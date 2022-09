Avec l’annonce de sa mort c’est la fin d’une époque aux Etats-unis. Kenneth Starr, l’annonce sa famille, vient décéder à l’âge de 76 ans mardi 13 septembre 2022.

L’ex-procureur était devenu célèbre dans son combat afin de traduire en justice l’ancien président démocrate Bill Clinton dans la fameuse affaire Monica Lewinsky.

L’ex-procureur, qui fut un temps l’avocat de Donal Trump lors d’une audience pour destitution, serait mort « en raison de complications suite à une opération chirurgicale » et non de mort naturelle, dans un hôpital de Houston.

Kenneth Starr avait obtenu une notoriété mondiale en quelques semaines dans sa bataille, et son enquête indépendante, contre l’ex-locataire de la Maison Blanche de l’époque Bill Clinton.

En effet en 1998-1999 son comportement inquisiteur envers Clinton l’avait mis en avant médiatiquement.

En effet 4 ans plus tôt il avait été choisi le 5 août 1994 comme procureur dans l’affaire Whitewater, un scandale politico-financier impliquant une fausse faillite en Arkansas, sous l’administration d’un certain Bill Clinton alors gouverneur.

Kenneth Starr lance alors une véritable cabale contre le président nouvellement élu. Il recentre son enquête qui vise désormais une sabreuse affaire extraconjugale du résident de la Maison-Blanche.

Prouvant alors dans l’affaire dite du Monicagate ou encore de l’affaire Lewinsky, que le Président Américain avait menti sous serment. Ce qui permit de provoquer une demande d’impeachment (mise en accusation) même celle-ci n’aboutit pas rejeté par le Sénat des États-Unis.

Celui-ci fut tellement belliqueux à l’époque qu’il poussa Bill Clinton à reconnaître publiquement en direct à la télévision ses relations extraconjugales, dans l’affaire Clinton-Lewinsky, devant le monde entier. Au-delà de la honte la sidération pour tout le monde devant son écran à l’époque, du jamais vue.

Effectivement la façon de procéder de Kenneth Starr nu pas l’effet escompte sur l’opinion publique, en effet il y avait un véritable malaise du fait de sa façon inquisitrice de procéder pendant la procédure de mise en destitution.

Même si elle avait expliqué que Kenneth Starr l’avait terrorisé et voulait la châtier, Monica Lewinsky a déclaré dans un tweet mardi que « la souffrance de sa famille était ce qui importait vraiment ».

as i’m sure many can understand, my thoughts about ken starr bring up complicated feelings… but of more importance, is that i imagine it’s a painful loss for those who love him.

— Monica Lewinsky (she/her) (@MonicaLewinsky) September 13, 2022