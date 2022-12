Le commerce de détail est un secteur en constante évolution. Les chaînes de supermarchés sont devenues de plus en plus nombreuses et de plus en plus grandes au fil des ans. Dans cet article, nous avons dressé une liste des 10 plus grandes chaînes de supermarchés au monde.

Les gens font leur shopping dans les supermarchés pour différentes raisons. Certains achètent desd’autres achètent des produits en vogue ou simplement parce qu’ils ont unLes supermarchés offrent une gamme de services qui vont au-delà de la simple vente de produits. Ce

Les gens peuvent y faire leur marché, mais aussi y trouver un café, une pharmacie, une banque et même un salon de coiffure. Il existe différents types de supermarchés, mais les 10 plus grandes chaînes de supermarchés au monde sont :

Les 10 plus grandes chaînes de supermarchés au monde

Walmart

Walmart est une chaîne de magasins de détail américaine qui compte plus de 11 000 établissements dans 27 pays. En 2022, elle a généré 572 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Walmart est une entreprise familiale dont le siège social se situe à Bentonville, dans l’Arkansas. La chaîne a été fondée en 1962 par Sam Walton. Walmart est le plus grand détaillant au monde et emploie 1,2 millions de personnes.

Costco

Costco Wholesale Corporation est une chaîne de club-entrepôts américaine qui compte plus de 750 établissements dans neuf pays. En 2019, elle a généré 152 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Costco a été fondée en 1983 par James Sinegal et Jeffrey Brotman. Son siège social se situe à Issaquah, dans l’État de Washington. Costco emploie 254 000 personnes et est le 5e plus grand détaillant au monde.

Tesco

Tesco PLC est une chaîne de supermarchés britannique qui compte plus de 3780 établissements dans 14 pays. En 2019, elle a généré 63,9 milliards de livres sterling (65,4 milliards d’euros) de chiffre d’affaires. Tesco a été fondée en 1919 par Jack Cohen. Son siège social se situe à Cheshunt, dans le Hertfordshire, en Angleterre. Tesco emploie 430 000 personnes et est le 3e plus grand détaillant au monde.

The Kroger Co. & Albertsons Companies Inc.

The Kroger Co. est une chaîne de supermarchés américaine, Albertsons Companies Inc. également les deux compagnie se sont réunis cette année en un mastodonte qui compte plus de 5000 établissements dans 35 États des États-Unis. Ceci en fait le troisième plus grand détaillant au monde.

The Kroger Co. en 2019 a généré 126 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Kroger a été fondée en 1883 par Bernard Kroger. Son siège social se situe à Cincinnati, dans l’Ohio. Kroger emploie 363 000 personnes et est le 4e plus grand détaillant au monde.

Albertsons Companies Inc. est une chaîne de supermarchés américaine qui compte plus de 2 253 établissements dans 34 États des États-Unis et au District of Columbia. En 2020, elle a généré 64 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Albertsons a été fondée en 1939 par Joe Albertson et Lillian Albertson. Son siège social se situe à Boise, dans l’Idaho. Albertsons emploie 325 000 personnes et est le 6e plus grand détaillant au monde.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize est une chaîne néerlandaise-belge internationale de supermarchés fondée en 2016 suite à la fusion des entreprises néerlandaise Ahold et belge Delhaize. En 2018, elle comptait 6000 établissements dans 11 pays et générait 62 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ahold Delhaize a pour siège social Zaandam aux Pays-Bas. Ahold Delhaize emploie 372 000 personnes et est le 7e plus grand détaillant au monde.

Carrefour

Carrefour SA est une chaîne française de supermarchés et hypermarchés fondée en 1959 par Marcel Fournier et Denis Defforey. En 2020, elle comptait 12 000 magasins et générait 78 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Carrefour est présent dans 30 pays. Carrefour emploie 321 0383 personnes et est le 2e plus grand détaillant au monde.