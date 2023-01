– Onze top séries seront annulées en 2023.

– 1899, Westworld, Destin : Winx saga, First Kill, On the Verge, Midnight Club, Raised by Wolves, Resident Evil, Plus belle la vie, The Walking Dead et Wednesday.

Malheureusement, de nombreuses émissions seront annulées en 2023. Nous avons choisi 11 émissions qui ne seront pas renouvelées cette année. Goodbye 1899, Westworld, Destin : Winx saga, First Kill, On the Verge, Midnight Club, Raised by Wolves, Resident Evil, Plus belle la vie, The Walking Dead et Wednesday sont quelques-unes des séries qui ont été diffusées récemment.

1899

Jantje Friese et Baran bo Odar ont produit la série dramatique allemande 1899. Malheureusement, il n’y aura pas de deuxième saison de la série sans explications pour le moment surtout après le carton de la série.

Westworld

Westworld était une série télévisée de science-fiction de HBO. Malgré sa popularité, la série ne sera pas renouvelée pour une cinquième saison pour une question de gros sous.

Destin : The Winx Club

The Winx Saga était une série de dessins animés pour enfants à succès. Malheureusement, la série ne sera pas renouvelée.

First Kill

V. E. Schwab a créé la série d’action First Kill. La série, qui suivait les exploits d’une vampire et d’un chasseuse de Vampires, ne reviendra pas pour une deuxième saison.

On the verge

Julie Delpy a créé la série comique On the Verge. Malheureusement, la série a été annulée il n’y aura pas de deuxième saison.

The Midnight Club

Mike Flanagan a créé la série dramatique Midnight Club. La série, qui suivait les exploits de quatre amis dans des lycées louches sur fond de sectes et d’histoires ultra flippantes, ne reviendra pas pour une deuxième saison. Les créateurs partent sur Amazon Prime (encore …)

Raised by Wolves

Aaron Guzikowski a produit la série de science-fiction Raised by Wolves. Malgré sa popularité, la série ne sera pas renouvelée pour une troisième saison.

Resident Evil

La série de science-fiction de Andrew Dabb, Resident Evil était basée sur le célèbre jeu vidéo du même nom. Malheureusement, la série a été annulée pour une deuxième saison qui ne verra jamais le jour.

Plus belle la vie

Plus belle la vie était une série télévisée française diffusée sur France 3. Malheureusement, après plus de 18 ans d’existence, la série ne sera pas renouvelée pour une nouvelle saison.

The Walking Dead

The Walking Dead d’AMC était une série populaire sur les zombies. Malheureusement, la 11ième saison de la série sera bien la dernière. Dommage pour les créateurs qui espéraient suivre la trame (en partie) des livres jusqu’au bout et durer plus de 20 ans comme ils l’évoquaient par le passé.

Mercredi

Miles Millar, Alfred Gough ont créé la série Mercredi. Suite à l’achat par Amazon du studio Metro Goldwyn Mayer, la sitcom, qui suivait les aventures de Mercredi Addams dans le monde moderne, n’aura pas de deuxième saison.

Conclusion

En 2023, nous devrons dire au revoir à diverses émissions que nous avons aimées au fil des ans. De nombreux fans seront contrariés et frustrés puisque 1899, Westworld, Destiny : Winx saga, First Kill, On the Verge, Midnight Club, Raised by Wolves, Resident Evil, Plus belle la vie, The Walking Dead et Mercredi ne seront pas renouvelés ou annulés.

Nous devrons nous contenter de regarder les saisons précédentes. Il est toujours triste de voir de bonnes séries disparaître, mais c’est la nature de la télévision et surtout du monde du streaming.

Si cela peut être décourageant, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles émissions et de soutenir les créateurs de matériel original. Nous espérons qu’une nouvelle série captivante prendra leur place.

FAQ – Foire aux questions

Pourquoi ces séries ont-elles été annulées ?

Une série peut être annulée pour diverses raisons. Parmi les raisons courantes, citons les mauvaises performances d’audience, les difficultés budgétaires, les désaccords créatifs et les changements de direction au sein des studios et des réseaux de télévision.

Est-il possible que ces programmes soient ressuscités à l’avenir ?

Certaines de ces émissions peuvent être télévisées plus tard, mais cela dépend d’un certain nombre de choses comme la popularité de la série, la disponibilité des acteurs et des créateurs, et les opportunités financières.

Quelles sont les alternatives pour les fans de ces séries ?

Les fans des séries annulées peuvent trouver de nombreuses autres séries à aimer. Les fans de science-fiction pourront par exemple regarder « The Expanse » ou « The Mandalorian », tandis que les fans de comédies pourront regarder « Brooklyn Nine-Nine » ou « The Good Place ». Il existe également de nombreux classiques modernes, tels que « Friends » et « The Office », que l’on peut regarder encore et encore.