Le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, célèbre bien sûr un lien avec Noël et le Père Noël, mais la Saint Nicolas est bien plus que cela. Bien que Saint-Nicolas ait partiellement inspiré le Père Noël que nous connaissons et aimons tous, Saint-Nicolas dérive en fait d’un autre type de conte. Découvrons la Saint-Nicolas et ce qu’est vraiment cette journée.

Qui était Saint-Nicolas ?

Saint-Nicolas dérivé de Nicolas de Myre et était un évêque en Grèce au 4ème siècle. Il était connu pour vendre ses propres objets pour distribuer l’argent aux pauvres. Il laissait généralement des pièces de monnaie dans les chaussures des gens et consacrait toute sa vie au service des personnes malades et souffrantes. C’est ainsi qu’il a acquis son statut de saint, et c’est ce qui a inspiré la Saint-Nicolas (également connue sous le nom de fête ou fête de Saint-Nicolas).

Qu’est-ce que Saint-Nicolas a fait pour les filles ?

Une histoire bien connue de Saint-Nicolas implique une dot pour les trois filles d’un père. Au troisième siècle, il était courant que les pères offrent de l’argent aux futurs maris. Cependant, un père pauvre avec trois filles n’avait pas d’argent pour le faire. Saint-Nicolas a payé la dot des trois filles en laissant de l’or dans leurs chaussures.

Quelles traces a laissées Saint-Nicolas ?

Au fil du temps, la Saint-Nicolas a commencé de différentes manières. En Italie, cette journée était célébrée par des fêtes, des cadeaux et des festivals. Dans d’autres pays européens comme l’Allemagne et les Pays-Bas, les enfants laissaient leurs chaussures ou leur botte spéciale Saint-Nicolas devant la cheminée ou la porte d’entrée la nuit et y trouvaient des cadeaux le matin. L’histoire de Saint-Nicolas et de ses bonnes actions faisait partie de l’inspiration du Père Noël d’aujourd’hui, c’est pourquoi il existe certaines traditions actuelles consistant à laisser des cadeaux dans les bottes ou les chaussures (ou les bas) des enfants.

