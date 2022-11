Noël approche et malgré l’ambiance générale, chacun désire faire plaisir autour de soi. Et la course aux cadeaux a débuté.

La course aux cadeaux a commencée

Faire les magasins ou chercher sur internet, cela donne la possibilité de faire le plein d’idées cadeaux et permet de découvrir « le » cadeau à offrir.

Pourquoi acheter en magasin ?

Les clients qui achètent leurs cadeaux en magasin, le font en priorité car il ont ainsi la possibilité de toucher, sentir et essayer les articles.

Plus de la moitié des clients qui font leurs achats de Noël en magasin, le font car ils désirent emporter leurs cadeaux immédiatement.

Enfin, faire ses achats de Noël en magasin permet de se promener de boutique en boutique et flâner entre les rayons pour découvrir des cadeaux insolites ou des nouveautés.

Pourquoi faire le choix du web ?

Acheter sur Internet permet d’avoir accès à un grand nombre de sites marchands et la plupart proposent des centaines d’articles que l’on ne trouve pas toujours en magasin.

Sur le web faire ses courses de Noël c’est du temps gagné, de la qualité de vie conservée : distance, transport, sécurité, parking disparaissent en réduisant la fatigue, en protégeant la planète tout en évitant la queue à la caisse. Tout est sur votre écran à portée de clic et, si vous devez interrompre vos emplettes, vous avez la possibilité de mémoriser votre « panier » pour revenir plus tard.

Internet permet de comparer les prix plus rapidement, il est très facile de comparer les différents prix d’un produit d’un site à l’autre.

Par contre, sur le web le délai de livraison est plus long que pour un achat en magasin, mais elle est assurée dans plus de 99% sans aucun problème. En magasin vous êtes sûr d’emporter le produit choisi en rayon mais il peut y avoir une rupture de stock sur des articles à forte demande.

Et la sécurité ?

C’est la grande question ! Est-il aussi sûr d’acheter en ligne qu’en magasin ?

La peur concerne le paiement . Il faut savoir que les sites utilisent des opérateurs de paiement ou des services spécialisés des banques qui assurent la sécurité de la transaction. En cas de problème, le paiement par carte bancaire vous assure du remboursement.

Alors cette année vous savez ce que vous voulez : donner de la joie, mêler les enfants et les plus âgés, les proches et les plus éloignés. Alors, quel que soit le lieu où vous achèterez vos cadeaux de Noël, vous réussirez votre réveillon.

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 36 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.