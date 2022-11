C’est la fête une fois par an et vous ne pourrez pas vous trouver d’excuse si vous n’êtes pas élégante le soir de Noël.

La fête de Noël est celle dont on parle tout le reste de l’année pour les bonnes et les mauvaises raisons. Ce qui préoccupe la plupart des gens pour cette occasion sont les tenues. Et personne ne veut rester dans la mémoire de ses collègues, amis ou famille comme une catastrophe vestimentaire. Alors n’ayez crainte je vais vous décrire quelques options pour vous aider à être élégante lors de la prochaine soirée de Noël.

TOP 6 DES TENUES DE NOËL POUR FEMMES

Tenue de Noël pour femme tout en élégance

Pour une soirée de célébration de Noël au bureau, par exemple, pourquoi ne pas choisir de rester dans l’élégance et la brillance ? Un haut noir à manches longues et col arrondi tout en sequins métalliques se mariera parfaitement à un pantalon noir slim. Vos courbes seront parfaitement marquées. Terminez votre look avec une paire de bottines en daim, noires évidemment. Vous vous démarquerez de vos collègues et resterez sophistiquée.

Le cuir pour une soirée chic

Le cuir est-il une bonne idée ? Il n’y a rien de mieux. Un pantalon en cuir noir et un haut, dans les teintes scintillantes ou or, se marieront parfaitement pour vous sublimer votre silhouette. Pour une soirée habillée n’oubliez pas de faire le choix de chaussures noires à talons.

Tenue de Noël fleurie

Vous avez envie de fleurs ? Eh bien, n’hésitez pas pour une soirée de Noël festive, une robe en voile à fleurs sera parfaite. Pour compléter le look une paire de ces chaussures compensées vous permettra de danser jusqu’au bout de la nuit. Le look élégant de la fête de Noël.

Tenue de Noël en famille

Un Noël en famille vous attend ? Optez pour la simplicité élégante. Une jupe noire, valeur sûre, sera parfaite ; vous pourrez trouver la forme qui siéra parfaitement à votre morphologie parmi les nombreuses disponibles en magasin. Associez à cette jupe un chemisier en soie unie et complétez le tout avec des accessoires discrets. Une paire de chaussures à légers talons vous permettra d’aller jusqu’au bout de la nuit.

Tenue décontractée

Et pour un Noël décontracté à la maison, le pull blanc tout doux sur un jean vous permettra d’avoir un look idéal. La pureté de ce haut marié à un motif torsadé sera parfaite pour une soirée au coin du feu, dans l’attente du Père Noël avec les enfants.

Pull de Noël pour femme

Et si vous décidez, avec votre entourage, d’opter pour le pull de Noël, ce n’est pas une raison pour faire le choix d’un pull sans style. Faites le choix parmi la large palette de pulls de Noël, vous trouverez à coup sûr votre bonheur. Et pour compléter votre tenue cocooning optez pour des chaussons de Noël assortis à votre pull.

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 27 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis. Il reste 27 jours avant de briller pour Noël !