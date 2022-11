Quand le froid est là et que la voiture est garée dehors, le premier réflexe est d’enfiler ses gants pour protéger ses mains du volant gelé. Mais que dis exactement le code de la route ? Nous permet-il de porter des gants, moufles, ou mitaines ?

Ce que dit la loi

Concrètement, le code de la route reste flou sur la façon dont nous devons nous habiller. Seule l’appréciation des forces de polices lors du contrôle est décisionnaire. Autrement dit, si vous êtes contrôlé en voiture avec des gants, ce sont les policiers ou gendarmes qui décideront si oui ou non, vos gants peuvent être portés lors de la conduite.

Les gants ne sont donc pas formellement interdits mais peuvent selon certaines conditions être la cause d’une amende.

Que risquons nous ?

Si les forces de polices jugent vos gants inaptes à la conduite, vous écoperai d’une amende de 35 €. Aucun retrait de point ou encore de permis de vous sera imposé.

Comment savoir si ses gants sont homologués ?

Bien qu’aucune loi ne dise quelles formes de gants il est possible de porter en voiture, plusieurs critères vous permettront de savoir si vos gants sont adaptés à la conduite.

L’épaisseur des gants

L’épaisseur de vos gants peut-être un facteur décisionnaire à l’évaluation de l’infraction. En effet si votre paire de gants est trop épaisse, il est possible que votre capacité à contrôler le volant puisse être altérée. Porter des gants fins sera plus judicieux et adapté à la conduite.

L’adhérence de votre paire

La matière qui constitue est un second facteur pris en compte lors de ces contrôles. Si la face de vos gants en contact avec le volant est bien trop lisse, alors vous pourrez être susceptible de recevoir une amende. Avoir une paire qui vous permette de bien tenir le volant est primordiale pour votre sécurité au-delà de l’amende. Des gants avec un grip efficace vous éviterons de lâcher le volant par maladresse lors de virages par exemple.

Une taille adaptée

La taille compte tout autant. Les gants doivent tenir votre main afin de ne pas représenter une gêne lors de la conduite. Si lorsque votre paire a tendance à s’échapper au moindre geste, alors soyez certains que vous écoperai de l’amende en plus de risquer un accident.

Pour résumer, vous pouvez conduire avec des gants s’ils ne représentent pas une gêne ou un risque pour tenir le volant, passer les vitesses ou autre action de conduite nécessaire. Vous serez verbalisé si, et seulement si, votre paire constitue obstacle à la maîtrise de votre véhicule.

La solution des gants auto

Soyez-sûr d’être en règle et surtout en sécurité ! Se protéger les mains en respectant la loi, c’est possible !

Si comme beaucoup de personnes vous souhaitez protéger vos mains du froid sans avoir de problème avec la loi et remettre en cause votre sécurité, alors choisissez une paire de gants auto.

Les gants auto ou gants de conduite, sont étudiés pour la conduite. Ils permettent une adhérence maximale ainsi qu’une grande maniabilité. Certains gants auto sont 100% artisanaux et vous assurent une grande durabilité.

Les gants auto aux yeux de la loi

Fins et près de la peau, les gants auto respectent toutes les exigences de la loi. Ils vous assurent d’être en règle et vous protègent également du froid.

Le choix de la matière est très souvent le cuir, du moins pour le côté paume de la main. Elle permet d’appréhender le volant de la meilleure des façons et améliore même l’expérience de conduite. Certaines paires peuvent tout de même associer le cuir et la laine pour un maximum de chaleur et de style.

Ces gants se déclinent en mitaines pour les personnes qui désirent avoir les bouts des doigts libres.

Maintenant que vous savez si vous êtes en règle ou non, nous vous laissons porter votre paire sans crainte ou acheter de nouveaux gants de conduite tout neufs !