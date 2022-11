L’intelligence artificielle est une science qui relève du génie informatique. Utile dans tous les secteurs d’activité, l’IA suscite également de nombreuses interrogations. Par conséquent, avant de débuter dans le domaine de l’IA, le mieux est de chercher à comprendre en détail ce qu’est l’intelligence artificielle et ce qu’elle permet de faire.

L’intelligence artificielle en bref

L’intelligence artificielle est un processus permettant d’imiter l’intelligence humaine. Elle repose sur la création d’un algorithme qui est exécuté dans un environnement informatique dynamique. Pour obtenir un tel résultat, trois composants sont nécessaires. Il s’agit des systèmes informatiques, des données avec des systèmes de gestion et des algorithmes d’IA.

L’IA, ou l’intelligence artificielle, permet à des machines de raisonner. Ainsi, un robot ou un logiciel est capable d’apprendre, mais aussi de prendre des décisions tout seul. L’intelligence artificielle est un outil très utile dans l’accomplissement des tâches répétitives ou complexes. Toutefois, pour se rapprocher du comportement humain, l’IA a besoin d’une grande quantité de données et d’une capacité de traitement assez élevée.

L’intelligence artificielle fait partie des technologies les plus prometteuses qui existent, car elle peut être utilisée dans tous les secteurs d’activité. Son rôle est d’analyser et d’apporter des réponses à des problèmes complexes sans qu’une intervention humaine soit nécessaire.

Quelles questions faut-il se poser avant de débuter dans le secteur de l’intelligence artificielle ?

Le domaine de l’intelligence artificielle fait partie des plus complexes et des plus dynamiques qui existent. C’est pourquoi il est impossible de se limiter à une formation générale avant de se lancer dans ce secteur. Pour débuter, le mieux est de suivre une formation spécifique. Celle-ci aide les personnes qui le souhaitent à en apprendre plus sur l’IA, mais aussi à faire la différence entre l’IA, le Big Data et le Machine Learning. Aujourd’hui, il existe des écoles qui sont spécialisées dans le domaine. C’est le cas, par exemple, de l’IA School spécialisée en intelligence artificielle qui propose différentes formations reconnues par l’État.

De même que la formation est cruciale, il est aussi important de se questionner en amont avant d’opérer dans le secteur de l’intelligence artificielle :

pourquoi se lancer dans le domaine de l’IA ?

quelles sont les compétences que ce domaine permet d’acquérir ?

quel impact l’IA peut avoir sur un projet ?

quelles sont les ressources dont il faut disposer dans le domaine de l’IA ?

y a-t-il beaucoup de demandes ?

Ces différentes questions permettent d’aborder plus sereinement le domaine de l’intelligence artificielle, mais aussi de l’associer à un projet en particulier.

L’importance de la formation dans le domaine de l’IA

L’intelligence artificielle représente une source d’innovation et d’expansion. Peu importe leur secteur d’activité, de nombreuses entreprises ont besoin d’experts de l’IA. Suivre une formation en intelligence artificielle permet d’ouvrir la porte à de nombreux métiers d’avenir. Pour cette raison, de grandes écoles proposent des programmes post-Bac en intelligence artificielle. L’objectif de ces programmes est de permettre aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires avant de travailler dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Suivre une formation permet à ceux qui le souhaitent de devenir développeur IA, Data Scientist ou Data Analyst. Ils peuvent également occuper le poste de chef de projet dans le développement de nouvelles applications de l’IA. Dans les écoles qui proposent des programmes spécifiques, les étudiants ont le choix entre deux cursus. Il s’agit du cycle Bachelor et du cycle Mastère. Le cycle Bachelor s’étend sur trois années. Il permet aux étudiants d’acquérir les connaissances techniques et informatiques nécessaires à la maîtrise de la technologie IA. Quant au cursus plus long, le master, il permet aux élèves de consolider leurs connaissances de l’IA par l’apprentissage de nouveaux concepts. Il s’agit des algorithmes, de la programmation Python, de l’apprentissage du RGPD ou de la gestion de projets IA.

Monter une équipe composée d’experts en IA

Puisque l’intelligence artificielle est une technologie qui peut être utilisée dans tous les secteurs d’activités, le sujet fait couler beaucoup d’encre dans le monde professionnel. Désormais, de nombreuses entreprises s’intéressent à ce processus, mais ne savent pas comment faire pour débuter avec l’IA. Pour y arriver, il suffit de trouver des experts en IA afin de monter une équipe.

Cette équipe doit être constituée de spécialistes de l’IA qui possèdent les diplômes requis et qui ont également fait leurs preuves. Dans le but de monter une équipe qui est vraiment performante, il est préférable d’exiger le niveau mastère au minimum. Concernant le recrutement des experts, avant de passer aux entretiens, le mieux est de réaliser certaines tâches. La plus importante est de définir le projet sur lequel l’équipe devra travailler. Une telle approche permet de gagner un temps considérable, mais aussi de vite détecter les collaborateurs qui n’ont pas le niveau requis.

Pour faciliter le recrutement, il est recommandé de faire une liste des expériences professionnelles pertinentes des candidats. Autrement, il est possible de s’adresser aux meilleures écoles de formation en IA afin de trouver d’excellents profils.

L’intelligence sert à collaborer avec l’être humain et non à le remplacer

Il serait faux de croire que l’intelligence artificielle est une technologie qui permet de remplacer l’être humain. L’utilité de l’IA réside dans le fait qu’elle permet de créer des programmes informatiques capables de réaliser des tâches répétitives ou des tâches pouvant être automatisées. Ainsi, les êtres humains sont en mesure de se concentrer sur des tâches bien plus complexes.

L’intelligence artificielle ne vise donc pas à remplacer l’être humain, mais plutôt à l’assister dans ses tâches du quotidien. Cet outil facilite la coopération entre les travailleurs et permet d’améliorer les performances globales d’une entreprise.

L’IA a été appréhendée sur plusieurs années

En quelques années, le domaine de l’intelligence artificielle a connu une très forte croissance. À sa création, les recherches étaient majoritairement concentrées sur le développement de systèmes capables de simuler l’intelligence humaine. Mais aujourd’hui, ce sont des systèmes bien plus évolués qui existent. Ceux-ci sont capables de réaliser des tâches très complexes sans qu’un être humain soit obligé d’intervenir.

L’un des points forts de l’IA est qu’elle possède une capacité d’apprentissage et d’exécution qui dépasse l’entendement. De plus, les résultats qu’elle propose sont très fiables. Le temps n’ayant aucun impact sur l’intelligence artificielle, l’utilisation de cette technologie dans n’importe quel secteur d’activité permet de bénéficier d’améliorations notables en termes de durabilité et de qualité de service. De plus, grâce aux nombreuses mises à jour, il est possible de tirer le meilleur de cette technologie sur plusieurs années.