Il n’existe pas de version définitive, mais il est largement admis que le Père Noël trouve ses origines en Europe du Nord, plus précisément du côté de Nicolas de Myre.

Plus connu sous le nom de Saint Nicolas, ce personnage renommé est une figure majeure du christianisme. Il est né vers l’an 270 de notre ère, dans la ville de Patara située en Asie Mineure, une région qui s’apparente à l’actuelle Turquie.

Converti au christianisme et martyrisé vers 345, l’évêque a été canonisé par l’Église catholique et fait partie des célébrations du 6 décembre dans plusieurs pays d’Europe du Nord et de l’Est. Il est représenté distribuant des cadeaux aux enfants qui sont bons et certains de ses traits ont déjà été exposés, comme la barbe blanche et la doublure du manteau rouge.

Comment est-il arrivé en France ?

Au XIIe siècle, un chevalier lorrain de retour de croisade traverse la ville italienne de Bari où sont conservées les reliques de saint Nicolas. C’est lui qui répandit le culte associé à ce saint dans le Nord de la France.

Les habitants du Nord comme de la Belgique ainsi que des Pays-Bas étaient émerveillés par lui dans la nuit du 5 au 6 décembre : les enfants attendaient l’arrivée de Saint Nicolas sur sa mule en déposant leurs chaussures près de la cheminée ou à la porte, ainsi que du lait, du sucre et une carotte à sa monture. Les plus sages recevaient des cadeaux, tandis que les autres étaient giflés par le croquemitaine. Tous portaient du noir.

Malgré les réformes protestantes qui suppriment au XVIe siècle la fête de Saint-Nicolas, les Hollandais conservent leur Sinter Klaas et la distribution de jouets.

Lorsqu’ils se sont installés aux Etats-Unis, Sinter Klass s’est transformé en Santa Claus.

Dans les années qui suivirent, la coutume commença à être adoptée par les colons anglais. Les familles chrétiennes étaient plus enclines à associer la fête des enfants à la naissance de Jésus. C’est pourquoi le Père Noël a commencé sa tournée dans la nuit du 24 décembre.

Pourquoi avons-nous besoin d’un traîneau ?

Si Saint Nicolas a pu voyager, lui, sur un âne, c’est l’auteur Clement Clarke Moore qui lui a fourni un attelage plus somptueux. Il invente en 1821 une histoire de vacances pour ses enfants, intitulée « La nuit avant Noël », dans laquelle est représenté le traîneau tiré par des rennes.

L’auteur écrit ensuite l’histoire « La visite de Saint-Nicolas » publiée dans le journal New York Sentinel en 1823. Le texte décrit que la distribution des cadeaux a lieu à l’aide d’un traîneau tiré par huit rennes. Un neuvième renne a été introduit un siècle plus tard : Rudolf était celui qui éclairait la route grâce à son nez rougeoyant. Cette histoire a été racontée dans le monde entier et a influencé les représentations du Père Noël.

Pourquoi est-il en Laponie ? Thomas Nast, illustrateur du journal new-yorkais « Harper’s Illustrated weekly », a esquissé son itinéraire en 1885 en partant du pôle Nord vers les États-Unis. Mais les Américains n’avaient pas fini de prendre leur sel dans ce conte…

Et quel est le rôle de Coca Cola dans tout cela ?

Le vieil homme étant de plus en plus connu aux Etats-Unis, la compagnie américaine a eu l’idée géniale de le dessiner buvant du Coca-Cola pour l’aider à reprendre des forces au cours de sa distribution de jouets. Le personnage était habillé aux couleurs de la bouteille emblématique : blanc et rouge. Ce n’est pas l’entreprise qui a créé de toutes pièces le personnage, adoré par les adultes et les enfants, comme certains le croient cependant, c’est l’entreprise qui a dessiné le personnage. Coca-Cola a créé une publicité pour le Père Noël qui a fait fureur dans le monde entier !

