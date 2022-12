L’hiver approche, et vous rêvez peut-être déjà d’un instant près du feu, d’un diner aux chandelles ou encore de regarder...

La France est connue pour ses nombreux aquariums qui attirent des milliers de visiteurs chaque année. Parmi les plus populaires,...

Partir en vacances et faire un voyage cela ne s'improvise pas ! https://www.youtube.com/watch?v=-yZZkYFkris&t=1s Si d'énormes tracas sont susceptibles de...

10/12/1944 signature du traité d’alliance et d’assistance mutuelle en la France et l’URSS prévu pour durer 20 ans..

Le 10/12/1582 jour qui n’a pas existé suite à l’adoption du calendrier grégorien, tout comme les 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18 et décembre 1582.

Karim Adda réalisateur et acteur français 10/12/1972.

Catherine Hiegel actrice et metteuse en scène française 10/12/1946.

Le prénom Romaric vient de « hard, mar et rik » qui signifient « gloire, grand et roi ».

Fêtes et prénoms du 10 décembre, que s’est-il passé le 10 décembre, …

