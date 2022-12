Le conte de la petite étoile

Il était une fois une petite étoile très curieuse. Elle était toujours suspendue dans le ciel pour regarder tout ce qui se passait sur Terre. En vain l’ange lampiste, qui fait le soir le tour du ciel pour éclairer les étoiles, lui dit : « Attention, petite étoile, ne t’accroche pas comme ça : un jour ou l’autre tu finiras par tomber. »

L’étoile continue, elle fait semblant de ne pas entendre.

Un soir, comme tous les autres, elle se balançe plus que d’habitude et, patatrac, perd l’équilibre et tombe sur Terre.

Pauvre petite étoile, quelle frayeur ! Roule, roule, et se retrouve au bord d’une montagne. Elle est toujours une étoile, mais il n’y a plus l’ange de la lampe pour l’éclairer, et donc elle n’a plus de lumière.

Le magicien a pitié de l’étoile éteinte et la transforme en fleur : il la transforme en étoile alpine, qui se détache toute blanche sur la verdure, et ressemble à une étoile tombée du ciel. Mais, le croirez-vous, même transformée en fleur, l’étoile n’a pas perdu l’habitude d’être curieuse : elle se tient au bord du ravin, juste à l’extrême bord, et se balance dans le vide pour regarder ce qui se passe en dessous d’elle.

Ne tendez pas la main pour la cueillir, les enfants : l’étoile bavarde pousse dans des endroits trop dangereux !

