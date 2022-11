Le 10 novembre est également fêtée la journée Mondiale de la science au service de la paix et du développement .

10 novembre 2020 signature de l’accord du cesser-le-feu par le président de la République d’Azerbaïdjan, le Premier ministre de la république d’Arménie et le président de la Fédération de Russie.

10 novembre 1567 bataille de Saint-Denis entre catholiques et protestants.

Winston Churchill premier ministre britannique et écrivain 10/11/1871 – 12/03/1947.

C’est un prénom d’origine latine, il était très populaire dans l’Antiquité, il inspire la puissance et la volonté.

Fêtes et prénoms du 10 novembre, que s’est-il passé le 10 novembre, …

