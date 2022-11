Gagner régulièrement aux machines à sous peut être assez difficile. Mais si vous appartenez à ces millions d’amateurs de machines à sous en ligne à travers le monde, vous êtes au bon endroit. Bien qu’elles reposent en grande partie sur la chance, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour vous améliorer. Pour commencer, lisez nos principaux conseils ci-dessous et mettez-les en pratique !

Choisir des machines à sous officielles

Tout d’abord, rendez-vous sur machine a sous en ligne argent réel. Sur cette plateforme officielle sûre et fiable, vous pouvez jouer et vous entraîner. Il suffit pour cela de se créer un compte !

Rechercher des machines à sous à fort « Return To Player »

Avec les machines à sous en ligne, il est extrêmement important de choisir celles qui offrent un pourcentage élevé de « Return To Player ». Il s’agit d’une mesure du pourcentage des mises que le jeu rend aux joueurs. Et bien entendu, plus le pourcentage de retour est élevé, mieux c’est ! Vous avez ainsi beaucoup plus de chances de connaître le succès.

Et inversement, si vous tombez sur une machine à faible pourcentage de retour au joueur, passez votre chemin.

Choisir des machines à sous à 3 bobines

En général, il existe deux types de machines à sous en ligne :

3 bobines

5 bobines

Il est beaucoup plus facile de gagner sur les machines à sous à 3 bobines. Le seul inconvénient est que les mises sont plus faibles, ce qui signifie que vous recevez moins d’argent si vous gagnez par rapport aux machines à 5 bobines.

Les machines à 5 bobines sont plus adaptées aux joueurs expérimentés. Joueur débutant ou intermédiaire ? Mieux vaut s’en tenir aux machines à 3 bobines pour le moment. Au fil du temps, vous pourrez commencer à placer des mises plus importantes.

Planifier vos horaires de jeu

En effet, faites attention à ne pas jouer trop souvent. De un, ce ne sera plus amusant, et de deux, vous commencerez à prendre des décisions imprudentes. Mieux vaut établir des temps de jeu, comme 30 minutes chaque soir.

Utiliser l’appareil avec lequel vous êtes le plus à l’aise

Les gens jouent normalement aux machines à sous en ligne via un navigateur Web ou une application mobile. En effet, elles sont accessibles via les plateformes suivantes :

PC

Ordinateur portable

Smartphone

Tablette

Les tablettes sont notamment devenues très populaires pour jouer aux machines à sous, pour des raisons de portabilité et pour la grandeur de leurs écrans. Mais si vous êtes peu souvent chez vous, mieux vaudrait opter pour votre smartphone.

L’objectif est d’utiliser le ou les appareils avec lesquels vous êtes le plus à l’aise. Cela vous permettra de jouer de manière plus détendue et plus efficace.

Établir un budget

Pour jouer aux machines à sous en ligne, vous devez miser de l’argent réel, tout le monde le sait. Bien entendu, l’argent réel est un bien précieux, que vous devez traiter avec précaution. C’est pourquoi les joueurs malins se créent un budget lorsqu’ils jouent aux machines à sous en ligne ou à d’autres jeux de casino sur Internet.

Si vous débutez, misez d’abord de petites sommes, en partant sur un budget hebdomadaire de 10 € par exemple. Si vous gagnez assez souvent, vous pourrez réinvestir une partie de vos gains dans les machines à sous afin de pouvoir jouer davantage, mais cela dépend entièrement de vous. Vous pouvez aussi retirer vos gains afin de les mettre en sécurité sur votre compte bancaire.

Quoi qu’il en soit, n’oubliez jamais que le but est de s’amuser, donc jouez de manière responsable !