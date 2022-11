Le parfum est un élément essentiel de la garde-robe de chaque femme, et trouver le parfum parfait peut être une tâche décourageante. Il existe tellement de parfums différents parmi lesquels choisir, chacun ayant son propre arôme et ses propres avantages.

Alors comment trouver le meilleur parfum pour femme ? Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer avec Les 35 meilleurs parfums pour femmes 2023 !

Top 35 des meilleurs parfums pour femmes 2023

Allegra Baciami Bvlgari

Angel Thierry Mugler

Black Opium Yves Saint Laurent

Black Orchid Tom Ford

Bloom Gucci

Blue Musk Zest The Body Shop

Bombshell Victoria’s Secret

CK One Calvin Klein

Coco Mademoiselle Chanel

Coco Mademoiselle Intense Chanel

Daisy Marc Jacobs

Euphoria Calvin Klein

Fame Paco Rabanne

Flower by Kenzo L’Absolue Kenzo

Flowerbomb Viktor & Rolf

Good Fortune Viktor & Rolf

Good Girl Carolina Herrera

I Want Choo Forever Jimmy Choo

J’adore Dior

Knock on Wood Tory Burch

L’eau d’Issey Issey Miyake

L’interdit Givenchy

La Petite Robe Noire Guerlain

La Vie est Belle Lancôme

Light Blue Dolce & Gabbana

Love in White Creed

Miss Dior Christian Dior

Nina Nina Ricci

No. 5 Chanel

Paradoxe Prada

Shalimar Guerlain

Trésor Lancôme

Very Irresistible Givenchy

Wood Sage & Sea Salt Jo Malone

Eden Flower Ynepsie

La liste des 35 meilleurs parfums pour femmes

No. 5 Chanel

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Aldéhydée – Poudrée – 147€ TTC – 100 ml

Chanel No. 5 est l’un des parfums les plus emblématiques et intemporels pour les femmes. Il s’agit d’un bouquet floral classique avec des notes de jasmin, de rose et d’ylang-ylang. Le parfum a été lancé en 1921 et reste l’un des parfums les plus vendus de tous les temps après plus de 100 ans.

Shalimar Guerlain

Famille olfactive : Orientale / Facettes : Hespéridée – Poudrée – 133€ TTC – 90 ml

Guerlain Shalimar est un parfum d’inspiration orientale qui a été lancé en 1925. Il contient des notes de bergamote, de citron, de jasmin et de vanille. Shalimar est un parfum classique qui va bientôt fêter ses 97 bougies.

Miss Dior Christian Dior

Famille olfactive : Chyprée / Facettes : Fruitée – Gourmande – 148€ TTC – 100 ml

Christian Dior Miss Dior est un parfum féminin et romantique qui a été lancé en 1947. Il contient des notes de rose, de jasmin et de musc. Miss Dior est un classique intemporel qui continue d’être au top depuis 75 ans.

Trésor Lancôme

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Fruitée – Poudrée – 127€ TTC – 100 ml

Lancome Tresor est un parfum classique moderne qui a été lancé en 1990. Il s’agit d’un bouquet floral délicat avec des notes de rose, de muguet et de pêche. Tresor est un best-seller qui est resté populaire pendant plus de 32 ans.

CK One Calvin Klein

Famille olfactive : Hespéridée / Facettes : Musquée – 71€ TTC – 100 ml

Calvin Klein CK One est un parfum unisexe qui a été lancé en 1994. Le parfum présente des notes de bergamote, d’ananas, de papaye et de musc. CK One est un parfum frais et propre qui peut être porté par les hommes et les femmes. Ce parfum est un must depuis bientôt 28 ans.

Light Blue Dolce & Gabbana

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Fruitée – 133€ TTC – 100 ml

Dolce & Gabbana Light Blue Intense est un parfum rafraîchissant et féminin qui a été lancé en 2001. Le parfum présente des notes de mandarine sicilienne, de bleuets, de jasmin et de musc. Light Blue est un best-seller qui le reste depuis plus de 21 ans.

Very Irresistible Givenchy

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Fruitée – 83,50€ TTC – 75 ml

Givenchy Very Irresistible est un parfum romantique et féminin qui a été lancé en 2006. Le parfum présente des notes de rose centifolia, de feuilles de violette, de musc blanc et d’ambre gris. Very Irresistible Givenchy est un parfum unique et luxueux qui continue à être parmi les plus vendus depuis 16 ans et dont cette version agrémente la collection Very Irresistible.

Daisy Marc Jacobs

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Boisée – Musquée – 104,99€ TTC – 50 ml

Marc Jacobs Daisy est un parfum jeune et féminin qui a été lancé en 2007. Le parfum présente des notes de Jasmin, feuilles de violette, de musc blanc, de fraise sauvage et de zeste de pamplemousse. Daisy est un best-seller qui est resté populaire pendant plus de 15 ans.

Knock on Wood Tory Burch

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Aromatique – Fruité – 151,80€ TTC – 100 ml

Knock on Wood Tory Burch Eau de Parfum est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2013. La fragrance présente des notes de néroli, de tubéreuse, de jasmin et de musc. Tory Burch Knock on Wood est un parfum luxueux et sophistiqué qui est populaire auprès des femmes d’aujourd’hui depuis 9 ans.

Wood Sage & Sea Salt Jo Malone

Famille olfactive : Aromatique / Facettes : Boisée – 62€ TTC – 100 ml

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt est un parfum rafraîchissant et vivifiant qui a été lancé en 2014. Le parfum présente des notes de sauge boisée, de sel marin et de pamplemousse. Wood Sage & Sea Salt est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 8 ans.

Black Orchid Tom Ford

Famille olfactive : Orientale / Facettes : Fleurie – 142€ TTC – 100 ml

Tom Ford Black Orchid est un parfum moderne et luxueux qui a été lancé en 2006. Le parfum présente des notes d’orchidée noire, de patchouli, de vanille et de cacao. Black Orchid est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 16 ans.

Black Opium Yves Saint Laurent

Famille olfactive : Orientale / Facettes : Gourmande – 100€ TTC – 100 ml

Yves Saint Laurent Black Opium est un parfum moderne et addictif qui a été lancé en 2014. Le parfum présente des notes de café, de vanille et de fleurs blanches. Black Opium est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 8 ans.

Coco Mademoiselle Chanel

Famille olfactive : Chyprée / Facettes : Fruitée – 147€ TTC – 100 ml

Chanel Coco Mademoiselle est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2001. Le parfum présente des notes d’orange, de jasmin, de vétiver et de patchouli. Coco Mademoiselle est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 21 ans.

La Vie est Belle Lancôme

Famille olfactive : Orientale / Facettes : Epicée – Fruitée – Gourmande – 90,5€ TTC – 50 ml

Lancôme La Vie est Belle est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2012. Le parfum présente des notes d’Iris, de jasmin et de patchouli. La Vie est Belle est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 10 ans.

Flowerbomb Viktor & Rolf

Famille olfactive : Orientale / Facettes : Fleurie – Gourmande – 96,50€ TTC – 100 ml

Viktor&Rolf Flowerbomb est un un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2005. Le parfum présente des notes de jasmin, de rose et d’orchidée. Flowerbomb est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 17 ans.

Euphoria Calvin Klein

Famille olfactive : Orientale / Facettes : Fleurie – Fruitée – 75,90€ TTC – 100 ml

Calvin Klein Euphoria est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2005. Le parfum présente des notes de grenade, d’orchidée noire et d’ambre. Et depuis 17 ans son succès est complet.

Paradoxe Prada

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Ambrée – 143€ TTC – 90 ml

Paradoxe de Prada est un parfum moderne et luxueux qui a été lancé en 2022. Le parfum présente des notes de tubéreuse, de jasmin et de musc. Paradoxe de Prada est un best-seller must have depuis moins d’un 1 an.

Good Girl Carolina Herrera

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Ambrée – Verte – 99€ TTC – 50 ml

Carolina Herrera Good Girl est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2016. Le parfum présente des notes de jasmin, de tubéreuse et de café. Good Girl est un best-seller depuis plus de 6 ans.

Fame Paco Rabanne

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Boisée – Fleurie – Musquée – 101€ TTC – 50 ml

Fame of Paco Rabanne est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2022. Le parfum présente des notes de jasmin, de rose et de vanille. Fame est un best-seller qui reste populaire depuis moins d’1 an.

Good Fortune Viktor & Rolf

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Ambrée – 119€ TTC – 90 ml

Good Fortune de Viktor & Rolf est un parfum moderne et luxueux qui a été lancé en 2022. Le parfum présente des notes d’ambre, de patchouli et de musc. Good Fortune est un best-seller qui reste populaire depuis moins d’1 an.

J’adore Dior

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Fruitée – Verte – 148€ TTC – 100 ml

J’adore de Dior est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 1999. Le parfum présente des notes de jasmin, de rose et d’orchidée. J’adore est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 23 ans.

L’eau d’Issey Issey Miyake

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Marine – 110,99€ TTC – 50 ml

L’eau d’Issey d’Issey Miyake est un parfum moderne et rafraîchissant qui a été lancé en 1992. Le parfum présente des notes de nénuphar, de lotus et de musc. L’eau d’Issey est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 30 ans.

Eden Flower Ynepsie

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Verte – 34€ TTC – 50 ml

Eden Flower d’Ynepsie est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2022. Le parfum présente des notes de jasmin, de rose et d’orchidée. Eden Flower est un best-seller qui reste populaire depuis moins d’1 an.

L’interdit Givenchy

Famille olfactive : Orientale / Facettes : Fleurie – 113€ TTC – 80 ml

L’interdit de Givenchy est un parfum moderne et féminin qui a été revisitée en 2018. Le parfum présente des notes de jasmin, de rose et de vanille. Passion Flower est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 4 ans.

Allegra Baciami Bvlgari

Famille olfactive : Fleurie / Facettes : Ambrée – 220€ TTC – 100 ml

Allegra Baciami de Bvlgari est un parfum moderne et luxueux qui a été lancé en 2011. Le parfum présente des notes de jasmin, de fleur d’oranger et de patchouli. Allegra Baciami est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 11 ans.

Bloom Gucci

Famille olfactive – Fleurie / Facettes : Poudrée – 137€ TTC – 100 ml

Bloom de Gucci est un parfum moderne et rafraîchissant qui a été lancé en 2017. Le parfum présente des notes de nénuphar, de fleur d’oranger et de jasmin. Aqua Bloom est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 5 ans.

Bombshell Victoria’s Secret

Famille olfactive – Fleurie / Facettes : Fruitée – 91,26€ TTC – 100 ml

Bombshell de Victoria’s Secret est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2010. Le parfum présente des notes de fruit de la passion, Pivoine Shangri-la et d’Orchidée vanille et de Pin d’Italie. Bombshell est un best-seller numéro 1 aux USA qui reste populaire depuis plus de 12 ans.

I Want Choo Forever Jimmy Choo

Famille olfactive – Fleurie / Facettes : Fruitée – 110€ TTC – 100 ml

I Want Choo Forever de Jimmy Choo est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2022. Le parfum présente des notes de jasmin, de rose et de poivre rose. I Want Choo Forever est un best-seller qui est resté populaire depuis mois d’1 an.

Love in White Creed

Famille olfactive – Fleurie / Facettes : Ambrée – 200€ TTC – 75 ml

L’amour en blanc (Love in White) par Creed est un parfum moderne et luxueux qui a été lancé en 2005. Le parfum présente des notes de fleur d’oranger, de jasmin et de vanille. Love in White est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 17 ans.

Nina Nina Ricci

Famille olfactive – Fleurie / Facettes : Fruitée – Gourmande – 99€ TTC – 81 ml

Nina Clean de Nina Ricci est un parfum moderne et rafraîchissant qui a été lancé en 2018. Le parfum présente des notes de bergamote, le pamplemousse et le musc. Nina Clean est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 4 ans.

Flower by Kenzo L’Absolue Kenzo

Famille olfactive – Fleurie / Facettes : Ambrée – 138€ TTC – 100 ml

Flower by Kenzo L’Absolue de Kenzo est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2022. Le parfum présente des notes de jasmin, de roses et de musc blanc. Flower by Kenzo L’Absolue de Kenzo est un best-seller qui reste populaire depuis moins de 1 an.

Blue Musk Zest The Body Shop

Famille olfactive – Fleurie / Facettes : Musquée – Poudrée – 35€ TTC – 60 ml

Blue Musk Zest de The Body Shop est un parfum moderne et rafraîchissant qui a été lancé en 2019. Le parfum présente des notes de bergamote, de pamplemousse et de musc. Blue Musk Zest est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 3 ans.

Coco Mademoiselle Intense Chanel

Famille olfactive – Orientale / Facettes : Boisée – 151€ TTC – 100 ml

Coco Mademoiselle Intense de Chanel est un parfum moderne et luxueux qui a été lancé en 2018. Le parfum présente des notes de jasmin, de fleur d’oranger et de vanille. Coco Mademoiselle Intense est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 4 ans.

La Petite Robe Noire Guerlain

Famille olfactive – Orientale / Facettes : Fruitée – Gourmande – 140€ TTC – 100 ml

La Petite Robe Noire de Guerlain est un parfum moderne et féminin qui a été lancé en 2012. Le parfum présente des notes de cerise noire, de rose et de vanille. La Petite Robe Noire est un best-seller qui reste populaire depuis plus de 10 ans.

Angel Thierry Mugler

Famille olfactive – Orientale / Facettes : Ambrée – Gourmande – 159€ TTC – 100 ml

Angel Thierry Mugler est un parfum iconique féminin qui a été lancé en 1992. Le parfum présente des notes de bergamote de la calabre, praline et fruits rouges juteux ainsi que de la vanille et du patchouli.Angel Thierry Mugler est un best-seller qui reste très populaire depuis plus de 30 ans.

Il existe de nombreux parfums pour femmes sur le marché, mais ceux qui semblent être les plus populaires et qui restent des best-sellers depuis de nombreuses années sont ceux aux notes florales ou fruitées.

Le jasmin, la rose, la vanille, le pamplemousse semblent être parmi les parfums les plus populaires auprès des femmes, donc si vous cherchez un nouveau parfum à essayer, l’un de ceux-ci peut être un bon point de départ.

Quel est votre parfum pour femme préféré pour 2023 ? Lequel allez vous offrir pour noël 2022 ?