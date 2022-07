Barbara Pravi a remporté l’Eurovision France en 2021 et a ainsi gagné le privilège de porter le drapeau français à Rotterdam pour participer à la finale du grand concours de l’Eurovision 2021 où elle termine 2ième.

Elle était la grande favorite des fans et des bookmakers. Elle voulait apporter à la France sa première victoire au concours de la chanson depuis 1977 et loupe de près le succès.

Voici une liste de dix choses que vous devriez savoir sur Barbara Pravi dans un Top 10 Barbara Pravi

1. Elle a des ancêtres serbes et iraniens.

Barbara Piévic est née et a grandi à Paris, fille d’une mère mi-iranienne et d’un père mi-serbe.

Son éducation est un meltingpot de culture et son fort sentiment identitaire n’est pas anodin. C’est d’ailleurs en l’honneur de sa famille, de ses origines et plus particulièrement de son Grand Père qu’elle adopte le nom de scène Pravi qui vient du Serbe : Prava.

2. Elle a remporté le concours Eurovision … junior.

Et oui elle a déjà gagné l’Eurovision mais version junior. En effet avec Igit elle a collaboré au titre j’imagine de Valentina qui permet en 2020 à la France de remporter l’Eurovision Junior. Et elle avait avant participée à l’Eurovision junior 2019 en finissant sixième pour sa coécriture du titre Bim Bam Toi de Carla.

3. Elle a écrit des chansons pour des grands noms de la musique.

Elle a écrit pour des chanteurs comme Yannick Noah, Chimène, Louane. Mais principalement avec Florent Pagny dont elle participera à la première partie de la tournée 55 de 2017 à 2018.

4. Elle a donné une conférence TED.

Moins important mais cela fait toujours son petit effet dans un Top, elle a donné une conférence TED intitulée A tous ceux qui comme moi que nous vous proposons de retrouver ci-dessous.

Barbara y affirme : « J’ai le droit de faire des erreurs ». « J’ai aussi le droit de réussir – je peux être une épouse, une patronne, une amie ou une amante. » Si j’ai un jour une fille, je lui dirai à 15 ans que tout est possible et qu’aucun rêve n’est trop grand ou trop petit. Il faudra beaucoup d’efforts, de volonté et de persévérance. »

5. C’est une féministe et se bat pour les droits des femmes

Franche, sincère ses principes féministes font partie de la base de sa personnalité. Elle a très bien expliqué qu’elle a dû se battre car ses producteurs voulaient en faire une lolita lors de son album précédent alors qu’elle voulait rester fidèle à ce qu’elle était. Elle se bat avec ardeur pour l’égalité des sexes, elle sort toujours un titre le 8 mars pour la journée internationale des femmes.

6. Elle puise son influence dans la chanson française

Rapidement en la voyant les fans parlent de Brel puis d’Edith Piaf principalement. Elle ne renie pas la filiation au contraire. Elle est très fortement influencée par la chanson de genre type Hardy, Brassens.

Ce qu’elle écoute comme genre c’est essentiellement cela à plus de 90% et ce qu’elle en tire comme références pour sublimer ses propres textes c’est juste un régal. Elle dit de Piaf ou Jacques Brel que c’est la langue qui les distingue et qu’il se dégage une sincérité une authenticité de ce qu’ils ont fait, chanté.

Comme les mots impacts Barbara Pravi nous sommes nous maintenant impactés par les siens.

7. Elle adore les oiseaux

Vous vous souvenez de la nuée d’oiseaux à l’eurovision provenant de son tableau en ombre chinoise ? Eh bien, ce n’est pas anodin puisque Barbara Pravi adore les oiseaux et que c’est même une obsession. Elle a écrite la chanson en ayant en tête des oiseaux beaucoup d’oiseaux.

8. Premier album éponyme en 2018

Barbara Pravi a lancé son premier éponyme en 2018. S’il fallait le jauger par rapport à ses proses plus récentes celui-ci était plus pop. Elle a également dessus proposé avec Calum Scott une version duo de sa chanson You are the reason, un bijou.

9. Elle est une artiste peintre

Barbara est également une artiste peintre, ce qui en fait une corde de plus à un arc déjà bien fourni.

Elle prend un plaisir total à avoir un contrôle complet sur la musique et l’art qu’elle crée et ne perd ainsi jamais sa vision artistique de bout en bout son implication lui permet sa créativité. Elle crée même la pochette de ses disques et c’est beau. L’art de Barbara Pravis c’est un somptueux mélange entre Matisse en plus excentrique, coloré comme Kahlo et une folie abstraite du genre Picasso.

10. Elle est également actrice

Vous vous souvenez de la comédie musicale Un été 44 – Summer 44 et bien elle y faisait ses débuts en 2016. Puis elle décroche un rôle dans La Sainte Famille en 2017.

Voici également le top 4 des questions que vous vous posez sur Barbara Pravi :

Quelle chanson Barbara Pravi a écrit pour Florent Pagny ?

Elle a écrit pour Florent Pagny « ça y est » de l’album Savoir aimer.

Quelle origine Barbara Pravi ?

Barbara Pravi est née à Paris elle est donc Française mais elle a des origines serbes et iraniennes par ses deux grands-pères.

Où vit Barbara Pravi ?

Elle est résidante de Paris dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis.

Quel âge elle a Barbara Pravi ?

Elle est née le 10 avril 1993 à Paris, Barbara Pravi est donc âgée de 29 ans !