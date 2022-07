Indétrônable, la France reste une fois encore, la destination la plus plébiscitée des touristes grâce à son patrimoine exceptionnel, son histoire et sa renommée internationale.

Mais chaque jour, son premier titre très convoité doit se mériter un peu plus, car l’Espagne est un très sérieux concurrent qui est en passe de devenir la destination numéro un. Même si la France n’est pas prête à céder son titre aussi facilement, la ‘’bataille’’ s’annonce bien rude ! Alors quelle sera la destination pour vos prochaines vacances, France ou Espagne ? Faîtes votre choix !

Mais si le choix s’avère être trop difficile, pourquoi ne pas partir en France pour les vacances d’hiver et en Espagne pour dès le mois de juin ? Quelque soit vos préférences, réservez votre hébergement sans plus attendre pour partir en vacances en France ou en Espagne !

UN MELTING POT PÉTILLANT !

Mer, montagne, ville, campagne ! En France, le patrimoine naturel est si riche qu’il est possible de profiter de tout (selon nos envies) sans même quitter le territoire.

Peu importe votre envie du moment, vous pourrez faire du tourisme en pleine nature, découvrir les richesses culturelles qui caractérisent notre patrimoine ou simplement profiter des magnifiques plages, de la faune ou de la flore ou milieu naturel ou protégé. Sans parler de notre délicieux terroir gastronomique qui séduit les papilles du monde entier depuis la nuit des temps !

VIVA ESPAÑA !

Si vous êtes à la recherche de traditions colorées, de cuisine épicée et de festivités pour vos prochaines vacances, l’Espagne est faite pour vous !

Là encore, son patrimoine (bien que très différent de la France) est tout aussi divers et varié que les richesses françaises.

Partez en Espagne pour profiter de la mer et du soleil, faire du shopping, s’amuser en famille ou parfaire sa culture !

MIXEZ LES PLAISIRS !

C’est sur qu’il serait bien dommage de se priver de l’un pour profiter de l’autre ! Alors coupons la poire (l’année) en deux pour profiter aussi bien d’un séjour en France que des vacances en Espagne.

Pendant les vacances d’hiver, partez au ski et découvrez les plus belles pistes enneigées, comme l’Espace Killy de Val d’Isère à Tignes par exemple, qui ont séduit et séduisent encore les sportifs de haut niveau et les touristes du monde entier.

Pour les vacances de Pâques, faites une halte en pleine nature à la campagne ou dans la région des Pays de la Loire pour vivre des vacances dignes d’un conte de fée.

Dès l’arrivée des ponts de Mai, pourquoi ne pas profiter d’un court séjour cocooning pour vous ressourcer au cœur des thermes revigorantes, ou profiter d’un séjour gourmand ou culturel près de Paris ou une virée shopping à Barcelone.

À l’arrivée des grandes vacances, préparez votre séjour à la mer, à la montagne ou à la campagne et profitez en pour réserver un hébergement tout confort et adapté à vos envies du moment, en Espagne ou dans le sud de la France, il fait beau et chaud et l’air est agréable.

En septembre, une dernière halte à Madrid ou en Catalogne ne pourra vous faire que le plus grand bien pour attaquer la rentrée (dès octobre en beauté).

Avant ou pendant les fêtes de fin d’année, partez en Alsace, à Paris ou à Strasbourg pour découvrir la magie de Noel à Disneyland Paris ou dans les Marchés de Noel par exemple.