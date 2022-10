Également appelé lit tiroir, le lit gigogne est un lit 2 en 1 modulable à souhait. Il est aussi bien adapté aux enfants qu’aux adultes. Le lit gigogne permet en effet d’offrir des couchages supplémentaires confortables pour les invités. En version lit bas, banquette convertible ou lit jumeau, ce mobilier est adapté à tout type d’espace. Il trouve sa place dans une petite chambre d’enfant, une chambre d’amis ou encore un studio étudiant. Il est idéal lorsque plusieurs enfants se partagent une chambre. Voici 5 bonnes raisons d’acheter un lit gigogne pour son enfant.

Un lit gigogne pour optimiser l’espace dans la chambre de son enfant

Pour aménager un studio ou une petite chambre d’enfant, l’optimisation de l’espace s’avère comme un véritable challenge. Les chambres d’enfants peuvent rapidement devenir des pièces encombrées où il est difficile de circuler ou de jouer. Il faut donc que la décoration soit bien pensée pour allier gain d’espace, praticité et surtout esthétique.

Il est toutefois difficile de répondre à tous ces critères lorsque l’on a deux enfants qui doivent partager la même chambre et qui désirent aménager leur propre lit. Le lit gigogne est une solution idéale dans ce cas, car il offre un couchage supplémentaire. Le premier avantage d’un tel mobilier est qu’il permet un gain de place optimal. Il occupe un petit espace et se range facilement, ce qui facilite son utilisation quotidienne.

Lit gigogne : des couchages indépendants

Ce type de mobilier moderne permet d’avoir un second lit qui peut rester au sol ou s’élever au niveau du lit principal lorsqu’il est doté de pieds escamotables. Il prend toutefois deux fois moins de place lorsqu’il est replié, ce qui permet de gagner quelques mètres carrés supplémentaires dans la chambre. Il est possible de positionner les deux places de couchages individuelles qu’offre un lit gigogne côte à côte pour obtenir deux couchages indépendants. Cela permet de bouger sans réveiller ou déranger l’autre.

Le lit gigogne enfant, une véritable literie confortable

En pleine croissance, les enfants ont besoin de dormir sur un matelas confortable pour bénéficier d’un bon soutien du dos et profiter d’un sommeil de qualité. Pour leur bien-être et un confort optimal, il est conseillé d’adopter un lit gigogne. Ce type de lit moderne évolutif propose en effet deux sommiers à lattes sur lesquels on peut installer des matelas de qualité. Les enfants ont donc la possibilité de dormir dans un lit confortable.

Un espace de rangement supplémentaire

Les spécialistes des articles destinés à la chambre d’enfant le confirment : opter pour un lit gigogne, c’est investir dans un véritable lit d’appoint multifonctions. On peut enlever le matelas du second lit pour transformer le tiroir monté sur roulettes en un véritable rangement supplémentaire. Cet espace représentera l’endroit idéal pour cacher les petits trésors des enfants : figurines, petits jouets, livres, peluches, etc. Cet espace peut également être utilisé pour stocker les alèses, les draps, les oreillers ou encore les couettes.

Les lits gigognes sont parfaits pour les soirées pyjama

En grandissant, les enfants demandent à recevoir leurs amis à la maison pour une nuit ou un week-end. Il est conseillé de les laisser tisser ces liens amicaux, car cela est bénéfique pour leur développement. Avoir des amis de son âge permet à un enfant de développer son autonomie, sa confiance en soi, son empathie et surtout son respect et sa loyauté avec les autres. Il possède ainsi les attitudes et les comportements qui l’aideront à rester dans un groupe, à s’affirmer et à ressentir un sentiment d’appartenance.

Les liens amicaux permettent aux tout petits de construire leur propre réseau de soutien en dehors du cercle familial et de développer des habiletés sociales. Passer du temps ensemble et dormir dans la même chambre permet donc de renforcer ces liens. Trouver des couchages sécurisés et confortables pour les amis de leurs enfants est donc important pour les parents. Dans ce cas, le lit gigogne enfant est un excellent choix, notamment pour les personnes qui vivent dans un petit appartement. Il garantit aux enfants un sommeil de qualité.

Un lit gigogne pour des moments de jeux intenses

Ces meubles évolutifs permettent d’accueillir les cousins ou les amis des enfants dans leur chambre pour leurs soirées pyjama. Ils prendront du plaisir à jouer ensemble dans la chambre sans être encombré. Ils pourront jouer à leurs jeux vidéo préférés, regarder leurs dessins animés ou films favoris et s’adonner à toute sorte de distractions pour des moments inoubliables. C’est également le moment pour les enfants de montrer fièrement leur chambre confortable et design à leurs copains et copines.

Pour éviter le désordre dans le salon

Les lits gigognes permettent également d’éviter le désordre dans le salon lorsque les enfants accueillent leurs amis. Avec le gain d’espace que ce type de meuble leur offre dans leur chambre, ils n’auront pas besoin de rester dans le salon. Le lit gigogne est également un meuble sobre, facile à ranger et qui s’intègre facilement à toute sorte de décoration. On peut donc l’installer au salon si on n’a pas assez d’espace pour le mettre dans la chambre d’enfants ou dans la chambre d’amis.

Les lits gigognes sont excellents pour apprendre le partage à son enfant

Le sens du partage est une valeur à encourager aux enfants, qui n’ont pas toujours cette notion. Dans les centres d’accueil, on remarque régulièrement des disputes causées par leur difficulté à partager les mêmes jouets. Ils vivent en effet dans un monde égocentrique et ne ressentent aucun besoin de partager les jouets qui sont « à eux ». Cette qualité est pourtant nécessaire pour permettre aux enfants de s’entendre avec les autres pour avoir une chance de se faire des amis.

Pour régler ce problème, il ne suffit pas de réprimander les enfants. Il faut un travail de fond pour leur inculquer cette valeur. Savoir partager est un apprentissage difficile pour les enfants. Il faut donc éviter de les brusquer. L’une des premières solutions pour amener doucement les enfants à avoir la notion du partage est de leur offrir des objets ou des jouets similaires ou identiques. Dans ce cas, le lit gigogne permet d’offrir des couchages identiques à deux enfants. Dormir dans la même chambre dans des lits identiques permet également aux enfants de partager du temps ensemble et renforcer leur lien fraternel.

Acheter un lit gigogne aux enfants leur permettra de dormir dans la même chambre, de partager des moments d’intimité et de se faire confiance. Cela leur permettra par la suite d’assimiler plus facilement la notion de partage. En dehors du cercle familial, les enfants doivent également développer le sens du partage en communauté, notamment avec leurs amis et camarades. C’est pourquoi il est nécessaire d’acheter un lit gigogne pour héberger ses amis de temps en temps. Recevoir ses amis à la maison va faire plaisir aux enfants et leur permettre de partager facilement leurs jouets avec eux. Cela leur sera bénéfique dans la vie en société.

On peut les utiliser comme lit d’appoint lorsque l’on reçoit des invités

Un bon hôte doit toujours s’assurer que ses invités ne manquent de rien. Il doit leur offrir « le gîte et le couvert ». Cela signifie qu’il ne faut pas seulement penser aux plats à leur préparer, mais leur trouver un endroit confortable où dormir paisiblement la nuit. Que ce soit pour recevoir les amis des enfants ou des parents, les lits gigognes peuvent facilement être utilisés comme lit d’appoint. L’un de leurs premiers avantages est qu’ils permettent d’obtenir un lit d’appoint escamotable supplémentaire.

Confort et facilité de rangement

Le lit gigogne est un modèle de meuble évolutif astucieux et fonctionnel qui permet de transformer un lit une place en un lit deux places en quelques secondes seulement. Plus besoin de gonfler un matelas ou d’installer une chauffeuse lorsque l’on souhaite héberger des invités. Le lit gigogne enfant avec tiroirs escamotables permet d’avoir un couchage supplémentaire dissimulé sous le sommier du lit. Ce meuble offre une facilité de rangement optimale.

On peut glisser sous le lit supérieur tout type de matelas de la même dimension que ce dernier. Le tiroir de ce type de lit est doté de roulettes. Il suffit donc de le tirer pour le faire sortir ou le ranger sans grand effort. Ces lits évolutifs offrent également un confort optimal, puisqu’ils sont aussi confortables que les lits classiques. Les lits gigognes sont généralement dotés de matelas et de sommier de qualité, ce qui permet aux invités de dormir confortablement. Certains modèles sont équipés de sommiers à ressorts ou de sommiers à lattes.

Aménager une chambre cosy grâce au lit gigogne pour enfants

Les matelas sont proposés en diverses épaisseurs et différents types :

matelas à ressorts ensachés,

matelas en mousse haute résilience,

matelas à mousse,

mémoire de forme, etc.

Cela offre à chacun la possibilité de trouver son bonheur en fonction de ses exigences. Les lits gigognes sont également idéaux pour créer une chambre cosy dans un petit espace pour les invités. C’est un meuble peu encombrant qui peut être placé dans une chambre d’ami, dans un studio, dans une mezzanine ou au salon. Outre sa praticité, ce lit évolutif représente une pièce de mobilier élégante, design et sobre.

Les lits gigognes existent dans une grande variété de couleurs et de modèles

Les lits à tiroirs sont disponibles dans une multitude de coloris et de matières. Il existe également un large éventail de modèles sur le marché, ce qui leur permet de s’adapter à tout type d’intérieur et de budgets. Avec la diversité des modèles, des styles, des dimensions et des matériaux, on peut avoir du mal à choisir. Il est toutefois possible de demander des conseils à un professionnel en cas de besoin.

Une diversité de dimensions et de coloris

Il existe en effet plusieurs dimensions de lit gigogne enfant. On retrouve tout d’abord les petites dimensions de 80 x 190 ou 80 x 200 cm qui conviennent aux chambres d’enfants de superficie limitée. Il existe ensuite la dimension standard 90 x 190 cm, transformable en 180 x 190 cm lorsque les 2 lits sont côte à côte. Enfin, la dimension 90 x 200 cm est particulièrement adaptée aux grands enfants. Le choix des dimensions se fait en fonction des besoins de chaque ménage.

Les lits gigognes enfant existent également en une grande variété de coloris pour faciliter la décoration. On peut miser sur des tons sobres comme le gris, le bleu, le blanc ou encore la couleur bois. Il est également possible d’opter pour des coloris flashy comme le rose, le rouge ou l’argenté. Il est cependant conseillé de laisser le choix des couleurs aux enfants afin qu’ils puissent avoir des nuits douillettes dans une chambre qui leur plaît. Le choix des couleurs se fait également en fonction de l’atmosphère que l’on souhaite donner à la pièce. Pour une chambre assez colorée, il est astucieux de miser sur une couleur neutre et intemporelle comme le blanc.

Une diversité de modèles et de matières de lits gigognes

L’avantage des lits gigognes est qu’il en existe un large éventail de modèles. Le lit gigogne avec tiroir de rangement, par exemple, est idéal pour maximiser l’espace dans le coin nuit des enfants. C’est un meuble 3 en 1 qui offre 2 véritables couchages avec un espace de rangement. Ce modèle permet d’avoir une chambre d’enfant pratique et toujours bien ordonnée. Le lit gigogne banquette est quant à lui un meuble modulable adapté pour une chambre d’amis ou un studio étudiant.

Il suffit de disposer quelques coussins côte à côte pour en faire un sofa cosy. Il aide à transformer une pièce en un véritable lieu de détente et de convivialité. En ce qui concerne le choix des matières, le lit gigogne en bois est une valeur sûre. Un lit en panneau MDF ou en bois massif est robuste, pratique et esthétique. Ces types de bois sont par ailleurs plus économiques que le pin massif ou le hêtre massif. Le bois n’est toutefois pas la seule matière pour laquelle on peut opter. On retrouve également des lits gigognes en plastique ou en métal.