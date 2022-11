Noël sera réussi pour toute votre famille, parce que vous l’avez bien préparé. Quel que soit votre budget l’important est d’être réunis avec ses proches.

Notre budget est serré cette année ! Mais nous voulons malgré tout accueillir nos invités dans un beau décor. Alors je vais vous proposer des idées de déco de table à zéro € ou presque.

Voici quelques idées à copier et adapter à volonté avec les éléments en votre possession !

La nappe

Votre plus belle nappe peut facilement faire l’affaire, particulièrement si elle est de couleur rouge, verte, jaune, dorée, …, ornée d’étoiles ou de feuillages.

Et si ce n’est pas le cas, une nappe blanche ou un grand drap blanc soigneusement repassé, sur lequel on dépose des dessous d’assiettes dorés, sera parfaite.

Et si vous disposez de temps à vos peintures pour tissu ou à vos aiguilles et fils à broder pour créer votre propre nappe.

Des décorations nature

Les plus belles décos de table sont celles que vous avez créées avec des éléments simples que vous avez pris de temps de glaner dans la nature.

Une belle brassée de marrons soigneusement déposée, quelques pommes de pin dorées à la bombe, seront idéals ; pour compléter cette ambiance une petite branche de sapin dans chaque assiette sera la bienvenue.

Illuminer votre table

Rien n’est plus beau que des petites flammes oscillantes qui se reflètent dans les yeux des enfants !

Alors récupérez des pots de verre de toutes les tailles et disposez des chauffes plat dans chacun d’eux ; dans les plus grands vous pourrez faire flotter vos bougies sur un fond d’eau, colorée ou non suivant l’ambiance désirée.

Décors parfumés

Un peu de parfum de saison sera le bienvenu sur votre table.

Laissez aller votre imagination en décorant quelques oranges de clous de girofles, en dessin géométrique ou déposés « à l’aveuglette » le résultat sera visuel et odorant !

Quelques tranches des mêmes agrumes peuvent être desséchées au four à 60° pendant 5 à 8 heures et venir rejoindre vos pommes de pin.

Décos moulées

Comme je l’avais réalisé pour les fêtes de Pâques je vous propose de réaliser des moulages avec un peu de plâtre de Paris dans vos moules à pâtisserie en silicone. Des petits moules anges, père Noël, étoiles, … tirés de vos placard feront parfaitement l’affaire. Pour réaliser vos moulages un peu de plâtre, sachant que 1 kg coûte moins de 5 € et que vous n’utiliserez que quelques grammes, vos décors, réutilisables chaque année, ne vous reviendront qu’à quelques centimes.

Des serviettes bien pliées

Les serviettes de table peuvent être habilement pliées, vous pouvez trouver de bons tutos sur internet, mais avec le plus simple on peut obtenir un bel effet.

Des marque places originaux

Et pour terminer, définir la place de chacun permet d’éviter certains face à face et d’accueillir ses invités en toute sérénité. Je vous propose de réaliser des marque places faits maison.

Vous pouvez, par exemple, écrire les prénoms sur des cartons blancs joliment liés aux couverts ou aux serviettes, avec du bolduc doré ou des brins de raphia.

Pour rester dans le naturel, commencer dès à présent à collecter des feuilles mortes de toutes les couleurs, vous pourrez écrire le prénom de chacun de vos invités sur une feuille qui sera déposée à côté de son assiette. Et, si vous disposez de perforatrices de formes coeur, étoile, sapin ou mieux feuille, vos marque pages feront un bel effet et seront sans doute conservés par vos convives !

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 43 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.