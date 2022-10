1. Commencez par faire une liste

La première étape pour faire des bagages légers est de dresser une liste de tout ce que vous devez emporter. Vous éviterez ainsi de trop remplir votre valise et d’oublier des articles essentiels.

Cela vous permet de prendre le temps en amont de votre voyage pour déterminer ce dont vous avez vraiment besoin, et ce dont vous pourriez vous passer !

2. Choisissez des vêtements polyvalents

Lorsque vous sélectionnez des vêtements pour votre voyage, choisissez des articles qui peuvent être facilement assortis. Vous aurez ainsi plus de choix de tenues pendant votre voyage et éviterez d’emporter trop de choses. Privilégiez les couleurs neutres qui peuvent être facilement accessoirisées.

3. Optez pour une petite valise bien équipée

La valise cabine est le modèle de bagage le plus pratique et le plus léger du marché , ce qui peut s’avérer bien pratique. Pensez à bien étudier les caractéristiques techniques ainsi que le volume total de votre valise afin de pouvoir ranger l’ensemble de vos effets personnels sans difficulté. Combien de poches y a-t-il ? Les espaces sont-ils suffisamment compartimentés ?

4. Portez vos articles les plus lourds

Dans la mesure du possible, portez vos vêtements les plus lourds dans l’avion ou pendant le voyage. Cela libérera de l’espace dans votre valise et facilitera le transport de vos bagages.

5. Juste l’essentiel pour les affaires de toilettes

On a toujours tendance à ramener toutes nos affaires de toilettes lorsque l’on part en voyage par peur de manquer de quelque chose sur place. Pourtant, s’il y a bien une chose que l’on peut acheter rapidement et facilement sur place, ce sont les affaires de toilettes !

Pour un voyage d’une à deux semaines, vous pouvez trouver des affaires de toilettes en format poche afin de les utiliser durant votre séjour. Sinon, pensez à ramener de plus petits flacons dans votre valise.

6. Optez pour les sacs de compression

Les sacs de compression sont un outil essentiel pour tous ceux qui aiment voyager léger. En comprimant vos vêtements, vous pouvez gagner beaucoup d’espace dans votre valise ou votre sac à dos. C’est particulièrement utile lorsque vous essayez de tout faire rentrer dans un bagage à main.

Outre le gain de place, les sacs de compression permettent également de protéger vos vêtements contre les plis et les dommages. En empêchant vos vêtements de se déplacer pendant le transport, les sacs de compression peuvent les aider à arriver en meilleur état.

7. Sur place faites votre lessive

Même si cela peut être une corvée en période de vacances, faire votre lessive plusieurs fois dans votre voyage réduira le nombre de vêtements que vous aurez besoin d’emporter. Si vous êtes dans un établissement hôtelier qui ne propose pas ce service, vous pouvez toujours le faire vous-même dans votre chambre d’hôtel. Néanmoins, évitez les matières en coton qui prennent plus de temps à sécher.

8. Utilisez des cubes de rangement

Les cubes de rangement permettent de mieux organiser l’intérieur de sa valise, de mieux s’y retrouver lorsque l’on souhaite retrouver des affaires. C’est aussi étonnamment un moyen de réduire le poids de son sac car nos affaires organisées prennent moins de place, il est donc plus facile de faire rentrer toutes les affaires nécessaires.