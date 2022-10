Maladie chronique de la peau et des ongles, le psoriasis peut être gênant au quotidien. Encore appelé psoriasis unguéal, il affecte les ongles et peut altérer la qualité de vie de l’individu qui en est atteint. Comment reconnaître cette maladie ? Quels en sont les causes et les traitements disponibles ?

Qu’est-ce que le psoriasis de l’ongle et quels en sont les symptômes ?

Parfois confondu avec une mycose, le psoriasis ongle est une maladie auto-immune et inflammatoire qui affecte cette zone tout particulièrement. Il est nécessaire de faire un prélèvement mycologique en vue d’un examen clinique pour écarter la présence de mycose. Le psoriasis de l’ongle se manifeste de différentes manières en fonction de sa localisation.

La présence de petits trous sur l’ongle, une altération de la surface qui devient ponctuée en dé à coudre est un signe de psoriasis sur la matrice de l’ongle. Lorsqu’il affecte le lit de l’ongle, celui-ci affiche des anomalies de la coloration comme une couleur rosée ou orangée. Le psoriasis se reconnaît aussi à un décollement de l’ongle, des ondulations ou un épaississement sous l’ongle. De ce fait, les mains deviennent fragiles, une situation pouvant être pénible au quotidien.

Le psoriasis unguéal peut affecter tous les ongles ou quelques-uns d’entre eux. Il se déclenche à tout âge avec une fréquence de poussées imprévisibles et des rémissions à durée variable. Chez les personnes plus âgées, un psoriasis non traité peut être à l’origine de maladies cardiovasculaires ou d’un rhumatisme psoriasique associé.

Quelles sont les causes du psoriasis unguéal et comment le traiter efficacement ?

Le psoriasis unguéal peut attaquer les ongles des mains et des pieds. Il n’est pas contagieux, mais ses causes ne sont pas très bien connues. Les personnes souffrant de psoriasis cutané ont des risques de développer un psoriasis unguéal. Il peut également s’agir d’une prédisposition génétique. De plus, les facteurs environnementaux ne sont pas à négliger. La pollution, l’alcool, le tabac et le stress peuvent aggraver cette maladie.

Le psoriasis de l’ongle se développe aussi en cas de chimiothérapie et de traitements avec certains médicaments comme les antipaludéens ou les bêtabloquants. Les divers traumatismes de l’ongle peuvent favoriser les crises de psoriasis. Une blessure, une brûlure ou une infection peut dérégler le système immunitaire et le processus de réparation de la peau.

Pour traiter le psoriasis de l’ongle, il existe des remèdes maison, mais aussi des traitements chimiques et naturels. Il est recommandé d’obtenir l’avis d’un dermatologue ou d’un naturopathe avant de se lancer dans des soins pour les ongles.

Comment prendre soin de ses ongles en cas de psoriasis ?

Soigner les ongles est indispensable à l’optimisation des traitements et la limitation du développement de la maladie. Il faut garder une hygiène irréprochable en raccourcissant les ongles pour éviter au maximum les salissures. Toute manucure excessive devra être évitée. Si cela est possible, le patient doit effectuer personnellement sa manucure pour être sûr de ne pas « traumatiser » les ongles.

Si les ongles sont cassants, les plonger dans une solution aqueuse tiède et huileuse permet de les couper sans causer de micro-chocs. Il est également important de les garder secs et de les protéger lorsque les mains sont occupées.

Souffrir d’un psoriasis ongle peut être socialement handicapant, car l’aspect des ongles peut mettre les autres mal à l’aise. Cependant, cela n’empêche pas d’avoir une vie tout à fait normale. Pour sortir en soirée par exemple, le mieux sera d’embellir ses ongles avec un vernis spécifiquement conçu pour des ongles atteints. Le produit le plus adapté dans ce cas est le vernis protecteur hydrosoluble, conçu pour prévenir les poussées. Une cure de levure de pain et l’utilisation de savon surgras limite aussi le développement du psoriasis ongle.

Les remèdes maison pour traiter le psoriasis ongle

Les remèdes naturels contre le psoriasis ongle réduisent les symptômes de la maladie sans l’éradiquer pour autant. Ils aident à espacer la fréquence des poussées et à réduire l’inconfort lié au psoriasis. Pour soulager la douleur et assainir les ongles, il est recommandé de les tremper dans une eau salée pendant une demi-heure.

Il est également possible de compter sur les vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes de l’aloe vera pour calmer les symptômes. Il suffit de frotter le gel d’une feuille d’aloe vera contre les ongles affectés durant au moins 30 minutes.

Les effets hydratants et réparateurs de l’avoine pourraient favoriser l’amélioration de l’aspect des ongles. Pour utiliser ce remède, il est nécessaire de mélanger des flocons d’avoine dans une eau tiède et d’y plonger les mains pendant 20 minutes environ.

À défaut de cela, les huiles végétales anti-inflammatoires comme l’huile d’arnica pourraient avoir des effets positifs. Dans ce cas, une grande quantité de fleurs d’arnica est marinée dans de l’huile d’olive, à l’abri du soleil, durant une semaine. Après filtration, le mélange doit être appliqué au moins trois fois par jour sur les ongles affectés.

Les traitements disponibles pour le psoriasis de l’ongle

Le traitement du psoriasis ongle dépend essentiellement de la sévérité de la maladie. Toutefois, l’arsenal thérapeutique est bien développé. Du côté médical, il existe des traitements qui regroupent entre autres :

l’apremilast,

les rétinoïdes ,

, la ciclosporine,

le méthotrexate,

la biothérapie,

le laser à colorant pulsé…

Malheureusement, la plupart des traitements médicaux sont décriés pour leurs effets secondaires parfois néfastes sur la peau. De nombreux patients se tournent désormais vers des remèdes naturels pour traiter le psoriasis ongle en douceur, mais efficacement. C’est ainsi que l’on retrouve des traitements naturels formulés à base d’huiles végétales aux multiples vertus. Entre autres effets, ces traitements contre le psoriasis peuvent à la fois calmer l’inflammation, régénérer l’ongle et supprimer les bactéries.

Quelques conseils pour prévenir les poussées de psoriasis sur l’ongle

L’hydratation est nécessaire pour restaurer la barrière cutanée en cas de psoriasis ongle. La routine cosmétique doit alors répondre à ce besoin. Une ou deux fois par semaine, il est utile de réaliser des bains hydratants avec une poignée d’amidon. Si ce sont les ongles de la main qui sont affectés par le psoriasis, il faut éviter tous les gestes qui pourraient les fragiliser comme la pose de faux ongles. S’il s’agit des ongles des pieds, il est conseillé de porter des chaussures protectrices avec un intérieur doux.

Il faut adopter de bonnes habitudes lorsque l’on souffre de psoriasis ongle. Le tabac et l’alcool ne sont pas des alliés de cette maladie. Par ailleurs, l’effet anti-inflammatoire des oméga 3 et oméga 6 est bénéfique pour la peau. Il en est de même pour plusieurs autres nutriments essentiels qui prennent soin de la peau et régulent le système immunitaire. Adopter une alimentation saine permet aussi de prévenir les poussées de psoriasis et d’améliorer sa qualité de vie.

Bien que le psoriasis ongle soit difficile à vivre, ce n’est pas une fatalité. Entre traitements médicaux et naturels, il est désormais facile de réduire considérablement la fréquence de manifestation de cette maladie.