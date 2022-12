Quelle est la meilleure excuse pour faire une belle garde robe de Noël à votre petit garçon actuellement ? Elle est toute trouvée : le nombre d’évènements auxquels vous devez assister tout au long de ce beau mois de décembre !

Voici juste une courte liste de ces occasions :

La visite du Père Noël à la crèche,

Le samedi réservé à l’achat du sapin,

La séance photo avec le Père Noël,

La messe de minuit,

Le réveillon de Noël,

Le jour de Noël,

La Saint Sylvestre.

Voici donc quelques adorables tenus que nous vous suggérons pour votre petit bonhomme.

Aux couleurs de Noël

Qui a-t-il de plus mignon qu’un petit angelot habillé aux couleurs de saison ? Le rouge et le vert vêtiront à merveille votre petit garçon. Le rouge, particulièrement en bonnet, rappellera parfaitement celui du Père Noël et de ses lutins.

Chemise à carreaux indémodable

Quelle soit à carreaux façon plaid ou écossais, la chemise à carreaux est incontournable et indémodable. Bien évidemment en cette saison elle devra comporter la couleur rouge. Et n’oubliez pas de lui associer une casquette.

Ensemble de Noël

Que ce soit avec un ensemble ou en pyjama, votre petit garçon sera parfaitement à l’aise si vous le choisissez en matière souple, confortable et chaude. Mais le principal est, bien entendu, d’opter pour un motif de Noël. Sapin, Père Noël, lutin, étoiles, … Faites le choix avec votre ange, et préférez les couleurs rouges, vertes, jaunes.

En habit de lutin

La tenue lutin est la tenue qui attirera tous les regards sur votre petit garçon et qui lui ira à merveille pour Noël, particulièrement si celui-ci est encore en bas âge. Encore une fois, on privilégie les couleurs rouges et vertes, mais également les blanches, et le noir pour les petits accessoires.

Le Pull de Noël

Si toute la famille a décidé d’adopter le pull de Noël pour le réveillon, votre garçon sera ravi de choisir le sien. Aidez le à faire sa sélection en vous assurant qu’il reste dans le thème. Pensez aux accessoires à ne surtout pas oublier, particulièrement si vous devez affronter le froid le soir du réveillon ou le jour de Noël. Achetez les de couleur assorties à son pull, mais cette fois plutôt unis.

Incontournable costume

Et si la soirée doit être « habillée » pour aller chez papy et mamie, optez pour le costume/chemise blanche/ cravate qui fait toujours son effet pour une soirée chic ! Votre fils est encore un bébé ? Vous n’aurez aucune peine pour trouver un ensemble, une combinaison, … ou un pyjama à impression « costume ». Vous permettrez à votre enfant d’être élégant tout en étant à l’aise.

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 20 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.