L’histoire du baeckeoffe est très ancienne. Il était préparé autrefois par les boulangers pour les mineurs. Le baeckeoffe était cuit dans le four du boulanger, mis à refroidir et repris le lendemain. Le baeckeoffe de canard est une spécialité alsacienne. Ce plat traditionnel est composé de trois viandes (porc, agneau, canard) et de légumes (pommes de terre, oignons, carottes). Il est cuit lentement dans un plat en terre cuite.