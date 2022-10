L’hiver approche, et vous rêvez peut-être déjà d’un instant près du feu, d’un diner aux chandelles ou encore de regarder un film emmitouflé dans votre plaid. Lors des périodes hivernales, quand la température baisse, nous restons la plupart du temps chez nous, au chaud.

C’est à cette même période que la majorité des personnes s’intoxiquent avec des bougies bas de gamme et nocives ! Elles respirent ce même air chaud et pollué durant tout l’hiver pour un simple but : parfumer son intérieur de senteurs de mauvaise qualité.

Pourquoi ne prenons-nous pas le temps d’acheter des bougies de qualité, propres et saines pour la santé ? À vrai dire, c’est peut-être par facilité et par achat d’impulsion. Lorsque l’on fait ses courses, nous nous arrêtons facilement devant des produits en nous disant « pas si cher cet article », et 20 secondes plus tard ce dernier se retrouve au fond de notre caddie.

Nous préférons obtenir notre petit bonheur sur le moment même plutôt que de prendre la peine de chercher où trouver la meilleure bougie. Mais si vous êtes ici, c’est que vous avez déjà fait le premier pas. Voici quelques arguments qui vous convaincront de choisir une marque de bougie haut de gamme.

Qu’entend-on par marque de bougie haut de gamme

Une bougie haut de gamme ne s’apparente pas forcément à des maisons de luxe comme Céline, Rigaud ou Jo Malone par exemple. Une marque de bougie haut de gamme est une enseigne commercialisant des bougies à un prix plus élevé que celui du marché. Leur qualité est bien souvent excellemment meilleure, justifiant ainsi un prix plus élevé.

Ainsi, les bougies haut de gamme affichent souvent un pris allant de 30 à 90 € voire presque 200 € selon les enseignes. Il vous est même totalement possible de trouver une marque de bougie haut de gamme proposant des bougies de haute qualité à partir de 15 €.

Les conséquences d’une bougie bas de gamme

Nous passons 80% de notre temps à l’intérieur. L’air ambiant de nos maisons ou appartement est très peu renouvelé et est même plus pollué que l’extérieur. C’est pour cela que beaucoup de de compagnies affichent comme argument « purifie l’air ». Or ces commerçants ne font qu’augmenter la mauvaise qualité de votre air en commercialisant des bougies de mauvaise qualité.

Comment une mauvaise bougie peut-elle polluer votre air me diriez-vous ? Sachez qu’elle s’en charge de deux façons. Premièrement, sa composition y joue particulièrement. Il existe deux cires différentes :

La cire végétale issue, comme son nom l’indique, d’huiles végétales.

La cire minérale, issue de la paraffine, étant tout simplement un résidu de pétrole.

Cette cire de paraffine est encore largement utilisée pour les bougies bas de gamme, ces mêmes bougies encore vous assurant la purification de votre air.

La deuxième action néfaste engendrée par ces bougies bas de gamme est leur combustion. Si la combustion d’une bougie est mauvaise, alors elle peut émettre un gaz extrêmement nocif : le monoxyde de carbone. Leurs composés organiques volatiles et chimiques, aussi appelés particules fines, émis lors de la combustion, peuvent même aller jusqu’à irriter vos voies aériennes.

Un objet sain, voire bénéfique

Choisir une marque de bougie haut de gamme vous assure d’oublier tous ces effets néfastes. Au contraire, les bougies de qualité peuvent même s’avérer bénéfiques. De grandes marques vont jusqu’à sortir des collections destinées à la détente.

Tournez-vous vers les marques haut de gamme pour accéder à des bougies 100% naturelles à cire végétale ! Cette cire est la plus respectueuse autant pour la santé de l’homme que pour celle de la nature. Elle se consomme également moins vite et laisse s’échapper un parfum sain et propre.

Leur mèche est également 100% naturelle et composée de coton. La combustion est ainsi des plus propres. Notre conseil : à chaque fois que vous rallumez votre bougie, pensez à couper le bout de la mèche afin de ne pas bruler de la suie, mais bien le coton.

Les bougies parfumées de qualité peuvent même être bénéfiques à votre psychisme. En effet, certains parfums ont des vertus. Privilégiez une fragrance de lavande, ambre ou vanille après une grosse journée de travail pour favoriser la relaxation et la détente. Tandis que pour développer votre concentration et votre efficacité, les senteurs acides et amères sont à privilégier. Parmi elles : le citron, l’orange, la menthe ou encore la citronnelle.

La qualité de diffusion des bougies de marque haut de gamme

Les marques haut de gamme proposent des bougies aux senteurs très travaillées. Les arômes sensoriels développés sont recherchés avec l’aide de parfumeurs. Ainsi, les fragrances diffusées par les bougies haut de gamme sont largement plus appréciables que les bougies de grande surface.

La bougie de marque possède un atout de taille : la restitution fidèle de parfum. Cela vous est peut-être déjà arrivé d’acheter une bougie d’un certain parfum, et lorsque vous l’allumez, les senteurs sont comme dénaturées, voire chimiques. A contrario, acheter une bougie de marque permet de créer une véritable ambiance olfactive chez soi à l’aide d’un parfum qui restitue fidèlement les arômes mis en avant.

En revanche, la cire végétale est 60% plus chère que la paraffine, les fragrances sont développées en collaboration avec des maîtres parfumeurs, et si en plus de cela, la marque de bougie haut de gamme est 100% française, alors le prix des bougies de marque se retrouve forcément plus élevé que celui d’une bougie industrielle étrangère.

Pour ce qui est de la conception des parfums, ils peuvent être de synthèse ou créés à base d’huile essentielle. Ces deux méthodes sont respectueuses de la nature et ne sont pas non plus nocives pour nous.

Un art de maison

Les grandes marques transforment la bougie en un véritable objet d’art. Les contenants de la cire peuvent être gravés ou réalisés artisanalement et sont de purs objets de décoration. Les designs et formes des bougies sont multiples : certaines sont simples et épurées, d’autres ont des couvercles… Il est facile de créer une ambiance chaleureuse tout en décorant son logis.

Décoration contemporaine, vintage ou moderne, les bougies de marque sont élégantes et font le petit plus d’un décor, quel qu’il soit.

Placer dans votre intérieur des bougies de marque haut de gamme plutôt que d’autres est largement préférable autant pour votre décoration que pour votre santé. Adopter la bougie de marque est tout autant une action bénéfique pour l’environnement.