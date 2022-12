Conte de Noël : Le Noël particulier du Père Noël

Que se passe-t-il au Pôle Nord ?

C’est la belle nuit de Noël, le 25 décembre, le ciel est clair et les arbres couverts de Neige. On sent la bonne odeur de Noël dans la maison du Père Noël depuis déjà plusieurs semaines. Tout est calme… Mais hélas l’agitation habituelle autour de la préparation des jouets de Noël a disparue ! Le Père Noël est très malade. Il est emmitouflé dans son lit, il tousse et se demande :

« Que vont penser tous les enfants du monde s’ils ne trouvent pas de cadeau au pied du sapin ? ».

Quelle belle surprise !

Au même moment, il entend des clochettes et des bruits de pas dans la neige. Il soulève le rideau de sa chambre pour regarder ce qui se passe. Il voit, devant son atelier, ses 9 rennes, Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et Rudolph, attendre avec impatience comme chaque année. Mais pourquoi sont-ils si essoufflés ? Le Père Noël se frotte les yeux, il a de la peine à croire ce qu’il voit ! Derrière ses rennes, sur son traineau, sont installés 9 petits enfants vêtus de rouge.

Les uns après les autres, les enfants sautent du traineau et courent jusqu’à la maison du Père Noël. Ils font sonner la cloche de la porte d’entrée. Le Père Noël d’une voix malade les invite à entrer. Un jeune garçon, d’à peine 4 ans, entre en premier tout en dissimulant quelque chose dans son dos :

« On nous a dit que vous êtes malade Papa Noël ! Pour t’aider à guérir plus vite je t’ai apporté mon doudou Teddy Bear. »

« Merci mon enfant. » lui répond le Père Noël.

Puis c’est une petite fille qui entre avec un paquet plus gros qu’elle :

« Père Noël, comme nous savons que tu as pris froid, avec l’aide de ma maman et de toute ma famille, nous avons fabriqué une couette très chaude pour que tu guérisses vite. »

« Ho ! Merci ma petite, ainsi qu’à toute ta gentille famille. »

Les 9 enfants entrent les uns après les autres avec, dans leurs bras, un cadeau très spécial pour le Père Noël. Chacun venait lui offrir un de ses jouets ou doudous préférés, ou un cadeau qu’il avait fabriqué avec l’aide de sa famille.

Un goûter particulier

Le Père Noël se sentait déjà beaucoup mieux, couvert de tant de cadeaux pour le réchauffer, de biscuits de Noël et de bon chocolat chaud :

« Noël est venu jusqu’à moi grâce à vous tous mes enfants, venez autour de moi, partageons les bons gâteaux que vous m’avez si gentiment offerts. »

Le goûter était terminé dans la joie, ponctué par quelques éternuements du Père Noël. On distribua également quelques biscuits aux rennes pour les remercier d’avoir transporté les enfants jusqu’au Pôle Nord.

Le vrai sens de Noël

Au moment de dire au revoir et à bientôt au Père Noël, une petite fille lui demanda :

« Père Noël quel est le cadeau que tu as préféré ? »

« Mes enfants tous vos cadeaux m’ont profondément touché. Mais ce que vous m’avez apporté de plus précieux est votre amour et votre sens du partage, vous avez donné un bel exemple et surtout vous avez montré le vrai sens de Noël ! »

FIN

