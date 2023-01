Le 10 janvier est le 10ème jour de l’année.

Le 10 janvier nous souhaitons une bonne fête aux personnes prénommées :

Guillaume, Bill, Billie, Glaome, Guglielmo, Guilhaume, Guilhem, Guilhemine, Guillemine, Guillaumette, Guillemette, Guillermo, Gwilherm, Liam, Villem, Vilma, Wilhelm, Wilhelmine, Wilhelmus, Wilhem, Wilek, Wiley, Will, Willem, William, Willis, Wilkes, Wilki.

Origines du prénom Guillaume

C’est un prénom d’origine germanique.

Que signifie le prénom Guillaume

Le prénom Guillaume vient de « will et de helm » qui signifie « volonté et protection ».

Personne(s) connue(s) prénommée(s) Guillaume

Guillaume Apollinaire poète français 26/08/1880 – 9/11/1918.

Guillaume Musso romancier français 6/06/1974.

Guillaume Faure acteur français 10/07/1979.

Personne(s) connue(s) née(s) le 10 janvier

Dominique Bertinotti femme politique française 10/01/1954.

Marvin Martin footballeur français 10/01/1988.

Sarah Michel basketteuse française 10/01/1989.

Que s’est-t-il passé un 10 janvier

Le 10/01/1849 loi instituant l’Assistance publique en France.

Le 10/01/1863 ouverture au public du premier métro londonien.

Le 10/01/1920 création de la Société des Nations.

Jour et Lune

Le 10 janvier nous gagnons 2 minute(s) de jour par rapport au 9 janvier.

Le 10 janvier la Lune est gibbeuse, elle est décroissante.

Fêtes et Cadeaux

Le 10 janvier est également fêtée la journée Mondiale de Tintin et journée Mondiale de la langue hindi.

Le 10 janvier vous pouvez faire un cadeau aux Guillaume, Bill, Billie, Glaome, Guglielmo, Guilhaume, Guilhem, Guilhemine, Guillemine, Guillaumette, Guillemette, Guillermo, Gwilherm, Liam, Villem, Vilma, Wilhelm, Wilhelmine, Wilhelmus, Wilhem, Wilek, Wiley, Will, Willem, William, Willis, Wilkes, Wilki de votre entourage pour leur fête, comme :

Chaussons Groot Gardiens de la Galaxie, Pack Cadeaux Batman, une bande dessinée, …