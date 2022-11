Vous pouvez accompagner cette pintade d’ une purée de pommes de terre et d’une salade verte.

La pintade farcie est un plat populaire en Afrique. Il est préparé en farcissant la pintade qui est ensuite cuite au four ou grillée , ce qui donne un plat savoureux. Et un idée pour Noël, c’est un délice.

La pintade farcie est un type de volaille qui est souvent farcie avec du riz, des herbes et des épices. Elles sont originaires d’Afrique et se retrouvent dans de nombreuses cuisines différentes sur tout le continent.

