La Vraie histoire du Père Noël (fin)

L’histoire du Père Noël en France

L’histoire des cadeaux apportés par un vieil homme le soir de Noël remonte à plusieurs siècles, il est plus récent en France. Mais il a, depuis plusieurs années, son propre service à la poste française et est l’un des personnages les plus populaires du pays.

Quand le Père Noël est-il arrivé en France ?

Après la seconde guerre mondiale le Père Noël arrive en France, avec d’autres produits américains, comme le chewing-gum par exemple. Il y est appelé Père Noël ou Petit Papa Noël et il a apporté avec lui le côté commercial.

L’Eglise catholique a encore assez de pouvoir en France à ce moment là, elle voit d’un mauvais œil l’arrivée de ce personnage. Jusque dans les années 1950, la crèche est le symbole de Noël et elle veux que cela continue. Les représentants de l’Eglise sont particulièrement contrariés par le fait que le Père Noël et son arbre de Noël sont autorisés dans les écoles françaises, alors que les crèches sont interdites. La France est un pays où l’Eglise et l’Etat sont séparés, par conséquent aucun symbole religieux n’est autorisé dans les écoles laïques. Mais comme ni le Père Noël, ni le sapin de Noël, ne sont des symboles religieux, ils sont autorisés. L’émotion a été telle en 1951 qu’une effigie du Père Noël est brûlée devant la cathédrale de Dijon, en Bourgogne. Mais cela n’a pas empêché la popularité croissante du Père Noël en France.

Le secrétariat du Père Noël

Aujourd’hui, le Père Noël est connu et aimé dans toute la France. Il a même son propre service à la poste, on y traite toutes les lettres reçues avant Noël. Le secrétariat du Père Noël a été créé en 1962 au service « poste restante » de la poste à Paris. Aujourd’hui, toutes les lettres adressées au Père Noël vont à Libourne, dans le sud-ouest de la France, où l’on envoie une réponse par carte postale à chacun.

Une équipe de 60 lutins/secrétaires s’occupe de sa correspondance et dans les années qui ont suivi la création du service le nombre de lettres est passé de 5000 à 1,4 million de lettres par an. Quelle que soit l’adresse indiquée sur la lettre, elle arrivera au secrétariat du Père Noël ; il suffit qu’elle soit adressée au « Père Noël ».

Les réponses du Père Noël aux enfants sages

Les premières cartes postales disaient : « Mon cher enfant, ta gentille lettre m’a apporté de la joie. Je t’envoie une photo de moi. Tu peux voir que le facteur m’a trouvé, il est assez malin. Je reçois beaucoup de demandes et je ne sais pas si je peux t’apporter ce que tu as demandé. Je vais essayer, mais je suis très vieux et parfois je fais des erreurs. Tu dois me pardonner. Soit gentil, travaille bien. Je t’envoie un gros bisou. Père Noël. »

Mais le monde change et le Père Noël doit vivre avec son temps et en 2009 la carte postale a été mise à jour. Désormais, les enfants sont invités à se rendre sur le site Internet du Père Noël pour jouer à des jeux interactifs et envoyer un mail avec leur liste de cadeaux souhaités. Mais pour ceux qui veulent encore écrire des lettres, de grandes boîtes aux lettres rouges de distribution spéciale apparaissent dans les villes françaises, rien que pour ces lettres au Père Noël.

