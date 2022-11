En ce moment, dans le monde entier, des appels sont lancés pour interdire la vente et l’élevage de la fourrure.

La réalité des peaux d’animaux dans la mode

Est-il acceptable de tuer des animaux pour la mode ? C’est la question que pose un nouveau long métrage documentaire à l’industrie de la mode et à tous ceux qui s’habillent chaque jour. Explorant l’utilisation de la fourrure, du cuir et de la laine, SLAY se penche sur certains des impacts environnementaux et humains causés par les industries à l’origine de ces matériaux d’origine animale. Il se concentre également sur l’exploitation des animaux eux-mêmes, un aspect souvent exclu des conversations sur la durabilité et l’éthique dans la mode. De plus il est tout à fait possible de se réchauffer et d’être à la mode avec un manteau en fausse fourrure.

« Nous devons concilier l’éthique et la durabilité comme étant une seule et même chose et indissociables », déclare Rebecca Cappelli, la réalisatrice du film. « Nous ne pouvons pas accepter des équations complexes pour une définition de la durabilité qui omet le traitement éthique des êtres vivants – les humains et nos compagnons animaux. »

En d’autres termes, nous ne pouvons pas soutenir l’injustice, pas plus que nous ne pouvons soutenir la dégradation de l’environnement. C’est pourquoi nous avons inventé le terme « mode éthique totale« , qui donne la priorité à la vie de tous les animaux, humains et non humains, ainsi qu’à la planète, avant le profit. C’est aussi la raison pour laquelle ce film, que j’ai travaillé à la recherche et à la production d’une partie de la ligne avec une équipe d’autres personnes, est si important.

« Que devrais-je porter à la place ? »

Pour aller au-delà de la fourrure, du cuir et de la laine, que devriez-vous porter ? Bien sûr, la chose la plus durable que nous puissions faire est de porter et d’entretenir les vêtements que nous avons déjà et d’acheter d’abord des vêtements d’occasion.

Mais qu’en est-il lorsque vous devez acheter quelque chose de neuf ? Demander « que puis-je porter à la place ? » aux marques que nous aimons les encourage à penser de manière innovante, et à aller au-delà des peaux d’animaux et vers des matériaux plus éthiques et durables.

Vers la fin de SLAY, John Lau, doyen de la stratégie académique au London College of Fashion, déclare : « Les alternatives seront le véritable choix à l’avenir. Pour l’instant, ce sont des alternatives parce que nous sommes encore en train d’expérimenter, mais un jour, elles remplaceront le cuir lui-même, la peau elle-même, parce que nous aurons dépassé ce titre d’alternative… cela deviendra la norme. » Alors pourquoi est-il si important d’avoir des alternatives à la fourrure, au cuir et à la laine ? Et quels sont les meilleurs choix alternatifs ?

Fourrure

La fourrure est le matériau d’origine animale le plus souvent reconnu comme cruel et injuste. Aujourd’hui, 95 % de la fourrure provient d’élevages industriels où les animaux sauvages sont confinés dans des cages grillagées. En conséquence, des animaux comme les visons, les renards et les chiens viverrins montrent des signes évidents de détresse psychologique : ils hochent continuellement la tête pendant des heures, font les cent pas dans leur cage et vont même jusqu’à s’automutiler. L’abattage de ces animaux n’est pas moins troublant, tués par gazage ou électrocution au profit de manteaux de fourrure et de porte-clés que nous pouvons reproduire sans une telle cruauté.

Comme le montre SLAY, la fourrure n’est pas non plus durable. Qualifiées de « naturelles » par l’industrie qui les commercialise, les fourrures transformées pour la mode sont en réalité traitées chimiquement avec des substances cancérigènes similaires à celles utilisées pour le tannage du cuir, ne sont pas efficacement biodégradables et ont un impact climatique bien plus néfaste que les alternatives synthétiques, même non idéales.

Que pouvons-nous donc porter à la place de la fourrure ?

Des fausses fourrures recyclées fabriquées à partir de matières synthétiques post-consommation, même celles récupérées dans l’océan.

recyclées fabriquées à partir de matières synthétiques post-consommation, même celles récupérées dans l’océan. Des fausses fourrures partiellement biosourcées comme le KOBA, qui sont en partie végétales et en partie synthétiques .

. GACHA, qui se présente comme une fausse fourrure biodégradable.

Si toutes les alternatives à la fourrure ne sont pas parfaites, il est important de considérer l’innovation comme un processus continu, chaque création de matériau étant un tremplin vers une solution encore plus durable.