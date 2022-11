La période de l’Avant est une période stressante et fatigante. L’attente du grand soir de Noël par les enfants, la course aux idées de cadeaux et aux achats pour les parents. Trouver des bons plans pour se divertir est toujours apprécié avant Noël.

Essayons donc de répertorier les évènements payants ou non qui peuvent distraire toute la famille avant le 25 décembre.

Les évènements payants de Noël

Les parcs d’attraction

Si vous disposez d’un week-end en famille, ou habitez près de l’un d’eux, pourquoi ne pas vous offrir un peu de détente dans un des parcs d’attraction. Vous pourrez ainsi vous amuser tous ensemble et avoir un petit avant gout des fêtes de Noël.

Vous pourriez, par exemple :

(Re)découvrir vos attractions préférées dans le parc transformé WaliBi aux Avenières Veyrins-Thuellin,

aux Avenières Veyrins-Thuellin, Visiter un lieu naturel et exceptionnel de plus de 160 ans d’histoire au Jardin d’Acclimatation à Paris,

à Paris, Aller conquérir le ciel à la Cité de l’Espace à Toulouse,

à Toulouse, Visiter le monde des Tipis à Ok Corral à Cuges-les-Pins,

à Cuges-les-Pins, Aller au spectacle de cirque au Papéa Parc à Yvré-l’Évêque,

à Yvré-l’Évêque, Rendre visite aux animaux extraordinaire de Marineland à Antibes,

à Antibes, Aller vous balader dans la nature au cœur des calanques dans le parc de Magic Parc Land à Ensuès-la-Redonne,

à Ensuès-la-Redonne, Vous offrir une sortie dans le plus grand parc d’attraction de Bretagne La Récré des 3 Curés à Milizac-Guipronvel,

à Milizac-Guipronvel, Aller rencontrer les animaux et les soigneurs de Touroparc à Romanèche-Thorins,

à Romanèche-Thorins, Découvrir Lyon et sa fête des lumières en miniature au Parc Mini World à Vaulx-en-Velin,

à Vaulx-en-Velin, Partir à l’aventure pour un Noël Gaulois dans le parc Astérix à Plailly,

à Plailly, Réveiller votre âme d’enfant grâce à l’esprit de Noël au Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou,

Découvrir un Noël enchanté à Disney Land à Coupvray,

à Coupvray, …

Les marchés de Noël

Les marchés sont des occasions rêvées pour s’émerveiller et entrer dans la féérie de Noël !

Les Marchés de Noël des Villes :

De nombreuses communes en organisent, en période de l’avant, il est donc impossible de tous les citer.

On peut malgré tout en répertorier quelques uns :

Le Marché de Noël de Saint-Priest ,

, Le Marché de Noël d’Annecy ,

, Le Marché de Noël d’Annemasse ,

, Le Marché de Noël de Sarlat-la-Canéda ,

, Le Marché de Noël de Montbéliard ,

, Les Marchés de Noël de Paris : Notre Dame, La Défense, Les Tuileries , …

Paris : , … Le Marché de Noël des Barcarès ,

, Le Marché de Noël de Mulhouse ,

, …

Et le plus connu sans doute en France le Marché de Noël de Strasbourg.

Les Marchés de Noël des Ecoles :

Et si aucune commune n’organise de Marché de Noël à proximité de chez vous, vous pourrez certainement en repérer un dans une école, ou peut être préférerez vous participer à celui de l’établissement de vos enfants ou petits-enfants ! En parcourant l’un de ces derniers, vous pourrez souvent acquérir de belles décorations et cadeaux fabriqués par les élèves de l’école, guidés par leur institutrice.

Les villages de Noël

Même si le Père Noël habite bien en Laponie, nous avons la chance qu’il prenne un peu de temps en cette période de l’Avant Noël qui est très chargée pour lui ! Ainsi nous pourrons le rencontrer lors de son tour de France, en particulier dans les villages suivants :

Le Hameau du Père Noël au col du Mont Sion , sur la commune de Saint-Blaise, où les enfants se feront une joie de voir leur Père Noël, mais attention le Père Fouettard est également présent !

, sur la commune de Saint-Blaise, où les enfants se feront une joie de voir leur mais attention le est également présent ! Le Village du Père Noël de Montbazon , où vous trouverez décorations, échoppes gourmandes, boutiques, …

, où vous trouverez décorations, échoppes gourmandes, boutiques, … Le Village du Père Noël de la petite cité morbihannaise de Rochefort-en-Terre qui se pare de ses plus beaux atours pour célébrer les fêtes de fin d’année,

qui se pare de ses plus beaux atours pour célébrer les fêtes de fin d’année, Le Chalet du Père Noël situé à Sept-Saux vers Reims où suivre les lutins du Père Noël, pour découvrir son univers, est féérique,

où suivre les lutins du Père Noël, pour découvrir son univers, est féérique, …

Les cirques

Si vous souhaitez allier la magie de Noël, la féérie et les Arts du Cirque, votre commune où une de votre département accueillera certainement la tournée d’un Cirque de Noël, où vous pourrez admirer acrobates, clowns, jongleurs et bien d’autres surprise comme, par exemple, dans les Cirques suivants :

Le Cirque Pinder,

Pinder, Le Cirque Phénix,

Phénix, Le Cirque Arlette Gruss,

Arlette Gruss, Le Cirque Barnum,

Barnum, Le Cirque Zavatta,

Zavatta, …

Les séances de cinéma

Et pourquoi pas aller au cinéma avec les enfants, vivre un moment de bonheur de partage. Les sorties de dessins animés pour Noël 2022 ne viendront pas des studios Disney, le film de Noël étant privé de sortie au cinéma en France. Vous pourrez malgré tout aller apprécier :

Le Chat Potté 2 la dernière quête, sortie en salle le 7 décembre 2022,

la dernière quête, sortie en salle le 7 décembre 2022, Ernest et Célestine vous embarqueront pour un grand voyage en Charabïe à partir du 14 décembre 2022,

vous embarqueront pour un grand voyage en Charabïe à partir du 14 décembre 2022, Avatar 2, suite du long-métrage de 2009 et qui avait fait un carton mondial avec l’arrivée de la 3D, vous donne rendez-vous le 14 décembre 2022 également.

Les évènements gratuits de Noël

Illuminations

Quoi de plus féérique que la lumière qui brille, pour se plonger définitivement dans les joies de l’Avant Noël allez admirer les milles feux qui scintillent dans nos villes françaises :

Evidemment Paris notre capitale se fait également remarquer par ses rues illuminées,

notre capitale se fait également remarquer par ses rues illuminées, Mais il parait qu’elle se fait détrôner par Strasbourg qui est devenue la capitale de Noël grâce à toutes les parures de ses rues semées d’illuminations de Noël,

qui est devenue la capitale de Noël grâce à toutes les parures de ses rues semées d’illuminations de Noël, Et, comme tous « Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors », Lille se parera de mille lumières pour régaler vos yeux,

se parera de mille lumières pour régaler vos yeux, Mais le sud n’a pas dit son dernier mot avec Nice exposant les plus belles illuminations traditionnelles de Noël en France,

exposant les plus belles illuminations traditionnelles de Noël en France, Un peu plus haut vous serez ravis de découvrir les illuminations de Reims toujours plus inventives,

toujours plus inventives, …

Pour finir, nous ne pouvons que vous conseiller de visiter Lyon et sa Fête des Lumières qui vous enchante chaque année.

Vitrines animées

Et même si votre commune n’a pas les moyens de rivaliser avec les grandes villes de France en terme d’illuminations, vous trouverez certainement à proximité de chez vous une rue commerçante qui offre un spectacle de Noël, chaque année renouvelé de magnifiques vitrines décorées et animées.

Spectacles de rue

Vous pourriez également repérer le spectacle de rue le plus proche de chez vous afin d’admirer les parades et déambulations magiques offertes par certaines villes, comme :

Annemasse qui propose son mois de décembre festif,

qui propose son mois de décembre festif, La Roche-sur-Yon qui donne son top départ à de nombreux spectacles et animations de rues le 11 décembre,

qui donne son top départ à de nombreux spectacles et animations de rues le 11 décembre, Nevers qui aime faire retentir les clochettes du traineau du Père Noël dans ses rues,

qui aime faire retentir les clochettes du traineau du Père Noël dans ses rues, Cherbourg qui nous avait ravis l’année dernière avec sa comédie musicale de rue,

qui nous avait ravis l’année dernière avec sa comédie musicale de rue, Marseille qui ouvrira le festivités le 18 décembre avec, entre autres, un spectacle déambulatoire,

qui ouvrira le festivités le 18 décembre avec, entre autres, un spectacle déambulatoire, …

Arbres de Noël d’école ou d’entreprise

A l’école

Ecoles Catholiques mais également Ecoles Laïques pourront organiser des arbres de Noël. En effet « le sapin, symbole d’une fête largement laïcisée, peut être installé à condition qu’il ne revête aucun caractère cultuel dans sa présentation ou dans sa décoration. Etoiles, guirlandes et boules sont donc les bienvenues. »

En ce qui concerne les spectacles, de nombreuses écoles proposent des petits spectacles gratuits pour les enfants de l’école et leur famille.

En Entreprise

Votre entreprise organise peut être un spectacle de Noël, souvent appelé Arbre de Noël, pour toute votre famille avec distribution de papillottes, voir de jouets pour vos enfants.

Les crèches animées

Et sachant que Chrétiens et non-chrétiens fêtent Noël dans le monde entier, que vous soyez croyant ou non, vous voudrez peut-être aller admirer une crèche animée, rien que pour apprécier le travail délicat des réalisateurs :

Pourquoi ne pas parcourir Le sentier des crèches en Alsace ,

, Aux Baux de Provence on peut voir une crèche de Noël géante sur le thème du grand Nord ainsi qu’une crèche vivante,

on peut voir une crèche de Noël géante sur le thème du grand Nord ainsi qu’une crèche vivante, La grande crèche traditionnelle à l’Eglise des Célestins d’ Avignon,

Un crèche de type provençale au Saintes-Marie-de-la-Mer,

La crèche napolitaine de Saint-Bruno les Chartreux à Lyon ,

, …

Et peut-être encore cette année nous pourrons admirer la Crèche animée de St Pardoux et son exposition d’une fresque en tissu.

Les Bourses aux Jouets

De nombreuses bourses aux jouets de Noël sont organisées dans toute la France à partir de novembre et vous pourriez y passer moment de convivialité avec votre famille ou entre amis et, pourquoi pas, y échanger des jouets qui avaient été remisés au grenier.

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 41 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.