La terrine de foie gras est un plat typique de la gastronomie française.

Elle est composée de foie gras cru et cuit, ainsi que de divers ingrédients comme la viande de porc, la graisse de canard, le pain, le vin, les épices, etc.

La terrine de foie gras peut se déguster froide ou chaude, accompagnée d’un pain baguette ou de toast croustillant et d’un bon vin.