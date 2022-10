Le 31 octobre est le 304ème (305ème pour les années bissextiles) jour de l’année.

Le 31 octobre nous souhaitons une bonne fête aux personnes prénommées : Quentin, Albin, Alphonsine, Aymon, Gratien, Ode, Romain, Théodorat, Wolfgang.

Origines du prénom Quentin :

Ce prénom est d’origine Latine et Arabe, c’est un dérivé de « quintus » qui signifie « cinquième ».

Que signifie le prénom Quentin ?

Le prénom Quentin était donné au cinquième enfant à l’Antiquité.

Personne(s) connue(s) prénommée(s) Quentin :

Quentin Tarantino est un producteur, acteur et écrivain américain, né le 27 mars 1963.

Personne(s) connue(s) née(s) le 31 octobre :

Alfred Sauvy démographe et économiste français 1898.

Jeannie Longo coureuse cycliste française 1958.

Philippe Bas acteur français 1973.

Que s’est-t-il passé un 31 octobre ?

Le 31 octobre 1922 le gouvernement Mussolini, en Italie, entre en fonctions.

Le 31 octobre 1984 Indira Gandhi, 1er ministre Indienne est assassinée.

Le 31 octobre 2002 les ateliers d’Yves Saint Laurent, haute-couture, ferment définitivement.

Le 31 octobre nous perdons 3 minutes de jour par rapport au 30 octobre.

Le 31 octobre la Lune nous montre son 1er quartier.

Le 31 octobre est également fêtée la journée mondiale de l’épargne.

Mais aussi Halloween, qui est apparue il y a plus de 2500 ans dans la culture celtique et gauloise ; Halloween est fêtée plus particulièrement en Irlande, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et, de manière un peu moins importante dans de nombreux autres pays.

Le 31 octobre vous pouvez faire un cadeau aux Quentin, Albin, Alphonsine, Aymon, Gratien, Ode, Romain, Théodorat, Wolfgang de votre entourage pour leur fête, comme par exemple :

Bougies Doigts, Sacoche Le Joker, Pommeau de Douche Lumineux,, …