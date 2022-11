Réveil difficile, migraine, manque d’énergie, inefficacité, … Et vous voilà de nouveau avec votre tasse à café ! Le café...

Heineken : l'origine d'une légende Quand vous pensez à la bière, vous pensez généralement à Heineken et la situation n'est...

Le 5 décembre est également fêtée la journée mondiale du bénévolat et journée mondiale de l’égalité des chances .

Le 5/12/1946 New York est choisie comme siège permanent des Nations Unies.

Géraldine Muhlmann journaliste philosophe et politologue française 30/11/1971.

Le prénom Gérald vient de « ger » et « waldan » qui veulent dire « lance » et « gouverner.

Fêtes et prénoms du 5 décembre, que s’est-il passé le 5 décembre, …

