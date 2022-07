Ce n’est plus le printemps mais vous allez vite vouloir faire du ménage ! Il va falloir examiner à fond votre cave, celle de vos parents et grands-parents pour faire une grande chasse au trésor afin de partir à la recherches des jouets vintage de votre enfance.

Vous allez nous dire ok cela peut être sympa mais pourquoi ? Car ces jeux vintage de votre enfance valent tout simplement une fortune. En effet certains des jeux de votre enfance peuvent valoir plusieurs milliers d’euros.

Vous savez la première Game Boy, le Polly Pocket de votre petite soeur, les Hot Wheels de votre grand frère, tout cela pourrait valoir une fortune réellement. Vous voulez savoir combien cela pourrait valoir il suffit de lire la suite.

1. Tamagotchi original de 1990

Si vous étiez un enfant (kid) dans les années 1990 vous avez forcément possédé, à défaut un de vos proches ce fameux petit animal virtuel qui a été une révolution à l’époque, le fameux Tamagotchi.

Jeu électronique où il fallait prendre soin d’un espèce de petit animal et le faire évoluer sans jamais le tuer.

Maintenant vous avez grandi et vous vous feriez bien quelques sous pour faire une soirée ! Sachez qu’un Tamagotchi si vous le possédez avec sa boîte d’origine vous pouvez espérer en récupérer 3000 €.

Si cela vous intéresse de découvrir ce que c’était vous avec maintenant une application pour essayer de prendre soin correctement de Tamagotchis avec vote smartphone.

2. Pokémon de 1996 Cartes à collectionner

Vous vous souvenez du slogan de Pokémon qui n’est pas tellement vintage car encore d’actualité, mais cela reste un jeu ancien pour les premières versions et qui vaut de l’or, attrapez-les tous et bien il n’a jamais été autant d’actualité.

Depuis 1996 et le début de la folie, les Pokémon auront rendu fous des générations de gamins dont la vôtre et cela va de nouveau être le cas non pas avec la nouvelle version des cartes à collectionner Pokémon mais bien car les premières versions se revendent, et pas sous le manteau mais au grand jour, plus de 10 000 € comme Raichu en version holographique.

3. Gameboy Advance de 1990

La Gameboy des années 90 vous a permis de jour des heures durant sous la couette, c’est vraie qu’elle était moins lumineuse qu’un portable, il serait intéressant de la rallumer.

Vous l’avez certainement possédée ? Non ? Impossible ! Eh bien sachez que cette GameBoy s’échange à plus de 1500 € si vous avez encore les cartouches de jeu de l’époque une folie vintage à saisir.

4. Furby (original) de 1998

Vous pensiez que c’était Guizmo des Gremlins la première fois que vous l’aviez vu et vous le vouliez à tout prix comme moi ? Non ? Ce n’est pas grave, Furby c’était la folie de Noël 1998 et c’est rester la star de beaucoup d’anniversaire et de noël par la suite.

Cette peluche flippante sous certains aspects se revend maintenant si vous en possédez l’emballage quasiment 1000 €.

5. Barbie de 1959

Mattel Inc. cela vous parle ? certainement mais vous connaissez surtout la star de la maison la fameuse poupée Barbie.

Déclinée dans des milliers de versions (modèles) depuis sa sortie en 1959 c’est juste la star incontestée ou incontestable des enfants.

Vous savez qu’au départ elle était à environ 2-3 euros. Souvent décriée ces dernières années la poupée Barbie est le jeu le plus connu au monde.

Sachez pour information que si votre mère ou grand-mère possède encore une version impeccable même sans la boîte dans une cloche sous-verre cela fonctionne aussi c’est un gain de plus de 23 000 €.

6. Monopoly de 1933

Encore plutôt que la Barbie c’était un jeu de société qui va se réinventer en permanence qui a vu le jour il s’agit du Monopoly. Ce jeu de plateau de 1933 qui permet contre de l’argent de construire un empire immobilier vous permettra non pas d’acheter un immeuble mais au moins une voiture car une version des années 30 peut se revendre jusqu’à 6000 € et si vous possédez par chance une version dessinée à la main c’est un gain de quasiment 150 000 € et donc un appartement qui vous attend et sans passer par la case prison mais certainement un bon (case) départ dans la vie avec un simple Monopoly.

7. Luke Skywalker figurine de 1978

Vous aimez l’univers Star Wars, forcément ! Alors (à lire façon Jedi) maintenant vous aimez l’univers Star Wars !

Reprenons, donc comme vous aimez La guerre des étoiles, sachez qu’une figurine de Luke Skywalker, il n’en existe que 20, se revend sans son emballage plus de 25 000 € et elles vaudront rapidement plus.

8. Hot Wheels original

Vous aimez les belles voitures mais petit vous aimiez les petites voitures et bien c’est une chance car si vous possédiez une petite voiture Hot Wheels spécifique qui fait partie d’un lot jugée invendable ( sauf au collectionneur ) vous avez entre les mains une perle rare de plus de 70 000 €.

Et si vous n’aimiez pas les petites voitures, et encore moins les Hot Wheels car vous étiez plus Majorette aucun problème vous pouvez vous rattraper avec les jeux vintages qui valent de l’or suivant et qui ne sont pas juste des gadgets.

9. Toy Story figurine jouet de 1995

Vous avez eu peur dans Toy Story 3 (attention spoiler) lorsqu’ils manquent de tous de se faire fondre ou cramer au choix dans l’incinérateur, eh bien c’est que vous aimez fort ces personnages et en particulier Buzz et Woody et que vous aimez les figurines jouets de l’univers Toy Stoy de Pixar.

Sachez qu’une figurine/poupée Buzz L’éclair (Buzz Lightyear en VO) datant de l’époque peut se revendre plus de 500 €. Après je préfère garder la mienne.

10. Atari 2600

Voici la fin de notre top 10 des jeux vintages qui peuvent rapporter gros. Mais vous avez encore une chance si vous aimez la marque Atari et que vous faisiez partie des chanceux fans possédant un Atari 2600.

Car si vous aviez cette console de jeux à l’époque vous possédiez certainement le jeu Air Raid un must have avec l’Atari 2600. Sachez que ce jeu à une valeur de plus de 13 500 € sans la boîte mais que vous pouvez espérer plus de 33 000 € avec la boîte.