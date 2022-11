Les films les plus populaires actuellement dans les salles de cinéma sont un mélange de genres. Il y a des comédies, des drames, des films d’horreur, et plus encore. Parmi les films les plus populaires, citons, Armageddon Time, Black Panther: Wakanda Forever, Mascarade…

Le Box-Office français du 23 au 29 novembre 2022

Black Panther : Wakanda Forever

Simone : le voyage du siècle

Couleurs de l’incendie

The Menu

Indochine Central Tour

Reste un peu

Les miens

Mascarade

Les femmes du square

Armageddon Time

Les films les plus populaires à l’affiche actuellement au cinéma

Couleurs de l’incendie

Genre : Drame – Durée : 2h14

Réalisation : Clovis Cornillac

Synopsis :

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.

Reste un peu

Genre : Comédie – Durée : 1h33

Réalisation : Gad Elmaleh

Synopsis :

Après trois années à vivre le rêve américain, Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie

Armageddon Time

Genre : Drame – Durée : 1h55

Réalisation : James Gray

Synopsis :

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

Les Amandiers

Genre : Comédie dramatique – Durée : 2h06

Réalisation : Valeria Bruni Tedeschi

Synopsis :

Fin des années 1980, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont 20 ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre.

La Conspiration du Caire

Genre : Drame – Durée : 1h59

Réalisation : Tarik Saleh

Synopsis :

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite.

Black Panther: Wakanda Forever

Genre : Action / Aventure – Durée : 2h41

Réalisation : Ryan Coogler

Synopsis :

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa.

Mascarade

Genre : Drame – Durée : 2h14

Réalisation : Nicolas Bedos

Synopsis :

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.

Les Femmes du square

Genre : Comédie – Durée : 1h45

Réalisation : Julien Rambaldi

Synopsis :

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou.

Simone, le voyage du siècle

Genre : Drame – Durée : 2h20

Réalisation : Olivier Dahan

Synopsis :

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun.

Amsterdam

Genre : Drame – Durée : 2h14

Réalisation : David O. Russell

Synopsis :

L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.

L’Innocent

Genre : Comédie – Durée : 1h40

Réalisation : Louis Garrel

Synopsis :

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique.

Novembre

Genre : Drame – Durée : 1h40

Réalisation : Cédric Jimenez

Synopsis :

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les cinq jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Pacifiction – Tourment sur les îles

Genre : Drame – Durée : 2h45

Réalisation : Albert Serra

Synopsis :

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République De Roller, représentant de l’État Français, est un homme de calcul aux manières parfaites.

Close

Genre : Drame – Durée : 1h45

Réalisation : Lukas Dhont

Synopsis :

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre.

Plus que jamais

Genre : Drame – Durée : 2h03

Réalisation : Emily Atef

Synopsis :

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond.

Le Serment de Pamfir

Genre : Drame – Durée : 1h42

Réalisation : Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Synopsis :

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence.

EO

Genre : Drame – Durée : 1h26

Réalisation : Jerzy Skolimowski

Synopsis :

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques.

La Maison

Genre : Drame – Durée : 1h30

Réalisation : Anissa Bonnefont

Synopsis :

Pour écrire son nouveau livre, Emma décide de se faire engager comme prostituée dans une maison close à Berlin.

Les Engagés

Genre : Drame – Durée : 1h38

Réalisation : Émilie Frèche

Synopsis :

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle.

Ariaferma

Genre : Drame – Durée : 1h57

Réalisation : Leonardo Di Costanzo

Synopsis :

Accrochée aux montagnes sardes, une prison vétuste est en cours de démantèlement quand le transfert de douze détenus est soudainement suspendu pour des questions administratives.

Une robe pour Mrs Harris

Genre : Comédie dramatique – Durée : 1h55

Réalisation : Anthony Fabian

Synopsis :

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. Elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat.

R.M.N.

Genre : Drame – Durée : 2h05

Réalisation : Cristian Mungiu

Synopsis :

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne.

Sans filtre

Genre : Comédie dramatique – Durée : 2h30

Réalisation : Ruben Östlund

Synopsis :

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.

Une comédie romantique

Genre : Comédie dramatique – Durée : 1h38

Réalisation : Thibault Segouin

Synopsis :

Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de Salomé et découvre qu’il est le père d’une petite fille de trois ans.

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse

Genre : Animation – Durée : 1h23

Réalisation : Michel Ocelot

Synopsis :

Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle.

Le Défi de Noël

Genre : Comédie, Romance – Durée : 1h50

Réalisation : Florian Hessique

Synopsis :

Ashley Leroy est la première footballeuse Française à avoir obtenu le prestigieux ballon d’or. Après une carrière riche en titres, elle décide de terminer sa carrière au sein du club de l’En Avant de Guingamp en première division féminine F.

Noël avec les frères Koalas

Genre : Animation, Famille – Durée : 0h46

Réalisation : Tobias Fouracre

Synopsis :

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !

Du crépitement sous les néons

Genre : Drame – Durée : 1h32

Réalisation : FGKO

Synopsis :

Avec Jérémie Laheurte, Tracy Gotoas, Bosh

Sous contrôle judiciaire, Yann rêve d’une nouvelle vie loin de la banlieue. Pour rembourser une dette, il accepte de convoyer jusqu’en Espagne, Dara, une jeune nigériane prisonnière d’un réseau de prostitution dirigé par Sumaï.

Alors que nous arrivons à la fin de 2022, d’excellents films sont sortis dans les salles de cinéma. Le box-office français a connu un mélange de drames, de comédies et de films d’animation qui ont bien marché cette année.

L’un de ces films est « Black Adam », qui raconte l’histoire de la façon dont Teth-Adam est devenu Black Adam, ennemi juré de Shazam. Le film est quasiment à plus de 2 millions d’entrée au box-office français.

Un autre film populaire actuellement à l’affiche est « Novembre » sur les attentats du 13 et 14 novembre 2015 en France.