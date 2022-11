Tesla a présenté son nouveau camion électrique, le cybertruck, lors d’une conférence de presse le 21 novembre 2019.

Le véhicule a été conçu par le CEO de Tesla, Elon Musk, pour être plus économique, plus écologique et plus sûr que les suv, pick-up ou voiture de sport habituelles.

Cependant, de nombreux experts ont critiqué le cybertruck, affirmant qu’il est une arnaque. Ils argumentent que le véhicule est trop cher, qu’il ne sera pas économique à long terme et qu’il ne sera pas aussi sûr que Musk le prétend et que ce n’est qu’un coup marketing de plus.

Tesla ne donne toujours pas de date sortie pour son Cybertruck

Tesla dit toujours pas quand il va vendre son Cybertruck. Le Cybertruck est un pick-up électrique sportif futuriste conçu par Tesla, présenté pour la première fois en novembre 2019. Tesla a annoncé que le Cybertruck serait commercialisé en 2020, mais aucun exemplaire n’a été livré à ce jour. En mars 2020, Tesla a annoncé que le Cybertruck serait finalement commercialisé en Europe en 2021, mais aucune date précise n’a été annoncée, puis finalement en 2023 sans date exacte.

Le Cybertruck est un véhicule polémique. Beaucoup ont critiqué son design extérieur et son manque de fonctionnalités intérieures. Et qu’il s’agirait d’un véhicule dans un nouveau créneau inutile.

De plus, le prix du Cybertruck est élevé et il n’est pas encore disponible à la vente. Tesla ne semble pas avoir appris de ses erreurs passées et il est peu probable que le Cybertruck soit un succès commercial. Mais pour le moment déjà un succès marketing, même sur le shop de Tesla des accessoires Truck sur la forme du cybertruck sont en vente mais c’est le véhicule qui est attendu depuis 3 ans et promis qu’attendant les utilisateurs pour confirmer que ce n’est pas une simple arnaque et un coup marketing.

Car le Pick-up Ford est bien meilleur

Tesla a présenté son nouveau véhicule, le cybertruck. Ce pick-up mi suv mi voiture de sport futuriste électrique a été conçu pour concurrencer les pick-ups classiques tels que le Ford F-150. Le cybertruck est un véhicule imposant, avec une silhouette effilée et des lignes agressives. Il est doté de vitres blindées et d’une carrosserie en acier inoxydable.

Tesla affirme que le cybertruck est « incassable », « imperméable » et « inattaquable ». En effet, lors de la présentation du véhicule, ils ont essayé de casser les vitres avec un marteau et une batte de baseball, bon cela n’a pas fonctionné mais le problème sera résolu à l’avenir, espérons le car c’est l’une des promesses principales autour de ce véhicule.

Le cybertruck semble donc être un véhicule très résistant sur le papier pas en réalité. Cependant, malgré toutes ses qualités revendiqués, le cybertruck de Tesla est pour le moment une arnaque.

De plus, ce prix est également très élevé par rapport aux autres pick-ups du marché. Le Ford F-150, par exemple, coûte environ 60 000 dollars. Cela montre que Tesla a exagéré sur le prix du cybertruck et que ce dernier n’est donc pas aussi compétitif que prétendu.

Le second point qui prouve que le cybertruck est une arnaque concerne sa capacité de charge. En effet, Tesla a affirmé que le véhicule serait capable de transporter jusqu’à 3 500 livres (environ 1 600 kg). Cependant, lors de la présentation du véhicule, ils ont essayé de charger une charge pesant 2 000 livres (environ 910 kg) et le véhicule n’a pas pu bouger. Tesla a donc menti sur la capacité de charge du véhicule et ce dernier n’est donc pas aussi fiable qu’ils veulent bien le dire.

Car il est trop futuriste et en avance

Le cybertruck de Tesla est une arnaque car il est trop futuriste et en avance. En effet, le véhicule est équipé d’un système de conduite autonome, d’une batterie de 100 kWh et d’un moteur électrique de 1 000 watts.

Ces caractéristiques sont impressionnantes, mais elles sont aussi inutiles pour le moment. De plus, le prix du cybertruck est élevé et il n’y a pas encore de réseau de recharge adéquat pour les véhicules électriques.

D’autre marque on vécu cette expérience douloureuse d’être précurseur et de se prendre une volée de bois vert au moment du lancement. C’est ainsi que Peugeot qui n’a jamais eu les modèles les plus sexy à su surfer sur une vague pas trop avant gardiste (sous un modèle à la Ford) mais qui épousait le temps et le changement de mode et de goût sans casser les codes et sans imposer de rupture trop brutale.

Enfin, le dernier point qui prouve que le cybertruck est une arnaque est son design polarisant. En effet, le véhicule a un design très agressif et particulier qui ne plaira pas à tout le monde. De plus, les vitres blindées donnent un aspect militaire au véhicule qui ne plaira probablement pas à tous les acheteurs potentiels. Tesla aurait donc dû réfléchir à un design plus élégant et moins polarisant pour son nouveau véhicule.

Gageons qu’Elon Musk et ses ingénieurs et designers souhaitent s’y risquer et y arriveront peut être avec le Cybertruck mais pour le moment c’est une coup marketing et une arnaque intellectuelle lorsqu’on sait très bien ce qu’il advient à ceux qui ont essayés avant eux.

En conclusion, le cybertruck de Tesla est une arnaque pour plusieurs raisons. En effet, son design agressif et particulier ne plaira probablement pas à tous les acheteurs potentiels.

Son prix est une honte

Le cybertruck de Tesla est un camion électrique lancé en novembre 2019 par le constructeur automobile Tesla. Le véhicule a été présenté comme une alternative aux camions traditionnels, avec une autonomie de 800 kilomètres et une capacité de chargement de 3,5 tonnes. Le prix du cybertruck a été annoncé à 45 000 dollars, ce qui est beaucoup plus élevé que les prix des camions électriques concurrents, sauf celui de Ford.

Tesla a présenté le cybertruck comme un véhicule révolutionnaire, mais son prix est une honte. Le véhicule est beaucoup trop cher pour ce qu’il offre, et il ne sera pas abordable pour la plupart des conducteurs. Si Tesla veut que le cybertruck soit un succès, il doit baisser son prix.

Le premier point qui prouve que le cybertruck est une arnaque est son prix. En effet, le modèle le moins cher du cybertruck coûte 69 000 dollars. Cela représente une hausse de 20 000 dollars par rapport au modèle de base Tesla Model de 49 990 dollars.

D’ailleurs en août 2022 en plus d’annoncer du retard Elon Musk devant un parterre d’actionnaire annonçait une hausse du prix, un délai de livraison repoussé (été 2023 minimum s’ils sort comme nous l’évoquions) et des spécifications techniques à la baisse, une belle arnaque.

Son lancement chaotique

Le cybertruck est un véhicule pick-up, c’est-à-dire un véhicule utilitaire léger destiné à la base au transport de marchandises. Il est disponible en trois versions, une version standard avec une autonomie de 400 km, une version longue avec une autonomie de 500 km et une version extended avec une autonomie de 800 km. Le cybertruck est équipé d’un moteur électrique de 400 ch et d’une batterie de 100 kWh. Il peut acceler 0 à 100 km/h en 2,9 secondes.

Le lancement du cybertruck a été chaotique. En effet, le président de Tesla, Elon Musk, a présenté le véhicule lors d’une conférence de presse très attendue. Toutefois, le véhicule n’a pas été présenté comme prévu et Elon Musk a été contraint de stopper la conférence de presse sans avoir pu présenter le véhicule après les éclats sur la porte et la vitre qui se brise.

En proposant peu d’options sauf des choses loufoques comme la carrosserie et les vitres pare-balles et anti choc qui ne sont pas encore une réalité après le fiasco de la présentation et qui à moins d’être un ambassadeur étranger ou de vivre dans un pays en guerre ne serviront à personne et ne justifie pas le prix.

De plus, le véhicule n’a pas été bien reçu par le public et les médias. En effet, beaucoup ont critiqué son design et son prix.

De gros problèmes d’approvisionnements

Le véhicule est censé être une voiture électrique, mais il n’y a pas assez de batteries pour alimenter le véhicule. Tesla a déjà eu des problèmes d’approvisionnement en batteries, et le cybertruck ne fait que aggravé la situation. Les cellules batteries du cybertruck sont fabriquées par Panasonic, qui est déjà en retard sur la production de batteries pour les autres modèles de Tesla. En outre, les batteries du cybertruck sont plus grandes et plus lourdes que les batteries des autres modèles de Tesla, ce qui rend leur production encore plus difficile.

Panasonic n’est pas le seul fournisseur de batteries de Tesla ayant des problèmes d’approvisionnement. LG Chem, un autre fournisseur de batteries pour Tesla, est également en retard sur la production. Cela est dû en partie au fait que l’entreprise fournit également des batteries à d’autres constructeurs de véhicules électriques, tels que General Motors et BMW. Par conséquent, LG Chem n’est pas en mesure de répondre à la demande de tous ses clients.

La pénurie de cellules de batterie n’est que l’un des problèmes auxquels Tesla est confronté alors qu’il tente d’accélérer la production du cybercamion. L’entreprise a également du mal à trouver suffisamment d’acier pour construire la carrosserie du camion. Tesla avait initialement prévu d’utiliser de l’acier inoxydable pour la carrosserie, mais a opté pour de l’acier laminé à froid lorsqu’elle n’a pas pu trouver suffisamment d’acier inoxydable. Ce changement a entraîné des retards dans la production, car l’acier laminé à froid est plus difficile à travailler que l’acier inoxydable.

Tous ces problèmes surviennent à un moment où Tesla est déjà confronté à des retards de production pour ses autres véhicules. L’entreprise a du mal à accélérer la production de sa berline Model 3, et elle doit maintenant faire face à des retards dans la production de son SUV Model Y. Par conséquent, Tesla pourrait devoir retarder encore davantage le lancement du cybercamion.

Tesla a promis que le cybertruck serait le camion le plus rapide du monde, mais il est en fait plus lent que les camions les plus rapides.

Tesla a également promis que le cybertruck serait le camion le plus durable du monde, mais il est en fait beaucoup plus fragile que la plupart des pick-up sans tous ces accessoires farces.

Enfin, Tesla a promis que le cybertruck serait le camion le plus abordable du monde, mais il est en fait beaucoup plus cher que les camions que certains Pick-up Ford bien mieux.

Le cybertruck de Tesla est une arnaque car il est trop cher, trop lent, avec une autonomie trop faible et trop fragile contrairement à ce qui était annoncé comme le montre la chaotique conférence de presse.

