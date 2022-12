Vous ne connaissiez pas Cordes-sur-Ciel dans le Tarn ? Et pourtant, les internautes l’ont bien élu village préféré des Français...

L'Aquitaine est une région riche et dynamique où vous trouverez de nombreuses choses à faire. Vous manquez encore d'idées? Ça...

Le 3 janvier on ne fête pas de journée mondiale.

Geneviève Darrieussecq médecin et femme politique française 4/03/1956.

Le prénom Geneviève vient de « gen et wifa » qui signifie « jeune femme ».

Fêtes et prénoms du 3 janvier, que s’est-il passé le 3 janvier, …

