Bien que cet incendie particulier n’ait pas été trop grave, il souligne l’importance des mesures de sécurité et du protocole approprié sur les sites industriels comme celui d’Arkema de Jarrie

La vidéo de l’événement est vraiment stupéfiante et de nature apocalyptique. Elle rappelle à quel point les incendies peuvent être destructeurs, même lorsqu’ils sont circonscrits à une seule zone.

Heureusement, l’incendie a été rapidement maîtrisé et personne n’a été blessé. Cependant, l’explosion a suscité des inquiétudes pour l’environnement. En effet elle a dégagé une grande quantité de fumée dans l’air . Des fumées qui pouvaient sembler toxiques du fait de l’usine en question !

L’usine de Jarrie fabrique du peroxyde d’hydrogène utilisé pour le blanchiment et la désinfection. Ses produits sont présents dans le monde entier, avec de nombreuses applications ! Ses produits nécessitent un haut niveau de pureté pour garantir des résultats efficaces !

La préfecture a annoncé la levée des restrictions de circulation près de la plateforme chimique suite à l’incident d’aujourd’hui. La population a été confinée dans un rayon de 1 100 mètres autour de la plateforme uniquement parce que des sirènes ont retenti pendant ce temps, mais ces sirènes ont également cessé et tous les mouvements sont à nouveau libres !

L’incendie a été maîtrisé à 9 h 10, mais pas avant d’avoir provoqué des explosions qui ont envoyé des panaches de fumée dans l’air et créé la panique parmi les résidents vivant à proximité.

L ‘incendie qui s’est déclaré jeudi matin sur le site d’Arkema en Isère a été rapidement maîtrisé par les opérateurs assistés de 83 sapeurs-pompiers du SDIS 38 et d’autres équipes spécialisées. Aucun blessé n’a été signalé après l’explosion qui s’est produite lors d’un atelier de conditionnement de chlorate de sodium à l’aube de 8h45 heure locales ce matin (05/10).

