coupe du Monde aura lieu au Moyen-Orient. La FIFA a choisi le Qatar en raison de sa capacité à offrir une infrastructure adéquate pour accueillir l’événement. De nombreux stades ont été construits spécialement pour la Coupe du Monde Qatar 2022 et ils seront tous climatisés afin que les joueurs puissent jouer dans des conditions idéales malgré de vives polémiques toujours pas éteintes.

La meilleure campagne publicitaire de Louis Vuitton

Louis Vuitton a dévoilé sa nouvelle campagne publicitaire en collaboration avec les footballeurs Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La campagne a été réalisée juste avant la Coupe du Monde au Qatar 2022.

Louis Vuitton s’est associé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour une nouvelle campagne publicitaire en vue de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les deux footballeurs figurent parmi les athlètes les plus célèbres au monde et sont considérés comme les meilleurs joueurs de leur génération.

La campagne met en scène Ronaldo et Messi dans un duel amical avec son ennemi virtuel sur le terrain. Les deux joueurs s’affrontent dans un match de….. Echec oui oui un match d’échec.

Ronaldo et Messi sont alors invités à participer à la campagne publicitaire de Louis Vuitton. En voici le déroulé avec la photographe Annie Leibovitz !

La pub des deux GOATs pour Louis Vuitton 🎬🏆🐐 (@LouisVuitton) pic.twitter.com/PQ7LkBH4qZ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 20, 2022

La campagne publicitaire met en avant les différents produits de la marque, notamment les sacs et les bagages. Elle met également en lumière le savoir-faire de la marque en matière de luxe et d’excellence.

Louis Vuitton a déjà collaboré avec plusieurs grands sportifs pour ses campagnes publicitaires, notamment Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James. La marque a également travaillé avec des célébrités telles que Jennifer Lopez, Scarlett Johansson et Angelina Jolie.

La stratégie de Louis Vuitton est millimétrée une fois de plus ! Le but, profiter de l’audience de la coupe du monde mais également de la visibilité des deus stars sur Instagram avec respectivement 501 millions et 377 millions de followers. Et c’est une réussite avec plus 31,3 millions de Likes de la publication sur le compte de Messi qui est ainsi devenue la photo la plus aimée de son compte Instagram. Sur le compte de Ronaldo c’est la même folie avec un compteur qui enregistre 41,1 millions de j’aime.

Les plus grandes stars du football s’unissent pour la Coupe du Monde au Qatar 2022

La Coupe du Monde Qatar 2022 sera la première édition de la prestigieuse compétition à se dérouler en hiver. Pour cette occasion, de nombreuses stars du football mondial s’unissent pour la promouvoir, dont les superstars Ronaldo et Messi.

Louis Vuitton récemment lancé une campagne publicitaire mettant en vedette les deux joueurs.

La campagne a été lancée en même temps que la nouvelle collection de Louis Vuitton, qui comprend une gamme d’articles de voyage et de maroquinerie spécialement conçus.

Louis Vuitton a déclaré que la campagne publicitaire mettant en vedette Ronaldo et Messi était conçue pour célébrer l’esprit du sport et le lien de la marque avec la coupe du monde.

« Nous sommes ravis de pouvoir célébrer la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les plus grandes stars du football », a déclaré Michael Burke, PDG de Louis Vuitton. « Ronaldo et Messi sont les meilleurs joueurs du monde et nous sommes fiers de les avoir comme ambassadeurs de notre marque. »

Rappelons que la coupe du monde voyage dans un écrin de Louis Vuitton effectivement.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : la dream team de la Coupe du Monde Qatar 2022

L’annonce de la campagne publicitaire de Louis Vuitton avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en vedettes a suscité beaucoup d’intérêt et d’excitation. Cela marquera la première fois que les deux superstars du football se retrouveront à l’écran ensemble.

Dans la pub on voit les deux joueurs jouer aux échecs ensemble. Comme le montre la vidéo plus haut ils n’auraient jamais été ensemble.

En effet les deux athlètes ont réellement pris la pose pour la photo mais pas ensemble. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne se sont jamais croisés. La photo finale est un montage extrêmement bien réalisé.

Qui gagne la partie d’échecs sur la photo ?

Et bien comme dans leur compétition de meilleur joueur à distance c’est un match nul sur l’échiquier. En effet la position des pièces sur l’échiquier n’est pas sans rappeler une partie de légende entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura en 2017, qui oui finit sur un match nul !

Publier une campagne avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo était un pari sans risque pour Louis Vuitton, mais le pari et le résultat sont plus que payants. Les deux superstars du football ont attiré l’attention du monde entier sur la marque. Cela a permis à Louis Vuitton de se démarquer de ses concurrents. La campagne a été un succès et a permis à la marque de se positionner au bon moment pour la coupe du monde 2022 au Qatar.